Iago Domínguez regresa al Compostela para completar la portería

La SD Compostela ultima los detalles finales de su planificación antes de afrontar este domingo (Verónica Boquete de San Lázaro, 12.00 horas) el estreno oficial de la temporada ante el Marino de Luanco. En el día de hoy, la entidad compostelana ha anunciado la contratación del guardameta Iago Domínguez (Vigo, 22/11/2001), que regresa a Santiago procedente del Gran Peña FC.

El meta olívico vuelve a un club que ya conoce. Domínguez defendió la portería picheleira durante la campaña 2024/25, en la que compartió posición con Javier Rabanillo. En aquella temporada, fue suplente y únicamente dispuso de minutos en los compromisos coperos. Iago fue titular en los seis partidos que el Compos disputó de la Copa Federación —incluida la final frente al CD Extremadura— y en el memorable choque de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés en San Lázaro, acumulando un total de 540 minutos.

Iago Domínguez durante el partido entre Compostela y Deportivo Alavés en Copa del Rey. / EFE

Tras el descenso de categoría del equipo, el vigués decidió abandonar la capital gallega para comenzar una nueva aventura deportiva en la UD Somozas de Tercera Federación. En el Manuel Candocia se consagró como uno de los porteros más destacados de la categoría, completando más de 2.700 minutos en 31 partidos, en los que únicamente encajó 28 goles.

En su última visita al Vero Boquete, Domínguez fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Compos sobre el Somozas por 3-0. El meta fue expulsado a los 52 minutos de partido, cuando los locales mandaban por la mínima, después de medir mal en una salida ante Antón Guisande.

Pasado en la cantera del Celta

Su trayectoria también incluye una extensa etapa formativa en el Real Club Celta de Vigo, donde permaneció durante once años. Iago llegó hasta el filial celeste, con el que disputó varios encuentros en la antigua Segunda División B, y también estuvo citado en más de una ocasión con el primer equipo en Primera División.

En su primera experiencia como sénior, debutó en Segunda Federación y en la Copa del Rey de la mano del Arenteiro, antes de incorporarse al CD Mirandés. Ejerció como portero del filial y tercer guardameta del primer equipo de Miranda de Ebro durante dos temporadas, en las que acumuló 57 partidos en Tercera RFEF y más de una decena de convocatorias con el Mirandés de Segunda División.

Iago Domínguez impide el progreso de Adrián Armental durante el curso pasado. / Área 11

Ahora, Iago Domínguez regresa a Santiago después de realizar la pretemporada este mismo verano con el Gran Peña. El meta vigués había comenzado la campaña con el cuadro azulón, llegando a disputar un encuentro oficial en la fase autonómica de la Copa Federación. Pero la necesidad del Compostela de encontrar una alternativa a Edu Sousa y su predisposición a volver han hecho posible una operación que, en principio, cierra la planificación blanquiazul.

La esedé recupera así a un portero con pasado en el club, con experiencia en la categoría y con calidad para mantener el nivel de exigencia en un puesto tan particular como la portería. A priori, Iago parte como suplente de Edu Sousa, meta con más experiencia que está llamado a liderar la solidez picheleira este curso.

Además, el ex del Pontevedra ha sido el encargado de defender la portería santiaguesa durante la pretemporada y ya lleva varias semanas a las órdenes de Carlos de Lerma. El tudense ha firmado una preparación muy destacada, apareciendo en momentos clave e incluso deteniendo varios lanzamientos de penalti. Sousa ha disipado parte de las dudas que habían surgido debido a su escasa participación con el Pontevedra. El portero de Tui apenas jugó ocho encuentros el curso pasado en Primera Federación, pero su trayectoria y, sobre todo, sus últimos precedentes en la categoría lo avalan.

Con las llegadas de Iago Domínguez y Roque, el técnico extremeño ya prepara el debut liguero ante el Marino de Luanco en San Lázaro. El Compos completará cinco sesiones de entrenamiento —martes, miércoles, jueves, viernes y sábado— antes de abrir la temporada ante su gente con un exigente duelo. Las expectativas en torno al equipo han ido en aumento con el paso de las semanas. La esedé afronta su regreso a Segunda Federación con ilusión y con el objetivo de mirar hacia arriba con un bloque versátil y comprometido.