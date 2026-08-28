Deporte Santiagués
Luis Penido afronta en Eslovenia la penúltima cita del Europeo
El piloto compostelano disputará este fin de semana su séptima prueba internacional de la temporada en el campeonato de montaña
El piloto compostelano Luis Penido afronta este fin de semana en Eslovenia la penúltima cita del Campeonato de Europa de Montaña, la 32.ª GHD ‘I Feel Slovenia’ Ilirska Bistrica, séptima prueba internacional de su temporada en el FIA eHC 2026.
El santiagués llega a la cita después de su paso por Saint Ursanne, en Suiza, donde firmó un balance deportivo positivo y recibió el apoyo de numerosos aficionados y emigrantes gallegos desplazados hasta el paddock. Ese respaldo supone un impulso extra para encarar uno de los trazados más exigentes del calendario.
Penido volverá a competir con un Mini que se ha convertido en una de las principales garantías de su proyecto europeo. El vehículo acumula ya más de 30 carreras consecutivas sin averías mecánicas, una fiabilidad que permite al piloto buscar sus límites con confianza.
La subida de Ilirska Bistrica cuenta con cinco kilómetros en los que se combinan zonas de gran velocidad y chicanes técnicas. Penido tratará de seguir sumando puntos en el Grupo 5. El sábado se disputarán los entrenamientos, mientras que las dos mangas oficiales de carrera tendrán lugar el domingo.
- Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
- Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
- Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos
- Solo seis concellos destinan más de 100 euros per cápita a las fiestas: «En Galicia, el 90% de las contrataciones vienen de las comisiones»
- La casa en venta más cara de Galicia está en la Costa da Morte y cuesta 5 millones: un castillo frente al mar que lleva años buscando dueño
- Homenaje a María Pardo: el urbanismo como forma de servicio
- A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
- La fiesta más mágica de Galicia se celebra este sábado a 40 minutos de Santiago: queimadas gratis, brujas y conjuros para despedir agosto