MotoGP
Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Aragón
Marc Márquez hizo pleno de victorias en Aragón para sumar un pleno de 37 puntos; ahora está a 19 de Jorge Martín y es el segundo clasificado
Queralt Uceda
Todo lo que no terminase con 37 puntos para Marc Márquez al finalizar el fin de semana en MotorLand (Aragón) parecía que iba a ser extraño. Al final ha sucedido, sí. Pero el '93' tuvo que sudar tras una ardua batalla con Marco Bezzecchi y, posteriormente, Pedro Acosta.
El '93', quien se llevó la carrera al sprint ya el sábado para sumar 12 valiosos puntos, logró la octava victoria en suelo maño, uno de sus trazados talismán y donde se siente como pez en el agua. No se lo pusieron fácil su futuro compañero de box y el piloto de Aprilia, con quienes protagonizó ajustados adelantamientos.
Tras un complicado fin de semana en Silverstone (Gran Bretaña), aterrizó en Alcañiz con 52 puntos de desventaja en la lucha por el título. Y ahora, tras el pleno, se encuentra a tan solo 19, adelantando a Marco Bezzecchi, quien terminó tercero en ambas carreras, para ser segundo.
Jorge Martín, líder del mundial, no se sintió del todo cómodo durante todo el fin de semana, y terminó en quinta plaza en las dos citas, salvando los muebles y acumulando a estas alturas 256 puntos.
Tendrá una nueva oprotunidad de mantener el liderazgo en Misano, pero se trata de otra de las carreras marcadas en rojo en el calendario del '93', por lo que será una tarea complicada para el madrileño.
Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026
- J. Martín (ESP/Aprilia) - 256 puntos
- M. Márquez (ESP/Ducati) - 237 puntos (-19)
- M. Bezzecchi (ITA/Aprilia) - 232 puntos (-24)
- F. Di Giannantonio (ITA/VR46) - 208 puntos (-48)
- A. Ogura (JPN/Trackhouse) - 203 puntos (-53)
- P. Acosta (ESP/KTM) - 189 puntos (-67)
- R. Fernández (ESP/Trackhouse) - 186 puntos (-70)
- F. Bagnaia (ITA/Ducati) - 143 puntos (-113)
- A. Márquez (ESP/Gresini) - 128 puntos (-128)
- F. Aldeguer (ESP/Gresini) - 90 puntos (-166)
- L. Marini (ITA/Honda) - 88 puntos (-168)
- E. Bastianini (ITA/Tech3) - 84 puntos (-172)
- B. Binder (RSA/KTM) - 78 puntos (-178)
- D. Moreira (BRA/LCR) - 64 puntos (-192)
- F. Quartararo (FRA/Yamaha) - 55 puntos (-201)
- F. Morbidelli (ITA/VR46) - 53 puntos (-203)
- J. Zarco (FRA/LCR) - 36 puntos (-220)
- J. Mir (ESP/Honda) - 33 puntos (-223)
- J. Miller (AUS/Pramac) - 28 puntos (-228)
- A. Rins (ESP/Yamaha) - 24 puntos (-232)
- T. Razgatlioglu (TUR/Pramac) - 14 puntos (-242)
- M. Viñales (ESP/Tech3) - 10 puntos (-246)
- I. Lecuona (ESP/Gresini) - 9 puntos (-247)
- A. Fernández (ESP/Yamaha) - 6 puntos (-250)
- P. Espargaró (ESP/Tech3) - 3 puntos (-253)
- C. Crutchlow (GBR/LCR) - 0 puntos
- J. Folger (GER/Tech3) - 0 puntos
- L. Savadori (ITA/Trackhouse) - 0 puntos
- M. Pirro (ITA/Gresini) - 0 puntos
En SPORT te actualizamos la clasificación del Mundial de MotoGP tras cada carrera, con especial atención al desarrollo de los pilotos españoles de la categoría.
Fuente: Sport
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