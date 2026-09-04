Obradoiro
El Monbus Obradoiro da a conocer sus equipaciones ACB
El clásico blanco de la primera se mantiene, mientras que la segunda será negra
El Monbus Obradoiro ha dado a conocer las equipaciones con las que regresará a la ACB. Después de que el pasado jueves Caleb Agada filtrase, a través de su cuenta de Instagram, una imagen de la prenda visitante negra, el conjunto picheleiro aprovechó el siguiente día para dar a conocer la ‘piel’ que los acompañará en esta campaña.
Y es que en la 26/27 el blanco y el negro serán los colores principales de la primera y segunda equipación, respectivamente, de nuevo ofrecida por Geff. Los bordes de ambas son en rojo y dorado, aunque la de local contará con las letras, número y algún detalle en azul, mientras que la de visitante los tendrá en dorado.
En la parte frontal de ambas lucen la palabra ‘Obradoiro’ con los colores que corresponden a cada camiseta. Por lo mostrado por el club, la primera tendrá el número de cada jugador por delante, debajo del logo de Estrella Galicia 0,0, algo que parece que no se reproducirá en la segunda. También en la delantera, pero del pantalón, Monbus y Concello de Santiago lucen como patrocinadores en las dos.
En la parte posterior de la camiseta, bajo el cuello estará la bandera gallega, seguido de BYD, distribuidor de vehículos del club, y abajo de todo Abanca.
Estos serán los colores para la temporada de regreso a la élite del baloncesto español de los picheleiros que, salvo cambio de última hora, también ofrecerán en mitad de la temporada una tercera equipación alternativa, que no tendría que ser necesariamente ‘retro’.
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