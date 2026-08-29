FÓRMULA 1
Oficial: Lando Norris extiende su contrato con McLaren
El vigente campeón de Fórmula 1 seguirá vinculado a la fábrica de Woking hasta mínimo 2030
Queralt Uceda
Rienda suelta a la ‘silly season’ de Fórmula 1. Tras los anuncios de extensión de contrato del equipo Williams, con Carlos Sainz y Alex Albon, y la renovación de Max Verstappen, McLaren ha movido ficha: Lando Norris se queda en el equipo ‘papaya’ hasta 2023.
El piloto británico, campeón del mundo el pasado curso, se mostró muy feliz por la oportunidad. "McLaren es mi casa y estoy muy contento de haber firmado un nuevo contrato que me permitirá quedarme en el equipo al menos hasta 2030", dijo Norris tras la renovación. "Cuando empecé este camino hace nueve años, tenía muy claros los objetivos que quería alcanzar: devolver a McLaren a la cima y ganar campeonatos", expresaba.
"Hemos alcanzado ese objetivo, pero queremos más. Queremos seguir ganando y, como equipo, sabemos que tenemos la capacidad para conseguirlo. Estoy deseando volver al volante en Monza y estoy muy ilusionado con lo que nos deparará el futuro, tanto por lo que queda de esta temporada como en los siguientes años", expresó.
El anuncio se hizo oficial en un evento realizado en en el McLaren Technology Centre, durante la tradicional jornada que el equipo dedica a las familias y amigos de los empleados.
El jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, se mostró orgulloso de poder renovar al piloto con el que ganaron el título en 2025, además de 18 poles, 48 podios y 13 victorias. "Lando ha sido una parte fundamental de la trayectoria y los éxitos de McLaren en los últimos nueve años y estamos encantados de poder continuar nuestra colaboración con él al menos hasta 2030", dijo Stella. "Es un piloto excepcional, capaz de combinar una extraordinaria velocidad natural con madurez, constancia y un fuerte apego a McLaren. Pero, sobre todo, es una persona especial, apreciada por todos dentro del equipo", sentenciaba.
Fuente: Sport
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