Monbus Obradoiro
Roberto Anidos amplía su peso en el Obradoiro y será adjunto a la Presidencia
El dirigente, incorporado en julio al área de Dirección Deportiva, ejercerá además como nexo entre el presidente y el Consejo de Administración con las diferentes áreas del club
El Monbus Obradoiro continúa reforzando su estructura interna de cara a su regreso a la Liga Endesa. El club compostelano anunció este viernes que Roberto Anidos amplía sus funciones dentro de la entidad y asumirá también el cargo de adjunto a la Presidencia, apenas dos meses después de incorporarse al área de Dirección Deportiva.
Desde esta nueva posición, Anidos ejercerá como nexo entre el presidente y el Consejo de Administración con las diferentes áreas del Obradoiro, adquiriendo así un papel transversal dentro del funcionamiento de la entidad. El objetivo del club es reforzar la coordinación interna y facilitar el trabajo conjunto entre los distintos departamentos y estamentos que conforman su estructura.
Sus nuevas responsabilidades no supondrán, en cualquier caso, su salida del ámbito deportivo. Anidos continuará participando en la planificación y desarrollo del proyecto deportivo del conjunto santiagués, una labor a la que se incorporó oficialmente el pasado 14 de julio.
Entonces, el Obradoiro anunció su llegada a la Dirección Deportiva con el objetivo de potenciar las tareas de captación, seguimiento y evaluación de jugadores para la confección de la plantilla del regreso a la ACB. Su incorporación se produjo dentro del proceso de fortalecimiento de la estructura emprendido por el club después de recuperar la máxima categoría del baloncesto español.
Menos de dos meses después de aquella incorporación, Anidos gana ahora peso dentro del organigrama obradoirista, combinando su participación en la parcela deportiva con unas nuevas funciones institucionales y de coordinación directamente ligadas a la Presidencia.
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