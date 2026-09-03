Selección
Marcos Llorente se retira de la selección española
El jugador del Atlético de Madrid, de 31 años, pone fin a su etapa con España después de conquistar el Mundial
Sergi Pérez Estévez
Marcos Llorente ha decidido poner punto final a su etapa con la selección española. El futbolista del Atlético de Madrid ha comunicado este jueves su retirada internacional, apenas unas semanas después de proclamarse
campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La decisión sorprende especialmente por el momento elegido. Llorente tiene 31 años y acaba de cerrar la etapa más importante de su carrera con La Roja, pero ha decidido no continuar con el combinado nacional pese a que, como él mismo reconoce en su carta de despedida, todavía podría haber seguido jugando durante varios años.
El centrocampista madrileño pone así fin a una trayectoria internacional que comenzó en 2020 y que termina después de haber representado a España en el Mundial que terminó con la segunda estrella para el fútbol español.
El comunicado de Marcos Llorente
Llorente ha explicado que se trata de una decisión personal y meditada desde hace tiempo y que nada tiene que ver con su presencia o ausencia en el Mundial ni con el resultado conseguido por España. El jugador ha querido despedirse de la selección con una carta dirigida a todos los que le han acompañado durante su trayectoria.
"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección.
Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta.
Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida.
Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada.
Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables.
Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo.
Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia.
Gracias por todo.
Un abrazo todos"
Fuente: Sport
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