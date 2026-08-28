Márquez cree que puede ganar en Aragón "pero no será nada fácil"

“Cierto, sí, ha sido un buen viernes, uno de esos viernes donde disfrutas al estar en un circuito que te gusta, del que tienes muy buenos recuerdos, pero nunca sabes cómo te encontraras”, explicó Marc Márquez (Ducati), tercero en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Aragón, donde es claro favorito (ha ganado ocho veces aquí), pero donde se ha encontrado, así, de pronto, el primer día, con más oposición de la que creía.

“Hemos podido comprobar que la gente va muy, muy, rápida. Ha habido tres pilotos que hemos rodado por debajo del récord y, mira, yo he quedado tercero, mientras Marco (Bezzecchi) y Àlex (su hermano) han liderado la clasificación”, siguió explicando ‘Il Cannibale’, que añadió, con una amplia sonrisa: “Vamos a tener que seguir peleando duro para lograr la ‘pole’, que nos dé posibilidades, en la carrera corta del sábado y en el GP del domingo, de conseguir los máximos puntos posibles, es decir la victoria. Hoy hemos comprobado que podemos conseguirlo, sí, pero también tenemos ya pruebas de que no será fácil, no”.

El mayor de los Márquez Alentá, que parece dispuesto a esforzarse y mucho para conseguir los 37 puntos en juego (12 por la victoria al ‘sprint’ de mañana y 25 por el triunfo en el GP del domingo), reconoce que los apuros sufridos en Silverstone en su brazo derecho están ya olvidados.

“Estamos en Motorland, un circuito donde las cosas nos salen algo más fáciles y eso te ayuda mucho a plantearte el fin de semana. Es un poco como ocurre en el fútbol, cuando juegas bien, seguro que te cansas menos y, cuando estas defendiendo a la desesperada, cuando juegas mal, cuando no das cinco pases seguidos, te cansas el doble. Aquí, ocurre lo mismo, si vas cómodo, te cansas mucho menos”, explicó el de Cervera (Lleida), compartiendo con los medios su cariño por el fútbol.

Alguien le recordó que acaba de aparecer una estadística en la que se explica que, en circuitos de izquierdas, Márquez ha conseguido 36 victorias y el segundo piloto que ha logrado más victorias es el fabuloso australiano Casey Stoner, con 16. “Miren, yo llevo toda mi carrera intentando cambiar eso, es decir, ser tan rápido en los circuitos de derechas, entre otras razones porque hay muchos más, que en los de izquierda, pero me temo que esa facilidad es innata y, por tanto, ya no llego a tiempo de cambiar esa tendencia”.

"Me temo que no vamos a poder ganar a Marc. ¿Por qué?, porque nuestra Aprilia tiene un montón de cosas buenas, pero aquí nos falta agarre". Raúl Fernández — Ganador del GP de Inglaterra con Aprilia

Cuando le recordamos una de las frases que en el fútbol se dedica a los grandes equipos, que cuando juegan bien, ganan y, cuando juegan mal, empatan, Márquez dice que sí con su cabeza y añade: “Cuando juegas contra un equipo pequeño, lo normal es que ganes y, cuando juegas contra un equipo grande siendo tú el pequeño, la victoria te sabe muchísimo mejor. Lo comentamos en Sachsenring, si ganas, es lo que tocaba y parece que aquí vamos del mismo palo”.

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Bezzecchi dice que se siente bien, feliz, en forma y que quiere ganar. "Pero calma, mucha calma", comentó 'Bezz', "pues Marc solo ha hecho un intento de vuelta rápida y ha quedado tercero, pegadito a nosotros". El ‘Pistolas’, hermano de Marc, dice que él corre para él y que no piensa ayudar a Marc. Raúl Fernández, sexto, ganador con Aprilia en Silverstone, asegura que “me temo que no vamos a poder ganarle”. A Marc, claro. ¿Por qué?, “pues porque nuestra Aprilia tiene un montón de cosas buenas pero, me temo, que aquí, sin tanto agarre, no sé su podremos pelear con él por la victoria”.