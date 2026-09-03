Alcaraz pone fecha a su próximo parón: "Me tomaré pausas de uno o dos meses, voy a faltar a algunos torneos"

Carlos Alcaraz ha demostrado esta madrugada que ha vuelto para recuperar el tiempo perdido. Tras certificar su segunda victoria hoy en Nueva York, el tenista del Palmar se postula como el claro favorito a levantar el trofeo.

A pesar de que la mayor parte de la temporada ha estado ausente por culpa de la lesión que sufrió en abril en la muñeca, el vigente campeón del Abierto estadounidense ya ha avisado de que, de cara a la próxima temporada, también se perderá ciertas citas del calendario.

El motivo de un posible break no forzado, como el de la lesión, radica en el hecho de que el calendario está repleto de competiciones y muchas de ellas con pocos días para descansar: "Obviamente no quiero tener este parón por una lesión. Pero en el futuro voy a tomarme algunas pausas, algunas pausas largas".

"Quizá no de cuatro meses, pero sí de un mes o dos"

El calendario siempre ha sido objeto de críticas por parte de todos aquellos que lo disputan. Cada vez parece que los torneos se prolongan más semanas y, según el tenista del Palmar, es poco realista disputar todas las citas: "Quizá no de cuatro meses, pero sí de un mes o dos meses, faltando a algunos torneos, porque es imposible jugarlos todos".

Cuantos más torneos existan o más tiempo se prolonguen, las probabilidades de que aparezcan lesiones aumentan con creces. Así lo afirma 'Carlitos': "Vemos a muchos jugadores lesionarse. En el futuro voy a tomarme pausas, quizás de 1 o 2 meses, y faltar a algunos torneos porque es imposible jugarlos todos".

De hecho, para hacer frente a esta situación, algunos tenistas ya empezaron a tomar cartas en el asunto, ausentándose de ciertas citas: "Creo que están añadiendo más torneos importantes… de alguna manera nos están obligando a jugar. Puedes decir que no", explicaba Carlos.

"Estamos viendo a muchos jugadores lesionarse"

Muchas críticas han recibido aquellos que se han bajado de torneos como el Masters 1000 de Cincinnati, que no ha contado este año ni con la participación de Jannik Sinner ni con la de Carlos Alcaraz. Incluso el año pasado, algunos directores de estos Masters 1000 salieron a pedir que la participación de estos tenistas fuera un compromiso.

"Así que es imposible, y estamos viendo a muchos jugadores lesionarse, a muchos jugadores cansarse. Si no hacen nada al respecto, vamos a ver todavía más en el futuro", decía Alcaraz, quien, antes de lesionarse de la muñeca, ya empezó a ser más selectivo en cuanto a qué torneos disputaba.

"Tomarme este parón por una lesión no ha sido bueno"

Es cierto que Alcaraz ahora viene de un tiempo fuera del circuito por la obligación de recuperarse de la lesión, y regresar bajo este peso en las espaldas no es fácil: "Para mí, tomarme este parón por una lesión no ha sido bueno, pero lo que sí digo es que voy a tomarme algunas pausas y faltar a algunos torneos en el futuro, seguro".

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Tras certificar el pase a tercera ronda y vencer al portugués Jaime Faria en un encuentro que cerró con otra victoria por 4-6, 6-0, 6-3, 6-2, Alcaraz pudo ponerse a prueba físicamente en un partido a cuatro sets, que le sirvió para volver a probar su resistencia. Su próximo rival será el chino Wu Yibing, que está en la posición 113 del ránking.

Fuente: Sport