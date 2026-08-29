El "chao, pescao" de Marc Márquez en el sábado triunfal de Aragón

Puede, desde luego, que el catalán Marc Márquez (Ducati), 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, uno de los cinco mejores pilotos de la historia, no repita título este año. Puede. Pero también puede ser que sí lo renueve, también.

Llegó a Motorland (Alcañiz, Aragón), a 40 puntos del líder, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), y se irá a dormir esta noche a 33 puntos de ‘Martinator’, cuando aún restan 358 puntos en juego. Todo el mundo sabe que el circuito maño es uno de sus trazados preferidos y, por tanto, su apuesta es a fondo. “Hay que aspirar al tital: 37 puntos, 12 el sábado y 25, el domingo. No hay otra si queremos aspirar al título”, señaló ‘Il Cannibale’ al llegar el jueves a Alcañiz.

Y para ello, que lo sepan, el muchacho de Cervera (Lleida), que aquí está arropado por toda su familia, decidió maltratarse, sacrificarse, sufrir, el pasado miércoles, cuando se acercó a un karting cercano a Motorland con la Ducati ‘Panigale’, una moto de calle pero casi de MotoGP, y realizó un montón de vueltas a 43 grados. “Hacía un calor insoportable”, cuenta uno de sus asistentes. “¡Como para no querer ganar el Mundial!”

A esa tortura, el mayor de los Márquez añadió la pericia de siempre, su picardía, su sabiduría, su experiencia, si listeza e hizo ver (desde Ducati aseguran que no estaba “nada molesto, ni enfadado”) que su fábrica le había colado un gol, señalando en el video resumen de Silverstone que había sufría de su brazo derecho. Había sufrido, sí, pero aguantó.

El viernes, en el primer día de entrenamientos, ‘ET’ estuvo brutal, arrollador, aunque el italiano Marc Bezzecchi (Aprilia) estuvo pegadito a él. Márquez solo hizo un ensayo de vuelta rápida. Tenía suficiente. Y ‘Bezz’ se dio cuenta. “No me dio de Marc, solo ha hecho un ‘time attack’, se está guardando algo”. Luego, es decir, hoy, llegó la ‘quali’ y MM93 trató, sí, de conseguir la ‘pole position’ y se quedó a 89 milésimas de Bezzecchi, pero ni se inmutó, estaba en primera línea, segundo, pegadito al italiano y al lado de su hermano Àlex.

La estrategia se estaba cumpliendo al cien por cien, al mil por mil, al completo. Y llegó la salida. Todos estaban en la parrilla, tostándose al sol, soportando el calor que él había aguantado el miércoles para pobarse, solito, en Alcañiz. Así que se puso el chaleco de hielo y pasó los últimos diez minutos antes de acudir a la parrilla meditando en su sillón del taller del Lenovo Ducati.

Cuando llegó la hora, se subió a su ‘Desmosedici’ y, en cuanto se apagó el semáforo, salió como una baja. “Comprobé”, lo ven, lo ve todo, lo sabe todo, lo estudia todo, “que Marco había puesto el neumático blando detrás y, por tanto, la oportunidad era superarlo, pasarle, en la minirecta de salida y, sobre todo, colar la moto en la entrada de la primera curva”.

"Vi, en la parrilla, que Bezzecchi había montado el neumático trasero blando y pensé que la oportunidad era en la primera curva, si salía bien y lograba meterle la moto en la primera curva, podía ganar. Y lo conseguí, aunque lo gordo viene mañana". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

Dicho y hecho, Marco salió bien, pero Marc salió tan bien o mejor que él, de forma y manera que, al llegar a la curva, Márquez le metió la moto con coraje y sagacidad, superándole por dentro en plan muy bestia. Se seguía cumpliendo el plan de ataque. Es más, ya en cabeza, se acabó la carrera, terminaron las dudas, se puso a rodar a ritmo de Motorland (suyo), se fue, poco a poco, de su hermano el ‘Pistolas’, aunque nunca le aventajó en un segundo y cruzó la meta en plan campeón, perdón, en plan nueve veces campeón.

“Hoy ha salido todo bien, sí, pero debemos redondear nuestro trabajo mañana, en la carrera larga, tenemos que intentar conseguir el premio gordo, los 25 puntos del GP y no será fácil, pero hoy hemos demostrado que estamos listos para intentarlo”, señaló Márquez, que suma ya más victorias al ‘sprint’ que nadie (20) y que hoy logró la medalla número cinco del curso: Brasil, Jerez, Hungría, Alemania y Aragón.

Clasificación carrera al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 37.995 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 1.140 segundos; 3. Marc Bezzecchi (Aprilia), a 2.089 segundos; 4. Pedro Acosta (KTM), a 2.648 segundos y 5. Jorge Martín (Aprilia), a 6.237 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España), 245 puntos; 2. Marc BEZZECCHI (Italia, 216; 3. Marc MÁRQUEZ (España), 212; 4. Ai OGURA (Japón), 203 y 5. Fabio Di Giannantonio (Italia), 199.