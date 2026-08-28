Faure confiesa que jugar en la ACB es "un sueño hecho realidad" y destaca la rápida adaptación a Santiago

El pívot alicantino Alonso Faure (Busot, 2002) se consolida como uno de los interiores jóvenes con mayor proyección del baloncesto español tras completar un periplo formativo y profesional de primer nivel. Formado inicialmente en las categorías inferiores de L'Alqueria del Valencia Basket, donde despuntó como una de las grandes promesas de su generación, Faure decidió cruzar el Atlántico en 2020 para competir en el exigente circuito universitario estadounidense (NCAA). En Estados Unidos pulió sus condiciones físicas y técnicas a lo largo de cuatro temporadas con los Loyola Maryland Greyhounds y los Pepperdine Waves.

Su regreso a España se produjo a mediados de la temporada 2024/25, cuando se incorporó a las filas del Alimerka Oviedo Baloncesto en la Primera FEB. Ha sido en el conjunto asturiano donde ha completado su primera campaña íntegra como profesional, erigiéndose en una de las grandes revelaciones de la categoría tras promediar 7,7 puntos y 5,5 rebotes por encuentro, resultando clave para que el equipo alcanzara la Final a Cuatro por el ascenso. Esta formidable evolución propició este verano su fichaje por el Monbus Obradoiro.

Su presentación ante los medios tuvo lugar este viernes antes del entrenamiento del equipo en las instalaciones de Cocinas Schmidt Santiago, en la Travesía de Montouto, en el municipio de Teo.

Su adaptación está siendo rápida y ya tiene la vista puesta en el compromiso que este sábado tiene el Monbus Obradoiro ante el Asisa Joventut en tierras asturianas para disputar el Torneo de Gijón. “Hemos estado ya un par de semanas entrenando y la verdad que ya teníamos ganas de estrenarnos, aunque sea un partido amistoso, para empezar a ir creciendo como equipo y con ganas también de este partido que jugamos en Gijón y de seguir probándonos a ir creciendo como equipo”.

El pívot de 2,08 metros de estatura confiesa que lo que le pidió el técnico Diego Epifanio fue “que haga lo que sé hacer mejor, darlo todo con energía y utilizar mis talentos lo mejor que pueda, rebotear, correr la pista, tirar a canasta cerca del aro, intentar ayudar al equipo haciendo lo que mejor se me da”.

Alonso Faure vivirá su primera experiencia en ACB. “Es como un sueño de pequeño, siempre sueñas como ser profesional y jugar en la ACB así que es como un sueño hecho realidad”.

De su estancia en Estados Unidos extrae varias experiencias. El nuevo jugador del Obra señala que allí “crecí mucho como persona, fue bastante duro para mí porque fui justo en momento del Covid y al principio fue un poco duro con mucho confinamiento, pero bueno… los siguientes años fue mucho mejor y me cambió mucho como persona. Sales lejos de tu familia y tienes que ser un poco más independiente y luego baloncísticamente también es otro estilo allí. Yo creo que mucho más táctico en Europa, pero allí más físico así que me ayudaba también en el aspecto físico a coger más kilos y desarrollarme más físicamente. Aprendí bastante en todos los aspectos realmente”.

Precisamente la fortaleza física juega un papel importante en la máxima categoría del baloncesto nacional. “Es bastante exigente, hay que estar en forma para poder aguantar a los portentos físicos que hay en la ACB”.

La primera impresión de la ciudad y de sus compañeros confiesa que fue muy positiva. “En Santiago tengo que decir que estuve hace un par de meses porque hice el Camino de Santiago con mis padres y con mi hermano y me ha gustado mucho. No es una ciudad extremadamente grande, pero me gusta bastante, muy bonita, muy buena arquitectura y yo creo que voy a estar muy a gusto en Santiago. Y en cuanto a mis compañeros en el vestuario, muy bien, desde el primer día todo el mundo me ha acogido muy bien, muy buena gente, tanto el staff como los jugadores, así que yo creo que voy a estar muy a gusto aquí en Santiago”.

Esa adaptación es más sencilla con ayuda. Alonso Faure desvela que “los compañeros, que son seis o siete que quedan del año pasado, nos van ayudando a todos los nuevos y explicándonos un poco cómo funciona todo para que la adaptación sea lo más rápido posible. Aún quedan varios compañeros por llegar y hay que ver todo el equipo para poder ver un poco cómo encajamos todas las piezas juntas”.

En cuanto al acoplamiento a su nuevo entrenador, el pívot obradoirista indica que “cada entrenador tiene sus estilos, similitudes y cosas diferentes. Obviamente, hay cosas que ya estoy acostumbrado y otras que voy a tener que cambiar un poco para entrar en el juego de Epi”.

Alonso Faure no pudo resistirse a la llamada del Obradoiro. “Yo tenía el contrato para seguir en Oviedo con cláusula de salida y llegó el Obra. Fue un poco sorpresa en el último momento pero muy contento”.