FC BARCELONA
Laporta manda un mensaje al Atleti: "Estamos muy interesados en Julián y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada"
El presidente azulgrana repasó toda la actualidad de las negociaciones con el Atlético de Madrid por el jugdor argentino
Toni Munar
En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Athletic Club le preguntaron a Flick sobre Julián Álvarez y el entrenador azulgrana contestó un mensaje que nadie entendió: "El presidente ya lo dejó claro y Deco y yo estamos de acuerdo". Una frase de la que nos faltaba contexto, pero pocos minutos después el Barça publicó una declaraciones de Joan Laporta sobre el argentino y otros temas de actualidad azulgrana que ayudaron a entender el contexto de esas palabras.
"Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho", dijo el presidente a los medios del club.
Ante todo lo sucedido, Laporta quiso explicar todo lo que ha sucedido desde el inicio del mercado y quiso recordar que siempre han tenido mucho respeto por el club colchonero: "Por delante quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue. Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil. Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián y le dije que a nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje".
Eso sí, tras las últimas informaciones de las negociaciones con el Arsenal, el Barça ha vuelto a recordar su oferta: "Dicho esto, pensamos con Deco que, viendo que no lo vendían, dejábamos el tema en 'stand by'. ¿Qué ha pasado? Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista. Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es 'vox populi' que el jugador quiere venir al Barça. Esta situación ha creado mucho ruido que no es motivado por acciones del Barça. Hablamos con Enrique Cerezo y luego él habló. Yo a él lo aprecio mucho y quiero decir que el Barça ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos hecho lo mismo que hacemos con otros clubes. Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente; sigue en caso de que el Atleti quiera vender al jugador"
Fuente: Sport
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