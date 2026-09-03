El Compostela presenta sus últimos fichajes: "Tenemos nivel de sobra para pelear por estar arriba"

La SD Compostela ha cerrado el capítulo veraniego de presentaciones oficiales con la introducción de tres nuevos fichajes: Roque González, Iago Domínguez y Ognjen Teofilović. Las últimas incorporaciones del cuadro blanquiazul fueron presentadas en un acto celebrado en el Restaurante La Planta en el que los futbolistas explicaron sus primeras sensaciones, sus principales objetivos y lo que esperan aportar a un equipo que afronta una campaña ilusionante en su regreso a Segunda Federación.

Los tres llegan a Santiago en contextos muy diferentes. Teofilović protagoniza una de las grandes apuestas del mercado estival en Casa Compos, mientras que Iago y Roque regresan a la capital gallega para comenzar, respectivamente, una nueva aventura bajo los palos y su tercera etapa como futbolista blanquiazul. Sin embargo, todos comparten una misma ambición: contribuir a que la esedé mire hacia los puestos nobles de la clasificación.

Roque, ante su tercera etapa en Santiago

El encargado en abrir el acto fue Roque (Ames, 09/07/2002), que reconoció que volver a San Lázaro tiene un significado especial después de todo lo que vivió en el pasado con el club. "Pasé muchísimos años aquí, entonces siempre es bonito volver a casa", explicó. El defensor vuelve por segunda vez a Compostela en una operación que se resolvió en pocos días: "Hablé con Samu y en dos días se cerró todo. Me gustó lo que me propusieron y firmamos".

Roque llega después de haber disputado el playoff de ascenso a Primera Federación con el Coruxo, en el que disputó 32 encuentros —27 de ellos como titular— y completó más de 2.200 minutos. Después de finalizar contrato con el cuadro vigués el pasado junio, el lateral ha seguido ejercitándose con el Estradense durante la pretemporada, aunque reconoció que aún necesita tiempo para ganar ritmo competitivo: "De cara a jugar igual no estoy al 100%, pero sí que estoy a un 90%".

Sobre la plantilla, el amesán se mostró sorprendido ante la unión y el nivel general de todo el equipo. "Me sorprendió bastante, porque hay mucha gente nueva, pero yo llegué el primer día y parece como si todos se conocieran de siempre. Hablan, se ríen, es un grupo bastante bueno y a ver si este año podemos pelear por cosas bonitas", explicó.

Roque González, en el estadio de San Lázaro. / SD Compostela

"Yo creo que tenemos nivel de sobra para pelear por estar arriba, playoff y, si Dios quiere, quedar primeros. El año pasado, con el Coruxo, éramos un grupo de jugadores no tan conocido como el de este año y al final conseguimos disputar la promoción. Estamos capacitados de sobra", manifestó esperanzado el canterano picheleiro.

Además, su regreso esconde un componente de revancha deportiva después de una última aventura marcada por el descenso a Tercera RFEF. Un descenso que también motiva al futbolista: "La última temporada fue bastante mala a nivel colectivo e individual, y terminó con el descenso. De cierto modo debo una, pero esperemos que no se repita este año y que pasemos a estar arriba".

Iago Domínguez, competencia para Edu Sousa

Iago Domínguez (Vigo, 22/11/2001) recogió el testigo de Roque y reconoció estar "súper contento" de regresar a un club del que ya conservaba un buen recuerdo pese a haber tenido poca participación durante su anterior etapa. El guardameta vigués vuelve a la capital gallega para completar la portería junto al veterano Edu Sousa.

"Estoy súper contento de estar aquí de vuelta. El año que estuve, estuve muy a gusto, a pesar de no sumar muchos minutos. Guardaba un gran recuerdo tanto del club como de la gente que trabaja en él. Así que ya te digo, súper contento, trabajando y desde el minuto uno intentando aportar", manifestó.

El portero protagonizó el último fichaje compostelanista en este mercado, que se produjo prácticamente en el tramo final luego de que Borja Yebra contactase con él para conocer su situación. Según relató el propio Domínguez, la decisión fue rápida ya que tenía claro que quería volver a Santiago y aprovechó para agradecer al Gran Peña —equipo por el que fichó este mismo verano— y a su entrenador Martín Blanco por las facilidades para hacer posible la operación.

Iago Domínguez. / SD Compostela

Iago fue el portero suplente del Compostela en la temporada 2024/25, en la que únicamente fue de la partida en encuentros de Copa Federación y Copa del Rey. Ahora, el meta afronta una nueva etapa en Santiago con el reto de competir con Edu Sousa: "Intentaré aprender lo máximo posible de Edu, un portero con su bagaje, con su experiencia y a partir de ahí, ver lo que me pide el míster, lo que le pide a su portero, tanto a nivel de juego con los pies como a nivel más de portería. Yo no vengo a rellenar una ficha. Vengo a intentar sumar lo máximo posible, intentar sumar el máximo número de minutos posibles, aprender de Edu e intentar ponerle las cosas difíciles al míster, que yo creo que también es lo mejor para Edu, para mí y para el Compostela en general".

La llegada del olívico define un tándem de porteros complementario y versátil. Domínguez se define como un portero de perfil diferente capaz de ofrecer "otro tipo de energías", con un juego más enérgico y proactivo, y considera que Sousa puede aportar experiencia y tranquilidad.

El ex del Somozas también comentó los principales cambios que ha percibido en la disciplina santiaguesa respecto a su estancia anterior. "Quizás un club más profesional. He notado cambios en cuanto al día a día, en los entrenamientos. El míster mete caña en los estrenos, se nota su experiencia como jugador y eso nos lo traslada. Es un Compos distinto, dinámico, que desde el primer día, desde que vine a ver el amistoso con el Estradense, ya me llamó mucho la atención. Y entrenando notas que se trata de un equipo enérgico que quiere llevar el peso del partido", comentó.

Iago cerró su declaración recordando su anterior etapa, marcada por el camino copero que llevó al Compos a medirse al Deportivo Alavés en el Vero Boquete de San Lázaro. Una experiencia única que también motivará al equipo en la próxima edición de la Copa Federación, aunque considera que ahora la prioridad debe estar en la liga y en evitar errores del pasado.

Teofilović, el broche ofensivo a la planificación blanquiazul

El último en comparecer fue Ognjen Teofilović (Belgrado, 19/09/2006), una de las grandes apuestas del Compostela para reforzar su ataque. El futbolista serbio llega cedido desde el CD Lugo a un Compostela del que destacó su historia y el nivel de la plantilla actual como dos de los principales argumentos para aceptar la propuesta.

Yo creo que este equipo tiene muy buenos jugadores y puede hacer muy buenas cosas este año. Todos creemos que los objetivos del club son quedar primeros en Liga y primeros en Copa". Ongjen Teofilović — Futbolista de la SD Compostela

"Este club es grande, con mucha historia. Fue fácil cuando tuve la opción de venir aquí", explicó en castellano. También destacó la calidad de sus nuevos compañeros y las posibilidades que ve en el equipo: "Yo creo que este equipo tiene muy buenos jugadores y puede hacer muy buenas cosas este año. Todos creemos que los objetivos del club son quedar primeros en Liga y primeros en Copa".

Esa misma respuesta la trasladó al terreno personal cuando se le preguntó por la responsabilidad que supone llegar como una de las grandes esperanzas ofensivas del club. El ariete serbio considera que debe demostrar sobre el terreno de juego, donde luchará y aportará lo que el club demande de él: "Goles, trabajo y ganas de cumplir los objetivos".

De esta forma, el Compostela completó la presentación de los últimos tres futbolistas en llegar. Tres jugadores que llegan a la capital gallega en situaciones muy distintas, pero con la ambición de pelear por finalizar lo más arriba posible. Roque regresa a casa para comenzar su tercera aventura en Santiago con el objetivo de dejar atrás el recuerdo del descenso; Iago Domínguez vuelve para competir por la portería con Edu Sousa; y Ognjen Teofilović procede del Lugo con la clara consigna de dar un salto de calidad en el ataque picheleiro. Tres fichajes que podrán ser de la partida este mismo domingo (Estadio de San Lázaro, 12.00 horas) ante el Marino de Luanco en el debut del equipo de Carlos de Lerma en Segunda Federación.