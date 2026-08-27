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El Celta homenajeará al compostelano Borja Iglesias, su primer campeón del Mundo

El delantero, primer compostelano y gallego en ser campeón del mundo, compartirá su medalla con la afición antes del encuentro contra Osasuna

Borja Iglesias posa con sus familiares y amigos después de convertirse en campeón del mundo con España.

Borja Iglesias posa con sus familiares y amigos después de convertirse en campeón del mundo con España. / X

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EFE

El Real Club Celta de Vigo informó este jueves de que el delantero Borja Iglesias, primer futbolista gallego en proclamarse campeón del Mundo con la selección española masculina, será homenajeado en los prolegómenos del encuentro de este jueves ante el Club Atlético Osasuna, el primer partido de la temporada en Balaídos.

"El Panda regresa a casa convertido en campeón del mundo con la selección española, un hito histórico que le convierte en el primer jugador del Celta y el primer futbolista gallego en conquistar el Mundial. Un logro que bien merece el reconocimiento y la gran ovación de todo el celtismo", destaca el club.

El delantero celeste, que actualmente se recupera de la lesión muscular sufrida a principios de esta semana, saltará al terreno de juego con su medalla de campeón del Mundo para compartir este momento con la afición celeste.

Además, el Celta le hará entrega de una placa conmemorativa, que recibirá de manos de Sergio Álvarez, excapitán de la primera plantilla y actual consejero del Club.

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A continuación, Borja realizará el saque de honor del Celta-Osasuna, que fue suspendido a mediados de mes por el mal estado del césped de Balaídos.

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