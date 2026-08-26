Una heroica Esther Pedrosa logra un nuevo oro mundial

La atleta compostelana Esther Pedrosa Carrete volvió a coronarse en la cúspide del atletismo internacional. En el marco del Campeonato del Mundo de Atletismo Máster, que se celebra en la localidad surcoreana de Daegu, la corredora santiaguesa conquistó de forma casi heroica la medalla de oro en la final de los 800 metros en la categoría W65, deteniendo el cronómetro en unos espectaculares 2:48.86 pese a que la prueba fue un auténtico suplicio ya que se realizó con 39 grados de temperatura y uan humedad del 80%. Como bien señala la propia Esther Pedrosa: «Un infierno».

Esta victoria supone el primer gran hito de la santiaguesa en su recién estrenada categoría de edad, tras cumplir los 65 años el pasado mes de mayo.

En un momento tan especial la exitosa atleta compostelana quiso dejar un mensaje a quienes la ayudaron a lograr este éxito internacional y dio las «gracias a mi entrenador Mariano García-Verdugo por su gran sabiduría como entrenador y a mi nutricionista Carol Santos Villalón por sus pequeñas pinceladas y acompañarme y ayudarme a llegar hasta aquí».

Con este triunfo, Pedrosa eleva su excelso palmarés a más de 37 medallas en grandes citas continentales y mundiales, consolidando su estatus como una de las deportistas máster más laureadas del atletismo español de todos los tiempos.

Un palmarés forjado en casa: El mito de la Pedestre de Santiago. Aunque sus éxitos transcienden fronteras —acumulando récords nacionales y títulos mundiales en pista, ruta y campo a través—, la identidad competitiva de Esther Pedrosa permanece estrechamente ligada a sus orígenes. La atleta fue la dominadora absoluta del fondo gallego en la década de los 80 y es historia viva de la emblemática Carreira Pedestre Popular de Santiago.

La que es la mejor atleta compostelana de la historia puede presumir de numerosas medallas, con un título nacional de gran fondo (20 kilómetros) en 1986, y participaciones internacionales con la camiseta de España. A ese palmarés añade un triunfo que para ella es muy especial, el de la Carrera Pedestre de Santiago en el año 1990 siendo profeta en su tierra, aunque confiesa que siempre «llegué ecomocionadísima a la línea de meta».

Esther Pedrosa vive la Carreira Pedestre de Santiago como pocas personas. Es la atleta compostelana más destacada de la historia con un palmarés al alcance de muy pocas. Internacional con España participó en competiciones por medio mundo: Mónaco, Lisboa, Newcastle, Seúl, Rotterdam, Londres, Roma, Milan, Tokio, Madeira, Barcelona... y ahora Daegu. Además puede presumir de un título nacional y casi una veintena de gallegos además de medallas de oro, plata y bronce en los mundiales dentro de su franja de edad. Pero no se olvida de la Carreira Pedestre de Santiago, cuya 47 edición se disputa el 25 de octubre y tiene abiertas sus inscripciones tanto vía on line en la página web de EL CORREO GALLEGO

En la prueba de su ciudad natal, Pedrosa firmó una época dorada, convirtiéndose en el gran referente de las calles compostelanas y en el espejo de las siguientes generaciones de atletas locales. Sus éxitos en el asfalto de la exigente carrera compostelana fraguaron la combatividad, la disciplina y el ritmo que hoy la hacen imbatible en los grandes estadios del mundo.

No se conforma con un oro

Lejos de conformarse con el oro en los 800 metros, la corredora de la selección española afronta el tramo definitivo del Mundial con la máxima ambición. Una vez conquistado el oro ella misma indica que «esto continúa.., todavía quedan pruebas y ahora toca disfrutar, competir y correr libre». En las próximas jornadas disputará las finales de sus dos distancias predilectas, desafiando el extremo calor y la humedad de la localidad coreana.

La atleta santiaguesa competirá en la distancia donde posee el actual récord de España de la categoría (21:45.33) y la que además es su prueba preferida, la de los 5.000 metros. Será este próximo viernes a las 09.15 horas según el horaroio local (02.15 horas de la madrugada del jueves al viernes en España).

Y no conforme con eso correrá también la final de los 1.500 metros (W65). En la prueba reina del medio fondo Esther Pedrosa ya sabe lo que es subir a podios continentales y mundiales. Y tratará de repetir la hazaña este próximo domingo a las 09.00 horas de Corea del Sur (2.00 de la madrugada del sábado al domingo en España).

Los aficionados españoles y la comunidad atlética gallega podrán seguir los resultados en directo a través de la plataforma oficial de cronometraje del evento en Roster Athletics Daegu 2026, donde se espera que la icónica fondista de Santiago vuelva a pelear por lo más alto del podio.

Javier Cancela, a las puertas de la final

El velocista santiagués Javier Cancela firmó una soberbia actuación en la prueba reina de la velocidad, los 100 metros lisos en la categoría M35, consolidándose entre los atletas más rápidos del planeta en su tramo de edad.

Cancela superó con autoridad la primera ronda eliminatoria con un registro de 11.22 segundos, lo que le otorgó el billete directo para las exigentes semifinales mundiales. Ya en la ronda previa a la final, el corredor compostelano vació sus fuerzas sobre la rapidísima pista azul de Daegu para rebajar su crono hasta unos espectaculares 11.09 segundos, finalizando en una meritoria tercera posición de su serie que le dejó a las puertas de la lucha directa por las medallas.

Lejos de dar por concluida su participación en tierras asiáticas, el actual campeón de España M35 mantiene un ambicioso calendario para las próximas jornadas de competición en el estadio coreano. Javier Cancela volverá a colocarse en los tacos de salida para disputar las series eliminatorias del doble hectómetro, una distancia donde su resistencia a la velocidad le otorga serias opciones de volver a meterse en las rondas finales.

Además, el santiagués está llamado a ser una de las piezas fundamentales del cuarteto del 4x100 de la selección española máster, que parte como una de las delegaciones favoritas para pelear por los puestos de podio en los relevos colectivos.