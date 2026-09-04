Carlos de Lerma marca el camino del Compostela antes del estreno liguero: "No podemos vivir de lo que hicimos hace 30 años"

La SD Compostela cumplió este viernes los clásicos compromisos previos al inicio de la temporada. La mañana comenzó en la Catedral de Santiago, donde la plantilla completó la tradicional ofrenda al Apóstol, y terminó en el Restaurante San Jaime, donde Carlos de Lerma puso voz a la motivación de un equipo que este domingo (San Lázaro, 12.00 horas) emprende su aventura en Segunda Federación frente al Marino de Luanco.

“Con muchísimas ganas”. Así resumió De Lerma el estado de ánimo de su vestuario a poco más de 48 horas del estreno. El técnico extremeño considera que la larga pretemporada ha permitido distribuir las cargas y preparar al equipo para llegar a la primera jornada con un buen número de efectivos en plenas facultades.

Imagen de la ofrenda del Compostela al Apóstol celebrada este viernes en la Catedral de Santiago. / Antonio Hernández

"Seguramente todavía no estamos en nuestra cima, en nuestro techo. Sería preocupante que a día de hoy estuviésemos a ese nivel físico", reconoció el entrenador blanquiazul que considera que el equipo aún cuenta con mucho margen de mejora pese a llegar al debut liguero en un buen estado. Sobre la exigencia, 'El Puma' destacó la profundidad de su plantilla y buscó no distinguir entre jugadores titulares y suplentes: "Queremos fomentar la competición interna. Eso que te asegura que no haya titulares ni suplentes, sino que haya futbolistas que luchen por llevar su pan a casa. Esto, llevado al día a día, se traduce en que contra el rival compito una vez a la semana, contra mi compañero compito todos los días. Y contra mí mismo ya no te quiero ni contar. Ya no solo son las dos horas de campo, sino las 24 horas diarias".

"Vamos a intentar generar un sentimiento de pertenencia con el club y su gente"

En su primera comparecencia previa a un partido como entrenador del Compostela, Carlos de Lerma buscó dejar una reflexión que trasciende el ámbito deportivo. Apenas unos minutos después de que la plantilla se acercase a la Catedral para realizar la ofrenda al Apóstol, el técnico compostelanista quiso tratar la relación entre el club y la ciudad.

"Somos un club que no podemos vivir de lo que hicimos hace 30 años. Somos un club que tenemos que empezar a hacer cosas diferentes si queremos seguir progresando, si queremos seguir escalando en las categorías y si en algún momento queremos llegar a ser aquel club que fuimos hace ese tiempo", explicó.

Necesitamos perder cosas de nuestro día a día. Sacrificar cosas que hasta el día de hoy hemos hecho, porque haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente no nos va a dar. Desde la plantilla, del cuerpo técnico, del club, de la afición, de los mismos medios de comunicación, del consejo, de todos, tenemos que empezar a sumar cosas que no hemos hecho para que este club y esta ciudad vuelvan a disfrutar". Carlos de Lerma — Entrenador de la SD Compostela

El preparador pacense reclama un esfuerzo de todas las partes que integran a la entidad, desde el equipo hasta a la afición, para seguir dando pasos hacia adelante: "Necesitamos perder cosas de nuestro día a día. Sacrificar cosas que hasta el día de hoy hemos hecho, porque haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente no nos va a dar. Desde la plantilla, del cuerpo técnico, del club, de la afición, de los mismos medios de comunicación, del consejo, de todos, tenemos que empezar a sumar cosas que no hemos hecho para que este club y esta ciudad vuelvan a disfrutar".

"Y más allá de todo eso, es generar un sentimiento de pertenencia con el Compos. A día de hoy puede ser que el sentimiento de pertenencia de la ciudad esté más ligado, como es obvio, a lo que tiene que ver con la catedral, con todo el tema de la historia que tiene la ciudad, pero vamos a intentar generar un sentimiento de pertenencia con el club, con su equipo y con su gente", manifestó De Lerma que cerró su reflexión con un llamamiento a todas las partes que componen a la SD Compostela: "Necesitamos darnos todos la mano e ir hacia adelante para buscar cotas mayores".

Carlos de Lerma dirige un entrenamiento de la SD Compostela. / Jesús Prieto

En este aspecto, el entrenador blanquiazul considera clave el papel que pueda llegar a jugar la afición compostelanista, que espera que este año "lo viva" junto al equipo. "No es culpa del aficionado el hecho de no acudir más a San Lázaro. Es responsabilidad de todos. Nosotros tenemos que hacer partícipe al aficionado de que tiene que jugar los partidos. No puede ir al campo a ver a su equipo. Tenemos que hacer que lo viva, que lo sienta, que lo sufra, que lo disfrute", comentó.

"El Marino ha mostrado una regularidad tremenda"

En el ámbito deportivo, 'El Puma' espera que el compostelanismo se encuentre con un equipo "atrevido, dinámico, solidario" y capaz de adaptarse a las circunstancias de cada encuentro y de cada rival. El pacense no busca conformar un bloque cegado por una única estructura que termine fracasando ante la falta de un Plan B, sino que pretende crear un conjunto que sepa interpretar los diferentes momentos del partido.

"Necesitamos que el jugador sea camaleónico, que se sepa adaptar a las circunstancias de jugar en casa y a las circunstancias de jugar fuera. Hay tramos de partidos en los que tú no puedes estar al mismo nivel durante los 90 minutos. Tienes que adaptarte, tienes que saber sufrir", comentó respecto a la naturaleza cambiante de los suyos.

No es casualidad que desde que existe la Segunda Federación no haya tocado otra categoría. Es un equipo que durante estos años ha mostrado una regularidad tremenda". Carlos de Lerma — Entrenador de la SD Compostela

Este domingo el Compos pondrá a prueba su ambición con el primer choque de la temporada. El Marino de Luanco visita San Lázaro con la intención de incordiar el estreno oficial de Carlos de Lerma, que mostró un notable respeto a su próximo rival. "No es casualidad que desde que existe la Segunda Federación no haya tocado otra categoría. Es un equipo que durante estos años ha mostrado una regularidad tremenda", comentó.

El extremeño también destacó la capacidad del Marino de Luanco de utilizar diferentes estructuras, así como el nivel de Sergio Sánchez, su entrenador. Frente a ello, el Compostela pretende mantener su identidad. De Lerma no quiere que el equipo renuncie a lo trabajado durante estas semanas para adaptarse exclusivamente al adversario. La intención es ser fiel a una propuesta basada en las características de sus futbolistas y en una plantilla que, a su juicio, tiene recursos suficientes para competir.