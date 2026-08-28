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Luis Penido afronta en Eslovenia la penúltima cita del Europeo

El piloto compostelano disputará este fin de semana su séptima prueba internacional de la temporada en el campeonato de montaña

El mini de Penido con el que competirá en Eslovenia.

El mini de Penido con el que competirá en Eslovenia. / Luis Penido Rally Team

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André Couce

André Couce

Santiago

El piloto compostelano Luis Penido afronta este fin de semana en Eslovenia la penúltima cita del Campeonato de Europa de Montaña, la 32.ª GHD ‘I Feel Slovenia’ Ilirska Bistrica, séptima prueba internacional de su temporada en el FIA eHC 2026.

El santiagués llega a la cita después de su paso por Saint Ursanne, en Suiza, donde firmó un balance deportivo positivo y recibió el apoyo de numerosos aficionados y emigrantes gallegos desplazados hasta el paddock. Ese respaldo supone un impulso extra para encarar uno de los trazados más exigentes del calendario.

Penido volverá a competir con un Mini que se ha convertido en una de las principales garantías de su proyecto europeo. El vehículo acumula ya más de 30 carreras consecutivas sin averías mecánicas, una fiabilidad que permite al piloto buscar sus límites con confianza.

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La subida de Ilirska Bistrica cuenta con cinco kilómetros en los que se combinan zonas de gran velocidad y chicanes técnicas. Penido tratará de seguir sumando puntos en el Grupo 5. El sábado se disputarán los entrenamientos, mientras que las dos mangas oficiales de carrera tendrán lugar el domingo.

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