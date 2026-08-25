La Vuelta ya prepara su edición de 2027 y Galicia gana enteros para ser salida

La Vuelta a España 2026 acaba de echar a rodar, pero la organización ya trabaja en el diseño de la próxima edición y Galicia aparece como una de las opciones que gana fuerza para acoger la salida de la ronda española.

La posibilidad de que Galicia sea el punto de inicio no está confirmada y es por el momento una mera opción sobre la mesa, pero el escenario reúne varios argumentos de peso que podrían decantar la balanza para que la comunidad fuera gran protagonista en una de las tres grandes vueltas.

El principal argumento significativo es que, después de que las últimas tres ediciones comenzaran fuera de España (Lisboa en 2024, Turín en 2025 y Mónaco este año), el próximo año volverá a arrancar en territorio nacional. Así, la organización trabaja ahora en decidir dónde se dará el pistoletazo de salida de 2027 y Galicia se perfila como una de las candidatas, aunque de no conseguir ser salida, la comunidad quiere contar con mucho protagonismo en la cita.

La Vuelta y el Xacobeo, una historia de amor

Más allá de que el inicio de La Vuelta regrese a España el próximo año, la coincidencia de la próxima Vuelta con el Xacobeo no es un detalle menos y es que esto es algo que la organización de la cita siempre tiene en consideración.

Sin ir más lejos, en el último Año Santo, en 2021, La Vuelta modificó su tradicional final en Madrid para cerrar la carrera en Santiago. Las últimas tres etapas de esa edición se disputaron en Galicia, siendo la última de ellas una contrarreloj entre Padrón y Santiago, con la Praza do Obradoiro como escenario de llegada y que sirvió para coronar a Primoz Roglic con su tercera Vuelta a España.

Primoz Roglic, centro, con el maillot rojo como ganador de La Vuelta a España 2021 / Luis Angel Gomez / Photogomezsport

Curiosamente, esta fue una de las dos únicas veces (tres si contamos el final de este año en Granada) que La Vuelta no terminó en la capital de España en este siglo. La otra fue en 2014 y tuvo el mismo final: Santiago. En la edición de ese año, la del duelo de Froome y Contador (que terminó con el maillot rojo) en Os Ancares, hasta cinco etapas se disputaron en suelo gallego, cerrando una contrarreloj con inicio en la Cidade da Cultura y final en la Catedral. Eso sí, lo cierto es que ese año no era Xacobeo, pero el motivo estaba relacionado: se celebraba el octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago

Alberto Contador celebrando en Santiago el triunfo de La Vuelta a España 2014 / EFE

Ocho salidas desde Galicia

De llegar a confirmarse, la comunidad gallega no sería en absoluto una recién llegada a la hora de acoger una salida de La Vuelta. Hasta en ocho ocasiones Galicia ha sido el punto de partida de la ronda española.

La primera vez que el pelotón tomó la salida desde territorio gallego fue en 1965 (Año Xacobeo), cuando Vigo acogió el inicio de aquella edición. Dos años después, en 1967, la ciudad olívica volvió a repetir como punto de partida.

En 1982, también Año Xacobeo, La Vuelta volvió a salir desde Galicia, en este caso desde Santiago, que acogió la salida de las dos primeras etapas de ese año, la contrarreloj inicial y la carrera disputada entre la capital gallega y A Coruña.

Una etapa de La Vuelta disputada en Santiago / Cedida

Precisamente la ciudad herculina fue el punto de partida de las dos siguientes salidas de La Vuelta desde Galicia: en 1989 y en 1993. Esta última es, además, una de las más especiales para Galicia en La Vuelta ya que, además de salir desde A Coruña, la ronda española terminó en Santiago. ¿El motivo? Se trataba de un Año Santo Xacobeo.

Después de ese 1993 todavía hubo tres Grandes Salidas gallegas. Vigo volvió a abrir la carrera en 2007, en 2013 el pelotón arrancó desde una batea en Vilanova de Arousa y, por último, en 2016 el Balneario de Laias (Ourense) acogió la salida.

La Vuelta 2027, atrasada y ¿con grandes ausencias?

La próxima edición tendrá además una particularidad inédita en su calendario. La Vuelta tendrá que abandonar su habitual ventana de agosto y principios de septiembre debido a la celebración del Súper Mundial de ciclismo de Alta Saboya, en Francia.

Los Campeonatos del Mundo, que reunirán distintas disciplinas del ciclismo, están programados entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre de 2027, un periodo que se solapa con las fechas tradicionales de la ronda española. Por ello, La Vuelta tendrá que desplazarse en el calendario.

El calendario UCI sitúa actualmente La Vuelta 2027 entre el 4 y el 26 de septiembre, aunque durante meses se manejó como opción más probable que la carrera comenzase en la segunda semana de septiembre, una vez concluido el Mundial.

Noticias relacionadas

Así, con la celebración del Súper Mundial y su coincidencia con la ronda española, La Vuelta puede ver como se produce la ausencia de bastantes corredores notables.