Roque vuelve al Compos para comenzar un año ilusionante

La SD Compostela ha hecho oficial el ansiado regreso de Roque González Delgado, el defensor natural de Ames de 24 años que vuelve a la que fue su casa para convertirse en una pieza estructural dentro del sistema del nuevo técnico, Carlos de Lerma El Puma.

Roque se reencuentra con un Compos en el que creció como futbolista y en el que se consolidó en Segunda Federación. Tras un último año en categoría juvenil en el que alcanzó el ascenso a División de Honor y debutó con el primer equipo en Segunda División B, pasó a formar parte de la primera plantilla, disputando 65 encuentros en dos campañas. Después de un breve paso por el Cartagena, regresaría en el invierno de 2023 para volver a ser pieza fundamental del equipo durante una temporada y media, sumando otros 51 partidos.

Ahora, retorna tras un curso en el Coruxo en el que tuvo un papel importante, con más de 2.300 minutos de juego en 32 encuentros (27 como titular). Además, con el cuadro vigués disputó también el playoff de ascenso.

Un bloque con calidad

Con la llegada del amesano se va perfilando un bloque completamente reestructurado para esta ilusionante campaña en Segunda Federación tras el ascenso conseguido tras un sufrido playoff resuelto ante el Badalona. El equipo de va apuntalando con la suma de piezas de enorme nivel en todas sus líneas y cuyo historial dibuja las grandes aspiraciones del club al que todavía le falta la incorporación de un guardameta cuyo nombre se conocerá en las próximas horas.

La renovación del proyecto blanquiazul comienza en la portería con la incorporación de Edu Sousa, un guardameta veterano y de jerarquía contrastada en el fútbol gallego que llega procedente del Pontevedra CF con el aval de haber competido muchas temporadas en la antigua Segunda B y en Primera Federación para convertirse en el auténtico cerrojo del equipo.

Para blindar el eje de la zaga junto al retornado Roque, la dirección deportiva ha reclutado a Manu Rivas, un central de gran planta y sobriedad defensiva procedente del Mérida AD de Primera Federación; a Miguel Prado, un defensor sumamente seguro y dominador del juego aéreo que viene de ser una pieza clave en el gran año del Ourense CF; y a Rubén Vilela, un joven central de enorme proyección formado en la estructura del Deportivo Fabril y que todavía no pudo debutar aquejado de una lesión que todavía lo mantendrá al menos dos semanas alejado de los terrenos de juego.

El centro del campo también ha dado un salto cualitativo en cuanto a creatividad, equilibrio y llegada con el rutilante fichaje de Rafa de Vicente, un mediocentro de talento excelso criado en la cantera del Málaga y con un amplio currículum en el fútbol de bronce español en clubes como el Deportivo da Coruña, el Racing de Santander o La Unión Atlético. En uno de los últimos entrenamientos de la pasada semana también sufrió un percance y será baja en el próximo mes.

Junto a él, la sala de máquinas se refuerza con Dani González, un organizador de gran capacidad de trabajo y precisión en la distribución firmado tras un notable rendimiento en el CD Arenteiro; Álex Gil, un interior polivalente e imaginativo con gran capacidad para filtrar pases procedente del histórico CD Numancia de Soria; y Mario Hermo, un centrocampista dinámico y con mucha llegada capturado directamente desde el Deportivo Fabril.

Finalmente, el frente de ataque blanquiazul asegura pólvora, desborde y diferentes perfiles tácticos con hasta cuatro incorporaciones de plenas garantías. El juego de área queda cubierto con el ariete serbio Ognjen Teofilović, un 9 de referencia puro con un físico imponente con su 1,92 metros cedido por el CD Lugo, y con Buba, un delantero centro de 1,88 metros fichado del Getafe B que destaca por su enorme zancada y su capacidad para castigar los espacios cayendo a bandas. El arsenal ofensivo lo completan Ces Cotos, un atacante rápido y desequilibrante en el uno contra uno firmado desde el Utebo FC que aportará mucha verticalidad en los costados, y Jordán, un futbolista de banda sumamente experimentado y con mucho recorrido en el fútbol norteño que llega procedente del CD Arenteiro para aportar su veteranía y su polivalencia táctica a un bloque diseñado para pelear por todo.

El Compostela mantiene un bloque de continuidad muy definido de la pasada temporada encabezado por el capitán y central Pablo Crespo, el lateral e interior santiagués Damián Noya, el centrocampista de corte táctico y jerarquía Diego Uzal, el extremo de desborde y velocidad Samu Parapar y el joven delantero Hugo Matos, a los que se suma la base de futbolistas de la casa como Goris, Unai Peón, Turbi o Edu González, quienes ya estuvieron en dinámica del primer equipo el año anterior y siguen a las órdenes del cuerpo técnico.

Buenas sensaciones en la pretemporada

Con estos mimbres el nuevo técnico de la esedé fue inculcando su filosofía a una plantilla que durante la pretemporada solo cosechó una derrota (0-4 en San Lázaro) más que disculpable una que fue en su primer partido y ante un Deportivo de Primera División.

Después conquistaría el Triangular Villa de Cambados con el Arosa, al que ganó 1-0, y el Fabril Deportivo, al que superó en una larga tanda de penaltis (9-8) después de un empate a dos goles. El Compos también se impuso en San Lázaro al Ourense CF (4-2) en su último compromiso levantando la admiración y los aplausos de la afición por su vistoso juego ante de levantar el trofeo del Memorial Antonio Bermúdez, y también levantó la copa del Trofeo Villa de Padrón tras vencer por 1-0 al CD Lalín en el campo de O Doce (A Escravitude).

Además firmó igualadas meritorias ante el Atlético Montañeros (1-1) en el campo anexo de San Lázaro, ante el UD Ourense (1-1) en Val do Dubra, o ante el Estradense (2.2) en Arzúa. Ahora llega la hora de la verdad. Este domingo, a las doce de la mañana, en el estadio de San Lázaro el Compostela debutará en la competición ante el asturiano Marino de Luanco.

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El equipo ya está armado y el técnico poco a poco va influyendo en el despliegue táctico y técnico de sus jugadores. la idea está clara. El balón no se rifa, se juega desde el suelo. la salida desde atrás siempre al toque y b uscando paredes y apoyos para poder crear peligro tanto desde el centro del campo como desde los dos carriles. Los propios jugadores destacan la valentía de este planteamiento y, sobre todo, muestran su enorme satisfacción con el ambiente de familia que se respira en el vestuario y que en épocas pasadas fue fundamental en los éxitos del club. n