Alejandra Neira ya sabe lo que es sufrir con el maillot del Movistar

La ciclista santiaguesa Alejandra Neira completó un estreno de ensueño en la máxima categoría del ciclismo mundial al firmar la 26ª posición en la prestigiosa clásica francesa Kreiz Breizh Elites Féminin, celebrada este pasado jueves.

A sus 18 años recién cumplidos, la doble campeona de España júnior de contrarreloj y ruta demostró su inmenso talento y carácter competitivo en un exigente trazado rompepiernas de 134,2 kilómetros entre Ploëzal y Callac, cruzando la meta con el grupo perseguidor principal a tan solo 1 minuto y 26 segundos de la vencedora de la prueba, la neerlandesa Loes Adegeest (Lidl-Trek), que batió en el sprint a sus dos compañeras de fuga, la española Mavi García (UAE Team L'IMAD) y la canadiense Sarah van Dam (Visma-Lease a Bike Team).

Alejandra Neira en el transcurso de la prueba ciclista / Cedida

Neira no solo exhibió solidez física, sino que completó una impecable labor estratégica protegiendo los intereses de la escuadra telefónica en una carrera de altísimo nivel internacional.

El debut en la clásica francesa marca el inicio oficial en el profesionalismo de Alejandra Neira y su vinculación con la estructura del Movistar Team, escuadra de la máxima división internacional (UCI Women's WorldTour). Las condiciones contractuales clave pactadas entre la corredora y el equipo reflejan la máxima confianza en su progresión.

Neira se incorporó formalmente a la disciplina este 1 de agosto de 2026 con un contrato blindado que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2029 (tres temporadas y media). Tras formarse con éxito en las filas del conjunto júnior del Cafés Baqué Movistar Team, el equipo ha decidido acelerar su promoción para asegurar su desarrollo técnico y médico en el entorno profesional. La santiaguesa se une formalmente al ambicioso proyecto a largo plazo de la estructura telefónica junto a otras perlas del pelotón nacional e internacional como Cat Ferguson y Paula Ostiz.

Tras este ilusionante bautismo de fuego en tierras de la Bretaña francesa, la ciclista compostelana mantendrá su base de competición en territorio francés y centroeuropeo durante las próximas semanas como parte de su bloque de adaptación al ritmo profesional.

El cuerpo técnico del Movistar Team perfilará su participación en las próximas rondas por etapas del calendario galo de final de temporada, enfocando su preparación hacia las grandes citas internacionales, entre las que destaca su próximo gran objetivo estratégico antes de abandonar el pelotón junior: el Campeonato del Mundo de Ciclismo, que se celebrará en Canadá a finales de septiembre de 2026.

Alejandra Neira tras finalizar la prueba / Cedida

Alejandra Neira acudirá a la cita norteamericana como la líder indiscutible y principal punta de lanza de la selección española júnior, asumiendo la responsabilidad tras haber revalidado sus títulos nacionales en Sabiñánigo y haber cosechado brillantes victorias internacionales como su triunfo de etapa en la Watersley Ladies Challenge holandesa.

En la cita mundialista canadiense, los esfuerzos de la corredora del barrio de Sar, recién matriculada en Medicina tras un brillante paso académico por el colegio La Salle, se centrarán de forma prioritaria en la modalidad de contrarreloj individual, su gran especialidad, aunque también tiene entre ceja y ceja la prueba de fondo que, según las referencias con las que cuenta, discurrirá por un trazado bastante duro que se adapta a sus características.

Los seleccionadores nacionales confían en que su excelente estado de forma y su ritmo de competición profesional le permitan pelear cara a cara contra las grandes potencias mundiales y aspirar a los puestos de podio en Canadá, consolidando así un año 2026 histórico para el ciclismo femenino gallego y nacional.