Pole sorpresa y de rabia para Pierre Gasly en Monza

La clasificación del GP de Italia ha deparado una sorpresa mayúscula a cargo de Pierre Gasly y Alpine. El francés, que el viernes perdió el podio de Mónaco tres meses después, por decisión de la FIA, ha desbancado a todos los favoritos y ha logrado la primera pole position de su carrera en Fórmula 1.

En un día sábado por los rebufos y con Kimi Antonelli jugando el rol de liebre con George Russell, Gasly ha 'volado' con su Alpine motorizado por Mercedes en las largas rectas del Autódromo de Monza. Ha sido el más rápido ya en Q1 y ha batido por 60 milésimas a Russell al final. Le ha metido cuatro décimas a su compañero Franco Colapinto, que saldrá octavo.

Gasly consiguió su única victoria en Monza 2020 y también en este escenario tendrá mañana una oportunidad de oro para reivindicarse. Abrirá la parrilla por delante de Russell y Piastri, aunque el australiano está pendiente de una posible sanción. Leclerc y Hamilton han compleato el top cinco ante Verstappen, para decepción de los tifosi.

Alonso, KO; Sainz, a Q2

La batalla por la decimocuarta pole position de la temporada se ha desarrollado en condiciones extremas, con 34º de temperatura ambiente y 55º en el asfalto. Después de dominar el viernes y ser también el más rápido este sábado en los últimos libres, George Russell se postulaba como principal referencia, presionado por Verstappen y sobre todo los hombres de Ferrari, Hamilton y Leclerc, favoritos en casa.

Kimi Antonelli que este domingo saldrá al fondo de la parrilla para decepción de los aficionados italianos, después de que Mercedes haya optado por cambiar la unidad de potencia del coche del líder del Mundial, se ha dedicado a probarse de cara a una carrera en la que tendrá que intentar una remontada épica hacia el podio.

Gasly (Alpine) ha pasado a la segunda ronda con el mejor tiempo, seguido de Verstappen y Norris, con todos los favoritos aún a medio gas. Carlos Sainz ha logrado ‘in extremis’ lo que parecía muy difícil y ha pasado a Q2 con Williams, mientras que Fernando Alonso ha seguido con su particular calvario en un circuito de velocidad pura, con cuatro largas rectas que castigan severamente al Aston Martin.

El asturiano se ha bajado del coche antes de tiempo, negando con la cabeza, al detectar algún problema en su AMR26 y ha caído eliminado a las primeras de cambio, tal como se preveía, junto a Tsunoda, Albon, Bottas, Pérez y su compañero Stroll.

Despierta McLaren, tiembla Ferrari

Verstappen ha lanzado un aviso, aún con neumático usado, para situarse al frente al inicio de la segunda tanda de clasificación (1.22.573). Russell ha respondido bajando casi medio segundo y los McLaren, ‘desaparecidos’ hasta este momento en Monza, han empezado a dejarse notar, con Piastri como el más rápido (1.22.0) por delantede Norris. Gasly, Max y los Mercedes.

Ferrari ha tenido en vilo a sus tifosi. Leclerc, sin rebufo, no ha mejorado en su última vuelta y ha pasado noveno a la Q3. Hamilton, décimo, lo ha conseguido por los ‘pelos’ y se ha salvado por solo una milésima frente a Bortoleto.

Piastri ha estorbado a Lawson en la Curva 1 y los comisario van a investigar la acción después de la sesión, lo que podría conllevar sanción para el piloto australiano.

Sainz no ha tenido opción de pelear por más. Junto al madrileño y el brasileño Bortoleto, han caído Bearman, Hülkenberg, Lawson y Ocon. Este domingo, teniendo en cuenta la penalización de Antonelli en parrilla, Carlos arrancará 14º en parrilla y Alonso, 20º.

Pole sorpresa para Alpine

Sin nada que perder, Antonelli ha ensayado el rebufo a Russell para dejar vía libre a su compañero en la definitiva lucha por la pole. El británico ha completado su primer intento en 1.21.929, solo 37 milésimas mejor que Piastri y con Gasly y Leclerc en la misma décima. Pole provisional para Russell y Mercedes, pero máxima igualdad y todo por decidir.

Kimi no ha perfeccionado su rol de ‘liebre’ y Russell ha exprimido su última ‘bala’ para mejorar su tiempo (1.21.846). Los rivales directos no han podido con él, pero sí Pierre Gasly, que ha hecho la vuelta de su vida para batirle por 60 milésimas y anotarse su primera pole en F1 (1.21.786).

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Jarro de ‘agua fría’ para los tifosi, ante la impotencia de Leclerc y Hamilton, que mañana partirán cuarto y quinto. Piastri, pendiente de investigación, ha sido tercero y Verstappem sexto.

Fuente: Sport