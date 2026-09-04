Awa Fam y Raquel Carrera lideran la exhibición de España en Berlín

Como un ciclón. Así empezó España el Mundial de Berlín, con una exhibición ante la potente Alemania que además es la anfitriona y a la que se impusieron por un contundente 83-53. Un auténtico golpe de efecto para una selección que vuelve a una cita mundialista 8 años después y que lo hace con una generación llamada a hacer historia y muchas jugadoras forjadas también ya en la WNBA. Entre ellas una Awa Fam que deslumbró con 17 puntos, 4 rebotes, 3 tapones y 25 de valoración y una Raquel Carrera que logró un doble-doble con 10 puntos y 10 rebotes.

Iyana Martín, la mejor en la gira de preparación, salía de inicio junto a Maite Cazorla, María Conde, Raquel Carrera y Awa Fam, quien abrió el marcador a los 22 segundos con una gran acción individual bajo el aro. La respuesta alemana llegaba de la mano de la nueva jugadora del Valencia Basket, Alexis Peterson, aunque fue poco menos que un espejismo en un inicio arrollador de las españolas, que pusieron el 12-4 tras dos triples de Conde y Cazorla y el acierto de Iyana y Carrera, esta última desde el tiro libre.

La extaronja Leo Fiebich trataba de liderar la reacción de las anfitrionas con su acierto desde el 6,75 y con su capacidad para atacar el aro y forzar faltas, pero con las rotaciones, España logró mantener las diferencias en un primer cuarto marcado por el acierto exterior de las de Méndez, con los cinco primeros triples anotados tras sumar otro Conde y dos más Iyana.

Awa Fam, imparable tanto en la zona como en el tiro exterior con tres triples. / FIBA

Las visitantes habían sumado 21 puntos en apenas seis minutos, pero sufrieron más con la defensa germana en los últimos minutos del primer cuarto, al que se llegó con un 24-13 y superioridad taronja en todas las facetas del juego. De hecho, solo dos jugadoras alemanas lograron anotar en los primeros minutos, la propia Fiebich y Peterson.

Poderío interior con Ginzo, Carrera y Awa

Alicia Flórez y Alba Torrens eran las únicas sin minutos tras el primer cuarto, pero la primera salió de inicio en la vuelta a la pista y la capitana lo haría poco después, empezando así su carrera a la que sería su cuarta medalla mundialista.

Fue la extaronja Paula Ginzo, sin embargo, la gran protagonista de la selección en la reanudación, haciendo daño tanto bajo el aro como con el tiro a media distancia. No tardó en sumarse al festival anotador Carrera, acertada desde el 4,60, en triples y en la zona, aunque fue Awa quien puso la máxima diferencia del partido tras un triple y cinco puntos que pusieron un contundente 44-20 en el marcador, a 3:19 del descanso.

La taronja Alicia Flórez, en sus primeros minutos en el Mundial / FIBA

Sabally y de nuevo Fiebich intentaban despertar a Alemania, pero un nuevo triple de Conde y Buenavida permitieron irse a vestuarios con un aplastante 50-24, ya con 9 triples y un 50% de acierto desde el 6,75.

El despertar de Gustafson

Alemania estaba contra las cuerdas y salía con un plus de intensidad en busca de cambiar la dinámica para seguir soñando con la remontada. Dos buenas defensas y los puntos de Eichmeyer y Geiselsoder les daban algo de oxígeno, pero España seguía manteniendo siempre una diferencia por encima de los 20 puntos, sumando desde el tiro libre y con la irrupción de jugadoras como Gustafson y Mariona, con poco protagonismo en la primera mitad.

Fiebich se echaba de nuevo el equipo a la espalda, pero Cazorla e Iyana, ya con 10 puntos, ayudaban a mantener diferencias en un tercer cuarto con menos anotación, pero que no cambió el escenario del encuentro, al llegar a los últimos 10 minutos con un claro 65-39.

Awa Fam, desatada

El partido estaba visto para sentencia y lejos de levantar el pie del acelerador, España mantuvo su intensidad hasta el final, liderada por una enorme Awa Fam desatada en el tiro exterior, con dos triples más que sumar a una acción bajo el aro. La también taronja Helena Pueyo se sumaba también al festival anotador exterior con sus primeros tres puntos, mientras Alemania solo podía ya intentar maquillar el marcador, con canastas aisladas de Bhuner, Gullick o Sabelly.

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La taronja Peterson volvía a sumar antes de acabar para llegar hasta los 7 puntos, pero la aplastante victoria de España estaba ya en el bote y además, con la posibilidad de repartir minutos para reservas fuerzas de cara al partido de este sábado por la mañana, ante Mali a partir de las 11:30.

Fuente: Superdeporte