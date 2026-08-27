La ambición llega al vestuario del Compos

El Compostela sigue con su ronda de presentaciones. En esta ocasión le llegó el turno a Edu González y Rubén Vilela, que acudieron al Gran Hotel Los Abetos, en donde fueron recibidos por la directora del establecimiento hotelero santiagués, Manuela Hermo.

Edu González (Madrid, 14 de abril de 2005) es una de las nuevas incorporaciones del Compostela. A sus 21 años, el futbolista llega al Vero Boquete para aportar dinamismo, calidad y múltiples variantes al esquema ofensivo del equipo.

Criado futbolísticamente en Galicia, concretamente en la zona de Redondela y Pazos de Borbén, Edu González cuenta con una sólida formación tras pasar por las categorías inferiores del CD Choco y por la prestigiosa cantera del RC Celta en A Madroa. Su última etapa en la SD Sarriana, donde ya demostró sus virtudes y debutó con gran personalidad en la Segunda Federación, avala su salto al conjunto blanquiazul.

Con una estatura de 1,75 metros y 69 kilos, el nuevo jugador de la esedé destaca por su tremenda polivalencia en el frente de ataque, pudiendo actuar con total solvencia como mediapunta, delantero centro o en una formación de doble punta. Entre sus principales cualidades sobresalen su gran capacidad de trabajo en equipo, su visión de juego para dar el último pase y un excelente golpeo de balón que lo convierte en un futbolista determinante en las jugadas de estrategia.

Edu González tenía claro que el equipo santiagués era su primera opción para esta temporada. Como él mismo confiesa «cuando te llama el Compos... Creo que es un equipo que habla su historia sola y teniendo otras ofertas no me lo pensé. Ya al acabar la temporada dije que una preferencia si salía era esta y finalmente llegó la llamada y no me lo pensé dos veces la verdad».

Su polivalencia en el ataque puede ser una ventaja. Edu González cree que «lo bueno es que tenemos muchos jugadores en las dos posiciones y el míster me permite esa libertad de ir alternando. Creo que depende del partido, depende del contexto, del rival, quién pueda jugar ahí, pero me siento muy cómodo en las dos posiciones, la verdad».

En cuanto al objetivo de esta temporada, señala que «al final para mí lo principal es lo colectivo y el objetivo es ascender, siempre teniendo los pies en el suelo y consiguiendo primero la permanencia. Al final el Compos es un equipo histórico pero venimos de Tercera RFEF, aunque yo pienso en grande y creo que tenemos equipo para ello y después en lo individual no me centro mucho, pues jugar, disfrutar sobre todo y también jugando en la parte de arriba goles, que creo que es una consecuencia de lo colectivo».

A la hora de señalar un favorito no lo tiene claro porque «sobre todo ahora que tenemos nuevos rivales del País Vasco, no estoy muy al tanto de los equipos, pero sí que es verdad que en Galicia hay muy buenos equipos, tengo muchos amigos distribuidos por los diferentes sitios. Y así por decir uno, el Bergantiños, que tengo varios amigos y me gusta mucho, pero creo que en esta liga cualquier equipo puede dar la sorpresa, cualquier equipo puede bajar y al final esto en el campo se habla y partiendo igual de una base más de favorito o de con más dificultades, pues al final es fútbol y la bola habla».

Para lograr esos ambiciosos objetivos hay que hacerse fuertes en San Lázaro. Edu González, tras su experiencia la temporada pasada en las filas de la Sarriana, tiene claro que "tu campo tiene que ser un campo al que los rivales vayan y sepan que puntuar es muy difícil. Y creo que si un equipo se hace fuerte en su casa, parte con ventaja frente al resto. El año pasado nosotros dentro de descender, creo que en nuestra casa se nos dio bastante bien. Y los rivales ya llegaban allí diciendo que les iba a costar jugar, que nadie había ganado. Pues al final es eso, la gente que viene aquí ya sabe qué le va a costar. Pues es un punto de ventaja a nuestro favor”.

A la hora de mencionar cuál de sus nuevos compañeros le sorprendió más, Edu González indica que "ya los conocía a todos, sabía de su talento, de cada uno. El año pasado sí que vi varios partidos de ellos y ya sabía de su talento tanto ahora como en anteriores años. Parapar, por ejemplo, que jugó en mi posición siempre me ha gustado. El año pasado sí que me fijaba también mucho en él".

Nuevo equipo y nuevo entrenador. Edu González fue muy claro a la hora de definir al técnico. «Valiente, sobre todo la palabra es valiente, intenso y sincero. Creo que eso también habla del Compostela y de nosotros como grupo, que nosotros nos identificamos con esa valentía, ese carácter y ese orgullo. Creo que él nos lo está transmitiendo a nosotros sobre todo a la hora de jugar y de pensar".

Otro de los hombres que apuntalarán el proyecto del Compostela para esta temporada es el prometedor defensa central Rubén Vilela (Ribadeo, 29 de abril de 2005). A sus 21 años, el futbolista gallego llega al conjunto blanquiazul con la vitola de ser uno de los zagueros con mayor proyección de la categoría, aportando juventud y solidez a la retaguardia de la esedé.

Formado durante nueve intensas temporadas en las categorías inferiores del RC Deportivo, Vilela cuenta con un bagaje competitivo de primer nivel. En su etapa formativa sumó una valiosa experiencia como sénior cedido en la SD Sarriana y, más recientemente, se consolidó en el filial deportivista, el Fabril, conjunto con el que se proclamó pieza clave para alcanzar el ascenso a Primera RFEF.

Con una imponente planta física de 1,90 metros de estatura, Rubén Vilela destaca en el terreno de juego por ser un central de gran contundencia, muy seguro en las disputas del juego aéreo y dotado de una excelente salida de balón desde la línea de atrás. Su inteligencia táctica y un compromiso defensivo inquebrantable completan las virtudes de un zaguero preparado para dar un golpe sobre la mesa en el Vero Boquete.

Rubén Vilela todavía no se pudo vestir de corto tras una lesión en los primeros días de entrenamiento, pero la impresión que le está causando el equipo es positiva. «Estoy viendo que está cogiendo la idea del míster, que es muy importante y cada día progresamos más en conceptos y la verdad es que me está gustando mucho. Me da pena a nivel individual que no estoy pudiendo participar, pero seguro que pronto. Estoy trabajando duro para poder estar con el equipo lo antes posible. Será en tres semanas más o menos».

El nuevo jugador del Compos no se atreve a hacer pronósticos porque a su juicio «esta es una categoría muy igualada. Partiendo de esa base, la diferencia yo creo que está en pequeños detalles. Y sí, hay equipos fuertes, los filiales siempre juegan bien y luego hay equipos que están haciendo muy buenas plantillas, pero yo creo que la diferencia van a ser detalles».

La plantilla compostelanista está cuajando una buena pretemporada, en la que a excepción de un Deportivo de Primera División en el primer encuentro de preparación, nadie se mostró superior. Sin embargo, parece que al equipo le falta gol. Rubén Vilela apuesta por «seguir creyendo en la idea. Al final los goles acaban llegando. Yo creo que con el juego que estamos haciendo los resultados acabarán llegando tarde o temprano. Es simplemente seguir creyendo y confiar en lo que nos dice el entrenador, ir todos a una y no tengo dudas que los resultados acabarán llegando».