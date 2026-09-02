La joven cantera del Obradoiro inicia su andadura en la Liga U con un calendario exigente

El nuevo proyecto sub-22 del Monbus Obradoiro ya puede comenzar a marcar fechas en rojo en el calendario. El conjunto compostelano conoce la hoja de ruta de su primera temporada en la Liga U, la competición impulsada conjuntamente por la ACB y la Federación Española de Baloncesto para facilitar el salto de los jóvenes talentos hacia el baloncesto profesional. Su aventura comenzará el viernes 25 de septiembre, a las 20.30 horas, con una visita al Unicaja Alhaurín de la Torre en el Polideportivo Municipal Blas Infante.

Será una fecha histórica para la estructura obradoirista. El club participa por primera vez en una competición que afronta su segunda edición y que reúne a 14 de las principales canteras vinculadas al baloncesto ACB. Además, el Obradoiro será el único representante gallego de una Liga U concebida precisamente para cubrir uno de los escalones más complejos de la formación: el tránsito entre las categorías de base y el primer equipo.

El estreno llegará, además, prácticamente en paralelo al inicio de la Liga Endesa. Los jóvenes obradoiristas jugarán su primer encuentro oficial el viernes 25 y, apenas 24 horas después, el primer equipo comenzará su temporada ACB visitando al MoraBanc Andorra. El curso 2026/27 abrirá así dos frentes distintos para la entidad santiaguesa, con el regreso del equipo sénior a la máxima categoría acompañado por la puesta en marcha de una estructura sub-22 dentro de la nueva competición nacional.

Manresa en Sar

La espera para ver al nuevo equipo en Santiago será corta. Después del desplazamiento inaugural a Málaga, el Obradoiro disputará su primer encuentro como local el viernes 2 de octubre, a las 20.00 horas, frente al Kids&Us Manresa. Y lo hará en el Multiusos Fontes do Sar, que figura como la pista oficial del conjunto compostelano para la Liga U y permitirá que el equipo de formación comparta escenario con el primer equipo.

El calendario ha reservado, además, un inicio atractivo para el público santiagués. Solo siete días después, el viernes 9 de octubre a las 20.00 horas, llegará el segundo compromiso consecutivo en Sar, esta vez ante una de las canteras de mayor tradición del baloncesto español, la del Joventut de Badalona. El primer bloque de la competición continuará el 16 de octubre con la visita al UCAM Murcia Juver, programada a las 17.00 horas.

El Obradoiro partirá desde el Grupo B, en el que tendrá como adversarios al Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Euskaltax Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver y Unicaja Alhaurín de la Torre. Al otro lado quedarán Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona. El Real Madrid afrontará la temporada como primer campeón de la historia del torneo.

Una primera fase que importa

La particularidad de la Liga U está en que la clasificación de estos primeros meses no servirá únicamente para determinar cruces, sino también para decidir en qué grupo competirá cada equipo durante la segunda mitad del curso. La primera fase se distribuye en 14 jornadas, aunque al haber siete conjuntos en cada grupo cada equipo disputa doce encuentros y descansa en dos fechas.

El primer clasificado del Grupo B obtendrá directamente una plaza en el Grupo A de la segunda fase, mientras que el séptimo del Grupo A recorrerá el camino contrario. Además, el segundo y el tercero del Grupo B tendrán una oportunidad adicional de dar el salto mediante los cruces del 23 de diciembre: se enfrentarán a sexto y quinto del Grupo A, respectivamente, y los vencedores competirán desde enero entre los equipos del grupo superior.

De ahí que cada victoria tenga un valor considerable ya desde septiembre. Para un debutante como el Obradoiro, instalarse en la zona alta del Grupo B permitiría afrontar la segunda mitad de la temporada en una posición mucho más favorable y, en el mejor de los escenarios, medirse desde enero a las canteras que parten en el escalón superior.

Un diciembre intenso

El desenlace de la primera fase concentrará varios compromisos importantes en pocas semanas. El Obradoiro recibirá al UCAM Murcia Juver el 20 de noviembre a las 20.00 horas, mientras que después tendrá una jornada de descanso antes de encarar el tramo definitivo. El 4 de diciembre visitará al Joventut en Badalona, a las 20.15 horas, y solo tres días después, el lunes 7 de diciembre, Fontes do Sar acogerá el duelo ante el Euskaltax Bilbao Basket a las 20.00.

La última semana competitiva será todavía más exigente. El equipo compostelano viajará el 11 de diciembre a Lleida para enfrentarse al Amara a las 20.30 horas y cerrará la primera fase justo una semana después, el viernes 18 de diciembre a las 20.00 horas, recibiendo al Unicaja Alhaurín de la Torre en Santiago. Será, por tanto, el mismo adversario ante el que comenzará casi tres meses antes la primera aventura del Obradoiro en la competición. Los horarios publicados están sujetos a posibles modificaciones.

De cero otra vez en enero

Superado el corte navideño, la Liga U prácticamente comenzará de nuevo. La segunda fase arrancará el 4 de enero de 2027 y finalizará el 17 de abril, con otras 14 jornadas y una circunstancia fundamental: los resultados conseguidos durante la primera fase no se arrastrarán. La ubicación obtenida antes de Navidad determinará en qué grupo juega cada conjunto, pero todos partirán de cero en la clasificación.

El objetivo definitivo estará situado en mayo. Los cuatro primeros clasificados del Grupo A al término de la segunda fase obtendrán billete directo para la Final a 6, mientras que las otras dos plazas saldrán de los cruces entre el primero del Grupo B y el sexto del A, y entre el segundo del B y el quinto del A. La fase que decidirá al campeón se celebrará del 13 al 16 de mayo de 2027.

Para el Obradoiro, la exigencia deportiva convivirá con una misión que trasciende los resultados. La entrada en la Liga U abre una nueva vía para que los jugadores de la estructura compostelana acumulen competición de nivel nacional sin perder de vista al primer equipo. Sar tendrá desde esta temporada un segundo calendario que seguir y el 2 de octubre será la primera oportunidad para comprobar sobre la pista cómo toma forma una apuesta inédita hasta ahora en la cantera obradoirista.