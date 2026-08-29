El Compostela superó por 4-2 al Ourense CF en el estadio de San Lázaro en la disputa del Memorial Antonio Bermúdez. Los jugadores de Carlos de Lerma despertaron los aplausos y la admiración de la grada en varios tramos del partido. La forma de jugar del equipo blanquiazul enamoró a sus seguidores. Balón al suelo, jugado siempre con criterio, y al pie: así fue cómo la SD cimentó su triunfo.

El 1-0 llegó de penalty apenas comenzado el encuentro. Edu González convirtió la pena máxima cometida sobre Manu Rivas. Sin tiempo para celebrarlo Marquitos logró la igualada con un gran tiro desde fuera del área.

Un Compostela que enamora se lleva el Memorial Antonio Bermúdez / Jesús Prieto

En el minuto 30 se adelantó de nuevo el Compostela gracias a un cabezazo de Miguel Pardo. Ampliaría su ventaja el cuadro blanquizaul poco antes del descanso con una cabalgada de Guisande desde la derecha y el remate a la red de nuevo de Edu González. Acortaría distancias el Ourense por medio de Domi de penalti en el minuto 65.

Ocho minutos después, el árbitro pitó un nuevo penalti a favor del Ourense que lanzó Viti y detuvo Edu Sousa. Pero lo mejor estaba por llegar: cuando restaban cinco minutos para el final, Parapar se hace con el balón en la banda derecha, conduce hasta el pico del área grande y cruza el balón a la escuadra derecha de la meta ourensana. 4-2, resultado final.

El próximo domingo 6 de septiembre a las 12:00 de la mañana arranca la Liga en San Lázaro con el Marino de Luanco como rival. Se acabaron los ensayos, llega la hora de la verdad.