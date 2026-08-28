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ANTE ANTIVIOLENCIA

LaLiga denuncia cánticos de "puta España" en el Camp Nou y de "puta Cataluña" en el Metropolitano

El informe también censura gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" de aficionados del Atlético, así como del Getafe y el Granada

La grada se llena de esteladas durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el Camp Nou.

La grada se llena de esteladas durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

LaLiga ha hecho públicas sus primeras denuncias de la temporada ante la Comisión Antiviolencia, correspondientes a las dos primeras jornadas en Primera y Segunda División. Un escrito que recoge cánticos de "puta España y puta selección" en el Camp Nou durante el Barça-Athletic y de "puta Barça y puta Cataluña" en el Metropolitano durante el Atlético-Villarreal.

En el caso del campo azulgrana, el informe de LaLiga dos momentos en los que se produjo ese cántico, dos minutos antes del partido y mediada la primera parte, durante un partido en que el hubo un llamamiento llevar esteladas al Camp Nou. También se recoge el cántico "Atlético, Atlético de Madrid, mierda" así como insultos a la Policía Nacional, en el contexto de la represión que habían sufrido aficionados azulgranas en Elche unos días antes.

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En el segundo partido de la temporada en el Metropolitano, mientras tanto, la nota remarca que "durante 30 segundos" parte de la afición cantó "puta Barça y puta Cataluña", cánticos que se produjeron en el momento en que Julián Álvarez saltó a calentar a la banda. LaLiga también informa de gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta", que también se escucharon en Granada y Getafe.

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Fuente: El Periódico

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