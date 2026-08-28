Esther Pedrosa no se detiene: plata mundial en los 5.000 metros

La legendaria atleta compostelana Esther Pedrosa volvió a dejar una huella imborrable en el atletismo internacional al conquistar la medalla de plata en la final de los 5.000 metros (categoría W65) en el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster, que se está disputando en la localidad de Daegu (Corea del Sur)

La fondista santiaguesa completó una carrera inteligentísima y de enorme resistencia en el tartán asiático, plantando cara a las mejores especialistas del planeta en su grupo de edad. Con este subcampeonato mundial, Pedrosa reafirma su extraordinario estado de forma en una cita internacional de máxima exigencia, donde las condiciones climáticas han puesto a prueba la capacidad de sufrimiento de todos los participantes con unas altísimas temperaturas y un grado de humedad insufrible.

Esta medalla de plata en los 5.000 metros no llega sola. Hace apenas unos días, la corredora gallega ya había hecho sonar el himno español en el estadio surcoreano al coronarse de forma magistral como campeona del mundo en la distancia de 800 metros W65, deteniendo el crono en unos espectaculares 2:48.86 bajo un calor extremo de 39 grados. El doblete (oro en 800m y plata en 5.000m) demuestra la asombrosa versatilidad de una corredora capaz de dominar tanto las pruebas de medio fondo como la resistencia pura de los cinco kilómetros.

La ambición de la atleta gallega no se detiene aquí, ya que todavía tiene pendiente una última e importante cita en su calendario mundialista de Daegu. Esther Pedrosa buscará cerrar su participación histórica en Corea del Sur peleando de nuevo por los puestos de podio en la gran final directa de los 1.500 metros en la categoría W65. Esta esperada prueba tendrá lugar el próximo martes, 1 de septiembre, a partir de las 16:45 horas (hora local de Daegu), lo que corresponderá a las 09:45 horas de la mañana en el horario peninsular español. La corredora compostelana saltará a la pista con el objetivo de sellar un triplete de medallas inolvidable.

Una trayectoria incombustible

Nacida en Santiago de Compostela en 1961, Esther Pedrosa ha sido una figura dominante del atletismo nacional desde la década de los 80. Tras marcar una época en el atletismo absoluto, donde llegó a ser internacional, campeona de España y a conseguir marcas de nivel olímpico, su regreso a las pistas en la categoría máster ha resultado imparable.

La que es la mejor atleta compostelana de la historia puede presumir de numerosas medallas, con un título nacional de gran fondo (20 kilómetros) en 1986, y participaciones internacionales con la camiseta de España. A ese palmarés añade un triunfo que para ella es muy especial, el de la Carrera Pedestre de Santiago en el año 1990 siendo profeta en su tierra, como también es especial uno de sus recuerdos más hermosos, el de portar la antorcha olímpica de los Juegos de Barcelona en el último relevo celebrado en Santiago.

Una joven Esther Pedrosa recoge un trofeo durante una de sus participaciones en la Carreira Pedestre de Santiago / Cedida

Esther Pedrosa vive la Carreira Pedestre de Santiago como pocas personas. Es la atleta compostelana más destacada de la historia con un palmarés al alcance de muy pocas. Internacional con España participó en competiciones por medio mundo: Mónaco, Lisboa, Newcastle, Seúl, Rotterdam, Londres, Roma, Milán, Tokio, Madeira, Barcelona... y ahora Daegu. Además, puede presumir de un título nacional y casi una veintena de gallegos además de medallas de oro, plata y bronce en los mundiales dentro de su franja de edad. Pero no se olvida de la Carreira Pedestre de Santiago, cuya 47.ª edición se disputa el 25 de octubre y tiene abiertas sus inscripciones tanto vía on line en la página web de EL CORREO GALLEGO

A lo largo de su trayectoria como veterana, Pedrosa acumula ya más de 38 medallas en grandes competiciones mundiales y europeas, incluyendo títulos en cross, pista cubierta y aire libre. Fuera de las pistas, compagina su pasión deportiva con su faceta profesional en el Servicio de Deportes de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y su actividad institucional.

Con este nuevo éxito en los 5.000 metros W65, Esther Pedrosa no solo agranda su leyenda particular, sino que vuelve a posicionar al atletismo gallego y español en la cúspide del deporte máster internacional.