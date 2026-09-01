La compostelana Esther Pedrosa agranda su leyenda con un nuevo oro mundial

La atleta compostelana Esther Pedrosa continúa agrandando su leyenda. La fondista ha vuelto a subir este martes a lo más alto del podio en el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster que se está celebrando estos días en la localidad surcoreana de Daegu, donde se ha proclamado campeona del mundo de 1.500 metros en la categoría W65.

El oro en el 1.500 pone el broche a una participación extraordinaria de la atleta santiaguesa en tierras coreanas. Pedrosa regresa de Daegu con tres medallas en tres pruebas, después de conquistar también el oro en los 800 metros y la plata en los 5.000.

Esther Pedrosa con otras dos competidoras en el mundial de la localidad surcoreana Daegu / Cedida

La propia Real Federación Española de Atletismo ya destacaba a Esther Pedrosa como una de las grandes referencias de la delegación española antes del campeonato, en el que estrenaba nueva categoría de edad, tras cumplir los 65 años el pasado mes de mayo. La compostelana llegaba además a la cita con un extraordinario palmarés internacional y como antigua plusmarquista mundial de 800 y 3.000 metros en pista cubierta.

Dos oros y una plata en Daegu

La primera gran alegría para Esther Pedrosa en estos mundiales llegó en los 800 metros, donde se proclamó campeona del mundo W65. La corredora compostelana consiguió el oro con una marca de 2:48.86, demostrando desde el inicio del campeonato que había viajado a Corea del Sur dispuesta a luchar por todo.

La santiaguesa Esther Pedrosa luce su medalla de oro en el centro del podio tras ganar en los 800 metros. / Cedida

La siguiente cita fue el 5.000 metros. En esta ocasión la fondista compostelana paró el crono en 22:14.95, que le sirvieron para volver a subir al podio, aunque en esta ocasión tuvo que conformarse con la plata en una prueba especialmente exigente por las condiciones de calor y humedad que se están registrando durante el campeonato. El oro en esta ocasión fue para la italiana Oriana Martignago.

Y todavía quedaba una última exhibición de Esther Pedrosa en estos campeonatos. En la milla métrica, la compostelana volvió a ofrecer su mejor versión para hacerse con el oro con un registro de 5:42.19. La compostelana superó en casi 20 segundos a sus acompañantes en el podio, la japonesa Astuko Nakayama (plata con un registro de 6:00.47) y la surcoreana You Suk Ha (bronce con una marca de 6:03.51).

De esta forma, Esther Pedrosa puso este martes el punto final a su participación en el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster de Daegu con un balance espectacular: tres medallas, dos de oro y una de plata.

Una leyenda del atletismo compostelano muy vinculada a la Carreira Pedestre

Este nuevo título mundial vuelve a poner el nombre de Santiago de Compostela en lo más alto del atletismo internacional, pero la relación de Esther Pedrosa con la ciudad va mucho más allá de sus éxitos internacionales.

Y es que la fondista es una de las mayores figuras de la historia de la Carreira Pedestre de Santiago, organizada por EL CORREO GALLEGO y cuya 47ª edición se disputa este 25 de octubre (puedes inscribirte aquí). En 1978, en la primera edición de la Carreira Pedestre, Esther Pedrosa debutó en la carrera, una cita a la que, desde entonces, solo faltó en contadas ocasiones "por lesiones o por estar fuera", como recordaba hace unos años a este periódico.

Una joven Esther Pedrosa recoge un trofeo durante una de sus participaciones en la Carreira Pedestre de Santiago / Cedida

Su vínculo con la Carreira Pedestre va mucho más allá y en 1900 llegó a ser profeta en su tierra, logrando un emocionante triunfo en la edición de ese año, convirtiéndose en una de las cinco ganadoras y ganadores de Santiago en la prueba junto a Juan Santos Vigo, Fátima Paz, Javier Fernández Feijóo y Manuel García Gendra.

La mejor atleta compostelana de la historia

Nacida en la capital gallega en 1961, Esther Pedrosa ha sido una figura dominante del atletismo nacional desde la década de los 80. Tras marcar una época en el atletismo absoluto, donde llegó a ser internacional, campeona de España y a conseguir marcas de nivel olímpico, su regreso a las pistas en la categoría máster ha resultado imparable.

La que es la mejor atleta compostelana de la historia puede presumir de numerosas medallas, con un título nacional de gran fondo (20 kilómetros) en 1986, y participaciones internacionales con la camiseta de España.

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A lo largo de su trayectoria como veterana, Pedrosa acumula ya más de 38 medallas en grandes competiciones mundiales y europeas, incluyendo títulos en cross, pista cubierta y aire libre. Fuera de las pistas, compagina su pasión deportiva con su faceta profesional en el Servicio de Deportes de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y su actividad institucional.