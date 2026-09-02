El Obradoiro desnuda su regreso a la ACB: un solo base, apuestas interiores y debate en los despachos

El Monbus Obradoiro puso este miércoles muchas de sus cartas sobre la mesa. Héctor Galán y Diego Epifanio realizaron un extenso análisis en el Hotel OCA Puerta del Camino de un verano que ha desembocado en una plantilla muy diferente a la que logró el ascenso, con decisiones relevantes en todas las posiciones y una configuración que desde el propio club reconocen que no respondió en todos los casos al dibujo inicial.

«Ha sido mi mercado más difícil», reconoció Galán. No solo por el salto de categoría. «Es un mercado en el que, de 18 equipos que hay en la ACB, 12 están jugando competición europea. Ahora mismo compites con ofertas de prácticamente el mundo entero», explicó.

Epi incidió en esa misma dificultad y dejó una de las reflexiones más reveladoras de la comparecencia. «Es parecido, pero no igual. El verano este ha sido muy duro para todos. El año pasado pudimos optar por fichar un perfil de jugadores que queríamos, no el nombre, que también, sino un poco el rol, las características. Este año nos ha costado mucho más».

El entrenador admitió además que la confección del equipo generó mucho debate. «Sobre todo hubo mucho debate en el tema de las renovaciones», señaló antes de reconocer que tuvo «una idea muy clara» de cómo quería hacer las cosas y que desde la dirección deportiva tenían otra. «Ha habido momentos en los que no hemos podido ponernos de acuerdo o no han podido salir las situaciones tal y como queríamos. Pero eso ya ha pasado. Ahora nos tendremos que adaptar a la situación que tenemos».

Un solo base puro y varios manejadores

Uno de los grandes debates alrededor de la plantilla está en la dirección de juego. El Obradoiro no ha reproducido el modelo del pasado curso, cuando Léo Westermann ofrecía un perfil de base de mayor tamaño, y afrontará la temporada con Brandon Childress como principal especialista y varios jugadores capaces de asumir la generación.

«Nosotros tenemos varios jugadores manejadores que pueden hacer esa función de base o de base-escolta. Quizás, si vas a nombres propios, el base más base puede ser Brandon Childress», explicó Galán.

Brandon Childress con la bufanda del Obradoiro. / André Couce

El club entiende que tanto Caleb Agada como Sergi Quintela pueden asumir minutos en el ‘uno’. «Son dos combos. Los dos, en momentos de su trayectoria, han jugado claramente de unos, mucho tiempo de unos», indicó Galán, recordando especialmente que Quintela todavía desempeñó esa función la pasada temporada.

La ausencia de un director clásico es asumida por el propio club. «Si vas a que yo quiero un jugador que sea director, que me lleve el balón de un sitio a otro y haga que el equipo juegue académicamente, pues a lo mejor no tenemos demasiados perfiles», admitió Galán. A cambio, pone en valor «la versatilidad» de un perímetro en el que varios jugadores podrán pasar por la posición de base y defender distintas posiciones exteriores.

La idea original, de hecho, era otra. «Inicialmente, cuando yo me siento con Epi, el tema del base grande vuelve a estar encima de la mesa», reveló Galán. El mercado terminó llevando al Obradoiro hacia otro camino.

Agada tiene mucho que ver con ello. «Es un jugador que físicamente es un tío grande, que tiene capacidad de defensa, que puede ir en las tres posiciones exteriores», explicó.

Epi tampoco esconde que deberá ajustar su libreto. «Sé que hay cosas que tengo que cambiar para adaptarme al tipo de jugador que tenemos. Hay otras cosas que queremos seguir potenciando por el tipo de jugador que tenemos y que creo que se pueden adaptar».

El cupo acabó en el juego interior

La otra gran decisión estratégica del verano estuvo en los cupos. El Obradoiro partía con Sergi Quintela y Felipe Dos Anjos bajo contrato y decidió posteriormente la continuidad de Álex Galán. Quedaba, por tanto, una cuarta plaza que condicionó buena parte de la configuración.

«Tuvimos muchas horas decidiendo si ese cupo tenía que ir a un segundo base, si podía estar en el exterior... Pero también queríamos continuar con Brito», explicó Héctor Galán. El club terminó colocando ese cuarto cupo en el juego interior con Alonso Faure.

Alonso Faure, nuevo fichaje del Obradoiro / Cedida

No era el plan inicial. «Buscábamos un jugador que tuviese un poquito más de experiencia. Teníamos una operación prácticamente cerrada que se nos vino abajo, se cayó, y apareció la opción de Alonso, que es un jugador en pleno crecimiento», desveló.

El Obradoiro le firmó por dos temporadas porque considera que tiene recorrido, aunque la elección conduce al equipo a un escenario con solo cuatro cupos.

«Quizá la decisión más complicada de todo esto es que vamos con cuatro», reconoció Galán. Una lesión de larga duración de cualquiera de ellos podría obligar al club a acudir al mercado.

Confianza en Felipe y la apuesta por Soriano

Felipe Dos Anjos tendrá nuevamente un peso importante en el juego interior. «Felipe era el jugador con contrato, con lo cual no hubo ninguna duda al respecto», señaló Galán. El brasileño afronta ahora el desafío de trasladar a la máxima categoría el impacto que tuvo durante el curso del ascenso.

«Tiene un reto por delante, que es dar un paso adelante en una competición en la que a lo mejor las otras veces que estuvo no lo hizo demasiado bien o, a ojos de quien estaba en ese momento en su club, decidió que tenía la participación que tenía. Con nosotros el año pasado fue otro jugador muy importante. Es un jugador cupo y la confianza en él la tenemos».

Felipe Dos Anjos asumirá el rol de segundo pívot. / Jesús Prieto

A su lado estará Joel Soriano, otra de las grandes apuestas del verano. Galán reconoce que inicialmente se buscaba mayor experiencia, pero el club encontró en el dominicano características que consideraba prioritarias.

«Es un tío grande, con físico, que sabe qué hacer cuando recibe el balón, tiene presencia atrás y tiene presencia adelante».

El Obradoiro consultó además referencias de su anterior etapa en Valencia. «Los informes de Valencia son buenos. Es verdad que luego en Zaragoza no acaba de encontrar el sitio, pero va a Alemania y vuelve a recuperar un poco el tono».

«Te iba a decir que es una apuesta», resumió Galán. «Es un jugador que también es muy joven y que está todavía en crecimiento».

Álex Galán, un cuatro con peso real

La continuidad de Álex Galán tampoco responde únicamente a la necesidad reglamentaria de disponer de cupos. El club quiere que los cuatro jugadores nacionales puedan tener una participación efectiva. «Nuestro objetivo era tener cuatro que pudiesen jugar», subrayó Héctor Galán.

El alapívot convenció al cuerpo técnico y al club con su evolución durante el pasado curso. «La temporada pasada dio un cambio, no solo en cuanto a juego, sino en cuanto a implicación y en cuanto a peso dentro de la plantilla».

Galán recordó además que Epi ya lo conocía de una etapa anterior y puso el foco en que sigue teniendo margen de desarrollo. «Parece que lleva toda la vida jugando, pero no deja de ser un chico joven que está todavía en proceso de crecimiento».

Brito ganó la batalla de las dudas

Algo parecido sucedió con Diogo Brito. Su continuidad fue objeto de debate en la configuración definitiva de la plantilla, especialmente por el salto a la ACB y por la cantidad de jugadores que afrontan por primera vez un reto de este nivel.

«¿Brito sí? ¿Brito no? ¿Brito sí porque te da muchas cosas? ¿Brito no porque quizá te condiciona por su inexperiencia?», resumió Galán. Ganó el sí.

«Pesaron más las partes buenas que aporta al equipo, lo que nos dio también la temporada pasada, incluso a nivel de vestuario y de implicación y a nivel de rol y de peso en la plantilla».

Diogo Brito, posando bajo una canasta del Fontes do Sar. / Antonio Hernández

Su continuidad, junto con la de Yunio Barrueta, que ya tenía contrato, contribuyó a cerrar un perímetro en el que el Obradoiro decidió conservar una parte significativa de la estructura del ascenso.

Galán tampoco escondió que elegir siempre supone renunciar. «Que entrase Brito implica que no entren otros que a lo mejor estaban el año pasado. Y ahí está un poco el debate de: '¿Estoy acertando? ¿No estoy acertando? ¿Me estoy complicando la vida?'. Nosotros hemos decidido que sea así. Vamos a ver qué pasa».

Epi reclama paciencia y confianza en la plantilla

El técnico quiso enviar un mensaje muy claro respecto al proyecto que acaba de comenzar: «Yo lo único que le he pedido a la dirección deportiva en este sentido es que, si nosotros hemos hecho esta plantilla, creamos en ellos».

Epi enlazó esa petición con una circunstancia que ya vivió durante la pasada campaña. «Llevo muy mal, como ya sabéis por la experiencia del año pasado, tocar cosas demasiado rápido».

El entrenador considera que el grupo necesita tiempo, especialmente porque gran parte de la plantilla deberá adaptarse a nuevos roles y a una categoría considerablemente más exigente.

Brandon Childress afrontará su primera experiencia en ACB; Efe Abogidi aterriza por primera vez en Europa; Joel Soriano no ha tenido hasta ahora un rol de esta responsabilidad en la liga y Álex Barcello también debuta en la máxima competición española, entre otros.

«Todos vienen con muchísimas ganas, pero también tiene el riesgo de que son jugadores a los que vamos a tener que intentar ayudarles todos», indicó.

Epi entiende que el potencial existe, pero todavía necesita ensamblarlo. «Tenemos una plantilla por la que hemos apostado, con mucho manejador, jugadores jóvenes que creo que nos van a dar mucha hambre y jugadores de una segunda unidad con experiencia».

«Aún estamos muy verdes»

El principal problema está siendo el calendario de incorporaciones. La pretemporada comenzó con numerosas ausencias y el cuerpo técnico todavía no ha podido trabajar de forma estable con todos sus efectivos.

«Nuestro problema está en que llevamos ya unas semanas de pretemporada y aún sin los nuevos...», explicó Epi.

Louis Riga junto a Diego Epifanio en el encuentro amistoso ante el Leyma Coruña. / Iñaki Abella

«Nos vamos a tener que adaptar en el tema de cómo vamos a ejecutar, quiénes son los jugadores que van a tener una responsabilidad a la hora de dirigir, a la hora de tomar decisiones en el campo. Y eso es un proceso en el que nosotros aún estamos casi de cero», apuntaba.

De ahí que se muestre especialmente prudente sobre el nivel actual. «Aún estamos muy verdes», reconoció.

Su prioridad pasa por reunir cuanto antes al grupo y comprobar qué puede construir realmente con él. «No lo que llevamos nosotros como staff en la cabeza, sino las herramientas que realmente tenemos».

Encontrar nuevos líderes

El cambio no será únicamente táctico. El Obradoiro perdió durante el verano referentes importantes del vestuario del ascenso.

Epi mencionó expresamente a Goran Huskić y Léo Westermann. «Goran, a pesar de que estuvo lesionado, nos ayudó mucho, sobre todo a mí al principio, a hacer entender a todo el mundo cómo queríamos que fuese el día a día», recordó.

Sobre Westermann fue todavía más explícito. «Fue un jugador que para nosotros fue muy importante en la pista, porque lo dicen los números, pero sobre todo fue muy importante en el vestuario».

Ahora deberán aparecer nuevas voces. «Estamos en ese proceso de intentar encontrar los líderes dentro del vestuario para que nos ayuden a solventar no solo lo que la gente ve, que al final eso dura 40 minutos, sino lo que no ve: la convivencia, los hábitos, el cómo entrenar todos los días, el cómo relacionarnos, el cómo superar las derrotas».

Porque esta temporada será diferente. «No esperéis que vamos a ganar 30 de 32 partidos. Ojalá, pero no tiene pinta».

De Westermann a la nueva etapa

Galán también se detuvo en una de las salidas más relevantes del verano. La continuidad de Léo Westermann fue una de las decisiones que más dudas provocó. «Quizá fue el jugador que más dudas nos generó», reconoció.

El club no olvida lo que aportó durante el ascenso. «Hizo una temporada fantástica, ayudó al equipo en muchísimos momentos y muchísimos partidos. Ejerció un liderazgo que fue clave para conseguir el objetivo».

Héctor Galán, director General del Monbus Obradoiro. / Jesús Prieto

La ACB cambió la evaluación. «Hubo cosas que veíamos que quizá podía tener problemas y que no cumplían un poco todo lo que pedíamos y decidimos no ejecutar esa opción».

Galán quiso separar esa decisión de cualquier juicio negativo sobre el francés. «Sigue teniendo las cosas buenas que nos llevaron a traerlo el año pasado. No quiere decir que le hayamos puesto una equis. Pero había otras del cambio de competición que quizás veíamos que podían perjudicarnos al desarrollo del equipo».

Una U22 diseñada principalmente desde la cantera

La creación del equipo U22 aporta además una vía complementaria ante posibles necesidades del primer equipo, especialmente en una plantilla que únicamente dispone de cuatro cupos.

Galán, no obstante, dejó claro que su implicación en la confección de ese equipo fue menor que en la plantilla ACB. «La configuración de esa plantilla recayó más en Camilo», explicó, en referencia al trabajo de la estructura de cantera y de la Fundación.

El contacto fue constante y Galán trasladó numerosas propuestas procedentes de agentes, pero la selección diaria de perfiles correspondió fundamentalmente al área de formación.

El nuevo equipo también puede ser útil para completar entrenamientos y convocatorias. «Uno de los motivos por los que tuvimos claro que había que hacer ese equipo U22 era por esto, porque ahí tenía que haber dos o tres perfiles» capaces de ayudar puntualmente al primer conjunto.

Epi se mostró satisfecho con lo visto hasta ahora. «Fuera aparte del rendimiento, creo que su actitud está siendo muy buena y su esfuerzo físico está siendo muy bueno».

Malang Badji, Louis Riga, Álvaro Soneira, Pedro Baddini, Pablo Rodríguez o Miquel González de Ubieta han participado en la dinámica del primer equipo durante una pretemporada marcada precisamente por las ausencias.

Barcello: «No puede jugar con el freno de mano echado»

Epi también dedicó una reflexión extensa a Álex Barcello, uno de los grandes protagonistas del ascenso y que ahora deberá demostrar que su juego puede trasladarse a la máxima categoría. «Primero, hay que tener mucha confianza en Álex».

El entrenador considera que sus virtudes ofensivas son perfectamente aprovechables. «Todo lo que tiene que ver con tiro abierto, tiro en contraataque, primeros segundos... Eso creo que lo hace muy bien».

Y le pide una cosa por encima de todas. «Tiene que ser valiente. Si se equivoca, pues ya le mandaremos al banquillo, o ya le intentaremos ayudar, o ya entrenaremos, o ya veremos vídeo. Pero creo que él no puede jugar con el freno de mano echado».

Alex Barcello recibe el MVP del año Estrella Galicia. / Adolfo Pérez

En defensa, su físico le exigirá todavía más. «Se tiene que multiplicar porque su tamaño, que quizás es una de las cosas que ya le ha perseguido los últimos años, hace que tenga que dar un paso adelante».

Mientras tanto, sigue pendiente la posibilidad de conseguir el pasaporte que permitiría liberar una plaza de extracomunitario.

Según Galán, toda la documentación por parte del club y del jugador está ya preparada y el procedimiento se encuentra en manos del abogado encargado del expediente.

«Si sale bien, pues bien; y si sale mal, pues bien también», explicó. Obtenerlo, en cualquier caso, concedería al Obradoiro «una alternativa más» en caso de necesitar movimientos durante la temporada.

Olle, entre finales de octubre y principios de noviembre

Olle Lundqvist continúa también con su recuperación. Los plazos que maneja el club sitúan su regreso al trabajo colectivo entre finales de octubre y principios de noviembre.

«Ayer yo ya lo vi en pista, lo vi haciendo cosas. Las sensaciones son buenas», comentó Galán.

El club no quiere acelerar el proceso. «No podemos cometer el error de ganar plazos». Una vez reciba el alta médica habrá que comprobar, además, cuánto necesita para alcanzar el alta competitiva real después de tantos meses alejado del grupo.

Más inmediato es el problema con Efe Abogidi. El jugador tenía este miércoles cita en el consulado de Lagos para avanzar en la tramitación de su visado.

Galán descartó, en cualquier caso, que exista a día de hoy un escenario en el que el club contemple que no esté disponible para el inicio de la temporada. «En ningún caso».

Su llegada tardía sí supone un contratiempo deportivo. «Aunque llegase mañana, ya llega tarde porque sus compañeros llevan tres semanas trabajando, porque es la primera vez que aterriza en Europa y porque es la primera vez que juega aquí».

Cerca de 5.100 abonados

El regreso a la ACB también ha encontrado una respuesta notable fuera de la pista. Galán situó la cifra actual «muy cerquita de los 5.100 abonados». «Desde que yo estoy aquí es la mejor cifra de abonados», destacó.

Imagen de los aficionados del Obradoiro / Jesús Prieto

Para el dirigente, la campaña confirma que «la gente de Santiago quiere baloncesto» y supone también «un poco más de responsabilidad para hacer las cosas bien y responder a todo ese apoyo».

El club sigue estudiando además las posibilidades de aumentar el aforo de Sar mediante la grada de fondo, especialmente ante partidos de enorme demanda como el estreno como local frente al Real Madrid.

Un presupuesto entre 4,7 y 4,9 millones

El salto de categoría también se refleja en la dimensión económica del proyecto. Los principales patrocinadores continúan vinculados al Obradoiro y el club está consiguiendo crecer igualmente en acuerdos de menor tamaño.

Galán situó el presupuesto previsto entre los 4,7 y los 4,9 millones de euros, todavía pendiente del cierre definitivo. «Casi cinco. Por ahí nos vamos a mover».

El aumento obliga a crecer también en la parcela de ingresos. «La gente quiere que el equipo esté en ACB y la gente entiende que tiene que apoyar. Por ahí estamos encontrando también una buena respuesta de todo el mundo».

La pretemporada, sin urgencias

Los primeros amistosos todavía ofrecen una imagen incompleta del Obradoiro. Epi está encontrando mayor fluidez entre los jugadores que continúan de la pasada campaña, algo lógico ante el retraso de muchas incorporaciones.

Childress está asumiendo ya responsabilidades. «Está haciendo un esfuerzo muy grande por intentar entender lo que ha venido a hacer: dirigir un equipo, tener la responsabilidad de anotar, tener un rol importante por lo menos dentro del campo».

Alonso Faure, por su parte, está aportando «mucha energía tanto entrenando como en los partidos».

El técnico no quiere conceder una importancia excesiva a los resultados de verano, tampoco a los derbis. «Nosotros tenemos que tener una hoja de ruta y un partido de pretemporada no puede ser más importante que otro».

Eso no impedirá que el encuentro en Sar tenga un valor especial para la grada. «Creo que tiene que ser una fiesta del baloncesto gallego, pero para nosotros tiene que ser un partido más para seguir progresando como equipo».

La paciencia como punto de partida

Epi insistió repetidamente en una palabra que ya fue fundamental en el curso del ascenso: paciencia.

El técnico recordó el complicado inicio de la pasada campaña y cómo el club evitó entonces precipitarse. «Digerimos muy bien el inicio de liga, por lo menos desde dentro. Se tuvo mucha paciencia y creo que ese es el camino».

La ACB obligará además a convivir con una cantidad de derrotas mucho mayor. El entrenador no quiere establecer desde septiembre partidos marcados en rojo ni finales anticipadas. «La historia del club dice que por un punto puedes descender».

De ahí que incluso la diferencia final pueda ser relevante. «Si tenemos la suerte de ir ganando partidos, tenemos que intentar hacerlo por la mayor diferencia posible y, cuando perdamos, intentar tener la menor diferencia posible si no nos da para poder ganar».

Preguntado por la ‘P’ de permanencia, Epi encontró otra. «La P tiene que ser partido. El próximo partido es lo más importante».

Ni siquiera quiso señalar rivales directos antes de comenzar el campeonato. Recordó situaciones inesperadas de temporadas anteriores, desde equipos que acabaron mucho más abajo de lo previsto como Gran Canaria o hasta un Valencia que terminó peleando por ganar la ACB, para advertir de que los pronósticos de septiembre tienen un recorrido limitado.

La prioridad pasa por mantener al grupo físicamente en las mejores condiciones durante una temporada larga, avanzar tácticamente y convivir también con una cuota de incertidumbre que ningún cuerpo técnico puede controlar.

El estreno en Andorra tampoco le parece sencillo. Será «el primer viaje juntos», con avión, autobús y todos los condicionantes de enfrentarse por primera vez «a la realidad de la liga».

Después llegará el Real Madrid a Sar. «Habrá un ambientazo seguro, pero no tiene pinta de que el equipo de Pedro este año se vaya a dejar muchas derrotas».

El Obradoiro regresa así a la ACB con una plantilla que nace de muchas decisiones, algunas buscadas y otras impuestas por el mercado, varias apuestas y todavía numerosas piezas por ensamblar. Galán y Epi no escondieron las dificultades del verano ni las incógnitas que todavía existen. Tampoco el principio con el que quieren afrontar el regreso: confiar en lo elegido y darle tiempo para demostrar hasta dónde puede llegar.