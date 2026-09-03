Raúl López y Sergi Quintela, rumbo a una Copa Galicia con homenaje a Corbacho

El Monbus Obradoiro afronta este fin de semana una Copa Galicia con muchos más ingredientes que los puramente deportivos. Raúl López, presidente del club, y Sergi Quintela, uno de los capitanes del equipo, repasaron en sendas entrevistas en O Noso Basket el momento de la entidad, la importancia de la cantera, el regreso a la ACB y una cita que tendrá además un componente especial con el homenaje que recibirá Alberto Corbacho, el jugador que más veces ha levantado el torneo.

La 40ª edición de la Copa Galicia se disputará este sábado y domingo en Fontes do Sar, con Monbus Obradoiro, Río Breogán, Leyma Coruña y COB en liza. Para Raúl López es especial:. «En el primer momento en que tuvimos ocasión de que se pudiera celebrar esta edición en Santiago, hemos apostado por ella. Puede servir para muchas cosas».

El dirigente volvió a poner el acento en una idea que ha repetido durante años: «Somos un club pequeño, con un presupuesto muy, muy ajustado, que nos estiramos más incluso que los chicles y que somos capaces de estar ahí y competir».

Raúl también repasó lo que significó el último descenso y el inmediato regreso a la élite. Considera que aquella caída permitió «reanimar a esa afición que veía que estar jugando en ACB ya era normal». Para el presidente, el ascenso posterior ha provocado que el obradoirismo esté «todavía más involucrada».

Liga U

Uno de los grandes temas de esta pretemporada está siendo la Liga U22. Las ventanas internacionales han dejado al primer equipo sin varios jugadores, pero también han permitido comprobar antes de tiempo el valor de la nueva estructura de cantera.

«Desde el momento en que hemos subido a ACB y apareció esta oportunidad, que es una oportunidad precisamente para las canteras, no dudamos ni un solo momento», explicó Raúl. El presidente destacó además el rendimiento de los jóvenes en los amistosos.

Sergi Quintela incidió también en ese aspecto. El escolta reconoce que las ventanas han convertido la preparación en una pretemporada «atípica», pero valora el apoyo del nuevo equipo U22. «Tenemos la suerte de tener a los chicos de la cantera, que nos están echando una mano», explicó. Aunque admite que no es la situación ideal para construir automatismos con toda la plantilla, considera que los jóvenes están permitiendo mantener «el nivel de entrenamiento que necesitamos».

Vuelta a la ACB

El salto a ACB será, precisamente, uno de los grandes retos para un Obradoiro que mantiene buena parte de su bloque. Quintela considera que muchas de las ideas del curso pasado pueden trasladarse a la máxima categoría siempre que el equipo sea capaz de responder al incremento físico.

«La liga puede cambiar de nombre, pero no cambia lo que es, que al final es baloncesto», señaló. Para el capitán, la clave estará en «igualar el nivel físico de los contrarios o ponerlo por encima» y evitar que esa mayor exigencia saque al Obradoiro «de los sistemas o de la pista».

La Copa Galicia será la primera gran prueba de esa adaptación. Quintela reconoce que el torneo forma parte de la preparación, pero rechaza que sea una cita menor. «Es una competición gallega, somos gallegos, la queremos y somos competitivos», explicó.

También destacó el atractivo añadido de una temporada con numerosos derbis gallegos. «Son partidos distintos. Da igual la clasificación, da igual qué equipo llega mejor o peor», señaló.

Hermandad

En ese contexto aparece también Erik Quintela, capitán del Breogán y hermano de Sergi. Ambos bromearon durante la entrevista sobre lo bien que se conocen después de tantos años jugando juntos y enfrentándose. Erik aseguró que sabe perfectamente qué movimiento intentaría hacer Sergi en un hipotético uno contra uno decisivo, aunque reconoció que conocerlo no significa necesariamente poder detenerlo. Sergi respondió en la misma línea y apuntó que, en una situación así, acabaría entrando en juego el componente mental entre ambos.

Más allá de la rivalidad familiar, Erik puso el foco en la dificultad general de una ACB que cada año exige más y en una Copa Galicia que, por la igualdad entre los participantes y las ausencias provocadas por las ventanas FIBA, puede estar especialmente abierta.

La Federación Gallega de Baloncesto

También Julio Bernárdez, presidente de la Federación Galega de Baloncesto, destacó el momento que vive el baloncesto autonómico. Con tres equipos gallegos en ACB y un crecimiento sostenido de las licencias, Bernárdez considera que el siguiente paso debe ser reforzar las estructuras de cantera. En ese sentido, señaló al Obradoiro como ejemplo por la creación de su U22 y mostró su deseo de que otros clubes gallegos sigan el mismo camino.

La cita tendrá además un componente emocional. Bernárdez anunció que la Federación realizará un reconocimiento especial a Alberto Corbacho, el jugador que más Copas Galicia ha conquistado, con nueve títulos. Raúl López, presidente de Corbacho durante buena parte de su etapa en Santiago, no dudó en sumarse al homenaje: «Corbi es un icono».

Sar volverá así a reunir este fin de semana buena parte de la historia reciente y del presente del baloncesto gallego. Para el Obradoiro será la oportunidad de medirse de nuevo a un rival ACB o hasta dos, seguir integrando a sus jóvenes y comprobar hasta dónde ha avanzado una pretemporada marcada por las ausencias.