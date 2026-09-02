El regreso del Obradoiro a la ACB podrá seguirse en abierto: la TVG emitirá cada jornada un partido de un equipo gallego

El Monbus Obradoiro está de vuelta en la élite del baloncesto español y los aficionados compostelanos tendrán una nueva forma de seguir al equipo esta temporada: la Liga Endesa podrá verse en abierto a través de la Televisión de Galicia (TVG).

La cadena pública gallega y la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) han alcanzado un acuerdo para las dos próximas temporadas que permitirá ofrecer un partido de la Liga Endesa con presencia de un equipo gallego cada jornada, además de todos los derbis entre los representantes de la comunidad.

En total, la TVG y AGalega.gal retransmitirán 40 encuentros de la competición regular, seis de ellos correspondientes a los enfrentamientos entre los tres equipos gallegos que competirán esta temporada en la máxima categoría: el Monbus Obradoiro, el Río Breogán y el Leyma Coruña.

Duelo de un partido entre Monbus Obradoiro y Valencia Basket. / EFE

La Liga Endesa, en abierto cada domingo

La programación contempla un encuentro de la Liga Endesa en abierto cada domingo a las 12.00 horas. Las retransmisiones podrán seguirse tanto a través de la primera cadena de la TVG como de AGalega.gal.

La cobertura no terminará en la liga regular y en caso de que alguno de los representantes gallegos consiga clasificarse a los playoffs por el título, la televisión pública también continuará ofreciendo sus encuentros.

El calendario de las primeras retransmisiones

La apuesta de la TVG por la Liga Endesa arrancará el domingo 27 de septiembre, a las 12.00 h., con el partido entre Río Breogán y ASISA Joventut en el Pazo dos Deportes de Lugo.

Una semana después, el 4 de octubre, será el turno del Leyma Coruña-Surne Bilbao, desde el Coliseum herculino.

Por su parte, los aficionados compostelanos tendrán que esperar hasta el domingo 11 de octubre para disfrutar del primer partido del Obradoiro que emitirá la TVG. Será en el encuentro correspondiente a la tercera jornada, en la que el conjunto compostelano recibirá en Sar al Ilerna Lleida.

El duelo ante el Lleida en la jornada 3 se podrá ver en abierto / ACB

Más baloncesto gallego en la TVG

El acuerdo con la ACB forma parte de una apuesta mucho más amplia de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia por el baloncesto. La G2 y AGalega.gal también ofrecerán los partidos europeos del Río Breogán, mientras que la Radio Galega realizará un seguimiento de los equipos durante toda la temporada.

Los aficionados podrán escuchar los partidos íntegros a través de AGalegaAudio.gal, además de contar con conexiones y narraciones durante Galicia en goles. La programación se completará con un podcast semanal de análisis, seguimiento diario en En Xogo y contenidos específicos en G24, AGalega.gal y las redes sociales de la corporación.

La primera cita con el baloncesto será este domingo con la Copa Galicia

Antes de que comience oficialmente la Liga Endesa, los aficionados al baloncesto gallego ya tendrán una primera oportunidad para ver a los equipos en la televisión pública.

Este domingo, a las 19.00 horas, la G2 y AGalega.gal emitirán la final de la Copa Galicia de baloncesto. Una final en la que se medirán los ganadores de las dos semifinales: Leyma Coruña-Cob Ourense y Monbus Obradoiro-Río Breogán.

Noticias relacionadas

Además, la televisión pública gallega trabaja para ampliar todavía más esta cobertura al baloncesto femenino. Las negociaciones con la Federación Española de Baloncesto están muy avanzadas para poder retransmitir partidos del Baxi Ferrol, Maquinaria Durán y Celta Femxa Zorka, así como sus respectivas competiciones europeas.