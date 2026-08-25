Nuevo éxito del XII Torneo de Golf Congalsa

El XII Torneo de Golf Congalsa, celebrado este fin de semana en las instalaciones de Barbanza Golf, en Boiro, reunió a 125 participantes, entre ellos 61 jugadores sénior y 25 júnior. La competición concluyó este domingo con la entrega de premios a los participantes mejor clasificados en las distintas modalidades.

En la categoría Scratch, el primer puesto fue para Rodrigo Furelos Liñares mientras que Fernando Agrelo Pérez obtuvo la segunda posición. En Hándicap, el vencedor fue Juan Carlos Guerra Santos, seguido de José Vicente Carrera Framil. Por categorías, los premios fueron para José Carlos Fagin Taboada, en Sénior (+50 años); Pablo Gosende Pérez, en Júnior; (-21 años); y para Dolores Batalla Rodríguez en Femenina.

Durante el acto de entrega de premios estuvo presente Alberto Colón, presidente del Club Deportivo Barbanza Pitch & Putt, junto a representantes de Congalsa y del equipo de golf de la compañía. En el decurso de la entrega de premios, la directora de Relaciones Externas de la Corporación Empresarial Congalsa, Isabel Cañas, destacó que «el torneo de golf es una de las iniciativas deportivas promovidas desde Congalsa que más orgullo genera en la compañía, tanto por su amplia y sólida trayectoria como por contar con un equipo propio de golf que lleva el nombre de la empresa».

Asimismo, subrayó el valor de la competición como punto de encuentro para los aficionados al golf y como iniciativa vinculada al compromiso de la compañía con su entorno.

A su vez, Alberto Colón resaltó que «el Torneo de Golf Congalsa es ya un clásico estival en Barbanza Golf, en el que participantes de todas las edades comparten su experiencia en torno a una disciplina deportiva que cada vez gana más adeptos».

Esta iniciativa mantiene una trayectoria que comenzó hace más de una década y actualmente es el torneo de golf más antiguo del Club Deportivo Barbanza Pitch & Putt.

Tras doce ediciones, el torneo continúa creciendo con jugadores de distintas generaciones, lo que contribuye a crear un ambiente que favorece el carácter abierto y familiar de la iniciativa.

Al finalizar la entrega de premios, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación con una cuidada selección de productos elaborados por Congalsa.