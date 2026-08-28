Un Compostela superior empató con el Estradense

El Compostela afrontó este viernes su penúltimo compromiso de la pretemporada con el Estradense como rival en el campo arzuano do Viso. El técnico santiagués Carlos de Lerma alineó de inicio a Edu Sousa, Mario Hermo, Antonetti, Uzal, Turbi, Goris, Martiño, Roi Devesa, Buba, Parapar y Teofilovic. Además jugaron el meta Pablo, Diéguez, Ricardo, Manu Blanco, Moscoso, Arrojo, Mateo, Dani González, Manu Rivas y Armental.

El Compostela fue el claro dominador en la primera mitad presionando la salida de balón de un conjunto estradense que amezazba la meta blanquiazul sobre todo por medio de Edu en el último tercio de la primera mitad. Las ocasiones para el equipo santiagués se sucedieron y no se materializaron gracias al meta Pablo Brea y al poste. No fue hasta el minuto 32 cuando abrió la lata Buba, de disparo cruzado.

En la reanudación no tardaría en empatar Porrúa, aunque poco le duraría la alegría al Estradense, ya que Arrojo, nada más entrar al terreno de juego, aprovechaba una indecisión de la defensa y establecía el 2-1.

El Compos seguía disfrutando de ocasiones con un Buba que era toda una pesadilla para la defensa rival y gozó de una excelente ocasión que se estrelló en el poste y después paró el portero, pero en el minuto 85 el meta Pablo falló en la salida del balón y Hugo lo aprovechó para empatar. Y pudo ganar la esedé pero Arrojo después de regatear al portero estrelló el balón en el poste.