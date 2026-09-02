La santiaguesa Esther Pedrosa cierra un Mundial para la historia con tres oros y una plata

Esther Pedrosa se despide de los Mundiales de Atletismo Máster al Aire Libre con una nueva exhibición. La atleta santiaguesa dominó la prueba de cross (categoría W65) con un tiempo de 36:57 para proclamarse campeona del mundo por tercera vez en una competición que se celebra en la localidad surcoreana de Daegu. Pedrosa añade esta medalla de oro a las anteriormente conseguidas en 1.500 y 800 metros y a la plata cosechada en 5.000 metros.

El primer puesto en cross pone el broche perfecto a una participación histórica. La fondista compostelana regresa de Corea del Sur con cuatro preseas en cuatro disciplinas diferentes en una categoría en la que se estrenaba, tras cumplir los 65 años el pasado mes de mayo.

Esther, que llegaba a la cita mundialista como una de las grandes esperanzas para el atletismo nacional y con un palmarés extraordinario que cuenta con un título nacional de gran fondo en 1986 y una emocionante victoria en la Carreira Pedestre de Santiago (puedes inscribirte aquí) en 1990, completó una última prueba perfecta, en la que dominó la carrera de principio a fin. Un dominio que comenzó hace una semana en la prueba de 800, donde subió a lo más alto del podio con un tiempo de 2:48.86 pese a las sofocantes condiciones meteorológicas que marcaron la final.

Esther Pedrosa, en el centro, luce su medalla de oro en la prueba de 800 metros. / ECG

En la siguiente cita, en los 5.000 metros, la atleta picheleira tuvo que conformarse con la segunda posición ante la gran actuación de la italiana Oriana Martignago. Una plata que dejó a Pedrosa con "un poquito de pena" al considerar que era la prueba que mejor se adaptaba a sus características. Esta implacable ambición le llevó a desquitarse días más tarde con la consecución del oro en 1.500. La compostelana paró el cronómetro con un registro de 5:42.19, superando en casi veinte segundos a sus acompañantes en el podio, la japonesa Atsuko Nakayama (plata con un registro de 6:00.47) y la surcoreana You Suk Ha (bronce con una marca de 6:03.51).

Dominio absoluto en cross

Su espléndido desempeño en Daegu contó con un broche idílico. Pedrosa completó los ocho kilómetros de la prueba de campo a través (cross) en 36 minutos y 57 segundos para subir a lo más alto del podio por tercera vez en estos Mundiales de Atletismo Máster. La santiaguesa superó en casi un minuto a la británica Gwen Kinloch (37:47), que se colgó la plata, y en más de ocho minutos a la mexicana Alicia de Lira (44:59), que fue bronce.

De esta forma, Esther Pedrosa puso el punto final a su participación en el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster de Daegu con un balance espectacular: cuatro medallas, tres de oro y una de plata.