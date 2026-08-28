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Estos serán los rivales del Getafe en la Conference League 2026/2027

El Ajax y el Brighton serán los adversarios más exigentes del Getafe en su regreso a la Conference

Ünal, con el Getafe.

Ünal, con el Getafe. / Agencias

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Jordi Delgado

Barcelona

El Getafe CF afronta una nueva temporada con el reto de competir también en Europa. El equipo de José Bordalás se clasificó la pasada temporada para la Conference League 2026/27 terminando el séptimo clasificado de la tabla de LaLiga EA Sports. El equipo alcanzó la fase liga después de eliminar al Partizán por un resultado global de 4-3 y participará por cuarta vez en su historia en una competición europea después de hacerlo en las temporadas 2007-2008, 2010-2011 y 2019-2020.

Los 'azulones' partiendo del bombo 3 en el sorteo realizado este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco, jugarán seis partidos en esta fase liga, con tres partidos como local y otros tres como visitante.

En este sentido, los principales rivales para el equipo español serán el Brighton & Hove Albion en el Coliseum y el viaje a Ámsterdam para enfrentar al Ajax.

Además, el sorteo ha emparejado al conjunto azulón con el Lugano suizo, el Inter Escaldes de Andorra, el Iberia Tbilisi de Georgia y el Union Craiova de Rumanía.

Estos son los rivales del Getafe en la fase liga de la Conference League 2026/27:

  • Brighton (casa)
  • Ajax (fuera)
  • Lugano (casa)
  • U. Craiova (fuera)
  • Inter Escaldes (casa)
  • Iberia Tbilisi (fuera)

La fase liga de la Conference League se desarrollará entre septiembre y diciembre, con seis jornadas en total. Al finalizar, los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición deberán disputar un play-off a doble partido para seguir avanzando en la competición. Los clasificados del 25º al 36º puesto quedarán eliminados.

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La primera jornada tendrá lugar el 15 de octubre y el calendario definitivo de todos los encuentros de cada equipo se conocerá durante los próximos días.

Fuente: Sport

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