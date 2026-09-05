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El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque
Dos goles de Camello y uno de Ratiu dan la vuelta a los tantos visitantes de Canales y Pablo García
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EFE
Madrid
Un doblete de Sergio Camello y otro gol más del rumano Andrei Ratiu permitieron al Rayo Vallecano ganar este sábado en su 'exilio' en Butarque, en Leganés, al Real Racing Club de Santander, que se adelantó dos veces por medio de Sergio Canales y Pablo García.
Con este resultado el Rayo Vallecano suma cuatro puntos en cuatro jornadas y se sitúa en mitad de tabla junto con el Racing, que también tiene los mismos puntos.
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