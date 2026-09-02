Víctimas
Cae una banda criminal que orquestó un plan para secuestrar a Kylian Mbappé desde una cárcel de Francia
La policía francesa desmantela una organización dirigida presuntamente desde prisión por un joven de 18 años que utilizaba teléfonos móviles para coordinar sus operaciones
Redacción
La policía ha desarticulado una banda criminal que planeaba secuestros y robos a personajes de la vida pública francesa, entre ellos, el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé según Le Parisien.
El presunto líder de la organización, Clément L., de 18 años, fue imputado por su relación con varios allanamientos violentos y proyectos de secuestro en localidades como Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt y Santenay. Tras su arresto, ingresó en prisión y quedó sometido a un régimen de aislamiento. Otro presunto integrante de la banda quedó en libertad bajo control judicial.
Teléfonos móviles en las celdas
Clément ya se encontraba en prisión preventiva por delitos relacionados con violación, proxenetismo y un robo en banda organizada. Desde el centro penitenciario de Villepinte, habría continuado coordinando las actividades de la organización mediante teléfonos móviles y utilizando Snapchat bajo el alias de "Lester Z".
Los funcionarios de la prisión encontraron dos teléfonos móviles en su celda. Los investigadores localizaron en ellos una lista con 26 direcciones de personas consideradas objetivos, entre las que aparecían Mbappé y un conocido rapero, además de cantantes, joyeros, empresarios y dos mayoristas: uno chino y otro de carne, señalados como personas con un elevado patrimonio.
Durante sus declaraciones judiciales, Clément L. reconoció la gravedad de los hechos, aunque trató de rebajar su responsabilidad al asegurar que únicamente ejercía como intermediario.
Fuente: El Periódico
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