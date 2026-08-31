Márquez: "Ahora disfruto cada victoria porque no sé si será la última"

Marc Márquez (Ducati), 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, ha vuelto a zarandear el Mundial de MotoGP. Solo él, únicamente él, es capaz de producir estos ‘tsunamis’ que dejan descolocados a todo el mundo, especialmente a sus rivales, que, incluso, cuando se encontraba octavo del Mundial, a 102 puntos del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), finalizado el GP de Italia, en Mugello, lo consideraban todavía como claro favorito al título, bueno, a la renovación del título, pues él sigue siendo el rey.

Transcurridos otros seis grandes premios (Hungría, República Checa, Países Bajos, Alemania, Gran Bretaña y Aragón) y, a falta de nueve grandes premios, es decir, 333 puntos en juego, MM93 es, con mucho, quien más puntos sumó entre los tres grandes candidatos al título. Márquez, ya segundo del Mundial, ha sumado 166 en los últimos seis fines de semana; Jorge Martín (Aprilia), aún líder, acumuló 100 y Marco Bezzecchi (Aprilia), ya tercero del campeonato, solo 59.

Tras la carrera de ayer, el mayor de los Márquez Alentá reconoció que el error que cometió en la primera curva de Mortoland, pudo haberle costado la victoria. “Se puede fallar, somos humanos y, sí, yo he fallado hoy. Me he olvidado de desconectar el dispositivo trasero que eleva la suspensión tras la salida y he hecho el primer sector arrastrando ese fallo, que ha permitido a Marco (Bezzecchi) y Pedro (Acosta), superarme”.

Marc Márquez, que logró en Aragón su victoria nº 103 en 19 años mundialistas, ganó con enorme facilidad el sábado y se impuso con coraje e inteligencia a Pedro Acosta y Marco Bezzecchi, el domingo.

Márquez se recuperó y buscó otra manera de ponerse líder y ganar. En la sexta vuelta, se peleó con ambos y los superó, manteniendo un pulso tremendo, a más de 300 kilómetros por hora con ‘Bezz’ (“nuestras motos estaban separadas por un dedo y había que ver quién frenaba más tarde”), consiguiendo ahí el liderato y logrando el principal objetivo del fin de semana, la suma de los 37 puntos en juego, el sábado y domingo. “Si queremos aspirar a tener alguna opción de renovar el título a final de temporada, debemos ganar donde debemos ganar y Aragón era un circuito donde no podíamos fallar”.

Fue su victoria 103 en 19 años de Mundial. La sensación que provoca en él las victorias, cuenta el joven de Cervera (Lleida), va evolucionando con el paso de los años. “En efecto, las celebraciones no son iguales, ni siquiera parecidas a las primeras o a la 50ª o 60ª. Las primeras fueron tremendas, porque son las primeras; luego, en medio de tu carrera, cuando acumulas ya muchos triunfos, parece que no los disfrutas tanto, aunque, sí, sí, las disfruta, pero las de ahora son muy, muy, especiales y las disfruto muchísimo, sí. ¿Por qué?, pues te voy a ser sincero, porque siempre me preguntó ¿será la última? He decidido disfrutar de estos momentos porque algún día los echaremos de menos”.

Sobre el hecho de que sigue escalando posiciones y que, con referencia a su situación (en crisis) tras Mugello (octavo, a 102 del líder, entonces Bezzeecchi), ahora es segundo a solo 19 puntos de Jorge Martín, también piloto de Aprilia, Márquez no tiene dudas: queda demasiado como para ilusionarse.

“Aún pueden pasar muchas cosas. Quiero recordar que, hace solo dos semanas, estaba medio muerto o cojo; ahora vuelvo a estar vivo. Esto va y viene pero, insisto, lo más importante es estar preparado, listo, tanto física como mentalmente y, por descontado, con la moto adecuada para aprovechar los momentos en los que puedes acumular puntos y no desaprovecharlos”.

El líder del equipo Lenovo Ducati, cuyos componentes viven desesperados los peores momentos deportivos en la brillante carrera del italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, asegura que, ya el mismo sábado, en el final de la carrera al ‘sprint’, se dio cuenta de que Pedro Acosta sería un rival a temer el domingo.

“¿Acosta?, lo dije desde que le vi ganar en Moto3: me parece un grandísimo piloto y me parece muy bien que Ducati no lo haya dejado escapar. ¿Pelearme con él?, puede que llegue ese momento, sí, porque hay cambios generacionales que no se pueden parar” Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

“Cuando vi que salía tan bien, cuando comprobé que aguantaba estupendamente el ritmo nuestro, de Marco y mío, pensé que lo tendría, como así ha sido, toda la carrera pegadito a mí”, razonó ‘ET’, antes de confesar que “me guardé dos o tres decimitas para las últimas diez vueltas, añadí más energía y exigí al máximo, entonces sí, a mis neumáticos para lograr el segundito de ventaja, que me ayudó a cruzar la meta como ganador”.

Alguien quiso adelantarse al futuro y le preguntó a Márquez si con el ‘tiburón de Mazarrón’, vestido de rojo y pilotando una Ducati como la suya, se iban a pasar 30 o 40 veces por gran premio, el año que viene.

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“No quiero plantearme nada que no sea la próxima carrera, Misano, donde nuestra Ducati no será favorito. Todo lo demás, de verdad, en serio, me parece muy lejano”, sentenció Márquez en su última contestación. “¿Acosta?, lo dije desde que le vi ganar en Moto3: me parece un grandísimo piloto y me parece muy bien que Ducati no lo haya dejado escapar. ¿Pelearme con él?, amigos, puede que llegue ese momento, sí, porque hay cambios generacionales que no se pueden parar”.