El Compostela pone a prueba su nueva idea ante la continuidad del Marino de Luanco

Regresa la liga. Regresa la competición a San Lázaro después de casi tres meses. El Compostela recibe este domingo, a partir de las 12.00 horas, al Marino de Luanco para inaugurar oficialmente el proyecto de Carlos de Lerma. El cuadro asturiano se erige como el primer obstáculo de un curso que devuelve al conjunto santiagués a Segunda Federación y que inicia con mucha expectación.

Según relata Historia Compos en X, será la primera vez desde 2014 que el feudo compostelanista albergue un partido inaugural de una competición nacional. En aquella ocasión, el equipo santiagués derrotó al Burgos por 2-0. En total, será la 35ª ocasión en la que el Compos dispute en Santiago la primera jornada de una competición liguera. Y en este caso, los precedentes son favorables, con un balance de 21 victorias, ocho empates y seis derrotas.

Este dato evidencia la importancia del Vero Boquete. El Compos ha convertido San Lázaro en un fortín y en un elemento a explotar. En esta campaña, marcada por la renovación de la plantilla y por la llegada de Carlos de Lerma al banquillo, el cuadro blanquiazul deberá aprovechar el factor local desde el día uno. El aliento de la parroquia compostelanista volverá a jugar un papel clave. Y es que más de 1.500 abonados han confirmado su compromiso de cara a una temporada ilusionante.

Proyectos en etapas distintas

La diferencia entre la madurez de ambos proyectos hace especialmente atractivo el duelo. El Compostela llega al primer partido de la temporada con un nuevo entrenador, una nueva área deportiva y numerosas incorporaciones después de lograr el ascenso desde Tercera RFEF. Por su parte, el Marino afronta el choque desde una posición mucho más continuista. Sergio Sánchez Sánchez, exportero de Real Sporting y Atlético de Madrid, encara su tercer curso al mando del banquillo luanquín. Además, el Marino es uno de los pocos equipos que ha disputado todas las ediciones de la Segunda Federación. Un indicio de la competitividad y la regularidad del proyecto.

Imagen del último encuentro entre Compostela y Marino de Luanco disputado en San Lázaro. / Jesús Prieto

Esto equivale a una diferencia notable para una primera jornada. El Compos se enfrentará a un rival, a priori, más trabajado, con mecanismos colectivos más asentados y con amplia experiencia en la categoría. Por tanto, el choque también servirá para medir el trabajo realizado por De Lerma y sus hombres durante la pretemporada, en la que la esedé ha mostrado una cara muy convincente ante rivales de cierta entidad.

Además, el nuevo preparador compostelanista deberá hacer frente a uno de los grandes ‘debes’ de la historia reciente del club. En sus estrenos en Segunda Federación, el equipo nunca ha conseguido sumar los tres puntos. Empató ante Pontevedra (20/21) y el propio Marino (23/24) y cayó frente a Oviedo Vetusta (22/23) y Numancia (24/25). Ante el cuadro de Luanco, el Compos igualó sin goles en el primer partido de hace dos campañas en un choque disputado en Miramar. Romper esa dinámica y lograr un triunfo en su regreso a la categoría sería una gran noticia para el cuadro picheleiro.

Respeto mutuo

El Marino de Luanco no es un desconocido para el Compostela. Los dos equipos han coincidido con frecuencia durante los últimos años y han protagonizado partidos con una tendencia bastante clara a marcadores muy cerrados.

Desde la creación de la Segunda RFEF, ambos conjuntos se han medido en un total de ocho ocasiones en algo menos de cinco años. El balance evidencia la igualdad histórica entre los dos equipos: dos victorias del Compos, cuatro empates y dos triunfos del Marino. Ahora bien, los antecedentes más recientes favorecen al cuadro santiagués. En la temporada 2024/25, el Compos venció tanto en Luanco, por 2-0, como en San Lázaro, por 4-2.

Markitos celebra uno de los goles del Compostela en el último triunfo (4-2) blanquiazul ante el Marino de Luanco. / Jesús Prieto

Previamente, la escuadra asturiana encadenó ocho partidos sin conocer la derrota ante los gallegos. En la 2023/24 venció en la capital (0-1) luego de empatar en la primera vuelta. Un año antes los dos partidos se saldaron con empate. Y en la 2021/22 también hubo reparto de puntos en Santiago, mientras que el Marino se impuso en Luanco.

La primera prueba para la nueva idea

El gran interrogante del estreno liguero no será únicamente quién se erige como vencedor, sino qué Compostela aparece sobre el césped. La imagen de equipo camaleónico y versátil mostrada durante la preparación veraniega deja abierta la incógnita sobre el planteamiento táctico en este test inicial. Esto, sumado a la profundidad de su plantilla, convierte a la primera prueba del técnico extremeño en una auténtica caja de sorpresas.

Eso sí, hay ciertas señas de identidad que ya se experimentaron durante la pretemporada y que seguirán acompañando al equipo durante el campeonato de liga. ‘El Puma’ ha trabajado para dotar al equipo de una identidad reconocible. La amplitud, la movilidad entre líneas, la capacidad de presionar tras pérdida y la velocidad en las transiciones pueden convertirse en algunas de sus principales armas.

Además, el conjunto blanquiazul también demostró durante el verano que sabe sufrir, que puede protegerse cuando no tiene el balón y que encuentra el equilibrio en diferentes momentos del partido.

En este contexto, predecir el primer once resulta especialmente complicado. El técnico pacense ha convocado a todos los disponibles —se caen Rubén Vilela y Pablo Crespo por lesión— . ha contado en pretemporada con diferentes alternativas y el amplio número de incorporaciones hace que todavía existan varias piezas por encajar. Aun así, atendiendo a lo visto durante la preparación, existe una posible alineación que encaja con la idea de juego que pretende desarrollar el entrenador.

Lo más probable es que el Compos apueste de inicio por un 3-4-2-1, un esquema que permitiría al equipo aprovechar la profundidad de sus carrileros y juntar mucho talento por dentro. Edu Sousa ocuparía la portería, con Miguel Prado, Diego Uzal y Damián Noya formando una línea de tres centrales. En los costados, Manu Rivas y Jordan actuarían con libertad para ganar metros, mientras que Rafa de Vicente y Dani González aportarían el equilibrio en el doble pivote.

Por delante, Antón Guisande y Álex Gil ocuparían posiciones de mediapunta y serían los encargados de dinamizar las acciones ofensivas por detrás del nueve. Y en punta, con mucha movilidad, podría aparecer Edu González, que fue uno de los grandes protagonistas en la victoria blanquiazul en el Memorial Antonio Bermúdez frente al Ourense CF con un doblete.