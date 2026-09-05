El Río Breogán vence al Monbus Obradoiro y se enfrentará al Leyma Coruña en la final de la Copa Galicia

La Copa Galicia ya conoce a sus finalistas. El Monbus Obradoiro no pudo imponerse en su feudo al Río Breogán, que lo superó por 81-84. Se jugará el título ante un Leyma Coruña que se impuso al Club Ourense Baloncesto por 94-89. Los compostelanos ofrecieron un encuentro igualado, en el que dominaron la primera parte, pero el nivel físico lucense los superó. Childress no entraba en la convocatoria por molestias físicas.

Primer cuarto

Los de Luis Casimiro se llevaron el salto inicial y la primera canasta, un triple de Andric. Igualaría Galán y adelantaría Barrueta, también de tres. Quintela, en segundo intento, ampliaba para los de Epi y poco después sacaba la cuarta falta visitante, por una de los dorados (8-3). Brankovic desatascaba a los suyos ante el ritmo compostelano con un mate.

Barrueta sacaba el bonus en una falta de tiro, conectando solo su primer intento, aunque Dos Anjos capturaba el rebote y metía el gancho. Jugada de tres puntos respondida por el triple de Alonso. Continuaba el intercambio con dos más de Agada y de Brankovic (13-10).

El nigeriano tomaba el protagonismo con tres grandes acciones defensivas, forzando finalmente los pasos de Mavra. Seguía una gran penetración de Riga (15-10). Brankovic lideraba a los de la ciudad amurallada e intercambiaba triples con Brito. Se apuntaba Vicedo para apretar el marcador, aunque el portugués volvía a enchufarla desde el exterior. Festival exterior que no se perdía Alonso (21-19). Faure, con un tiro libre, y Riga, de tres, cerraban las cuentas picheleiras, aunque no se relajaban los visitantes (25-23).

Segundo cuarto

Duelo de Quintelas al inicio del segundo cuarto, con error inicial de Sergi. Dos minutos tardaría en llegar la primera, tras diversos fallos en ambos lados., con Brito dejando la bandeja a la contra. El portugués también aprovechaba cada parón para ayudar al recién aterrizado Soriano. Andric daba los primeros puntos lucenses desde la línea de personal. Sergi, a la tercera, acertaba su bomba (29-25).

Barcello animaba Sar con un triple liberado, aunque Galán concedía dos tiros libres a Andric, con el que llevaba enzarzado desde hacía un rato. Quinta local. No erraba y seguían dos más de Arteaga (32-29). Quintela dañaba en penetración y Barcello desde el tiro libre (36-29). Andric no desaprovechaba el bonus y mantenía la persecución.

Agada era ahora el director de juego y anotador, poniendo el +10 con triple y penetración. Lo paraba Casimiro. Los compostelanos amenazaban con acelerar con Barcello, pero Mavra estaba fino desde el exterior y paraba Epi (43-35). Pero salían precipitados y Mavra recortaba con una bandeja. Además, daba el pase aéreo al mate de Brankovic, última de la primera parte (43-39).

Tercer cuarto

El tercer cuarto arrancaba con contra a placer para Brito y tapones de Brankovic a Sergi y Dos Anjos. Apretaba la defensa lucense. Los visitantes se acercaban con el desacierto picheleiro, que solo encontraba el mate de Dos Anjos (47-44).

Volvían a entrar en bonus los compostelanos, a los que les tocaba encoger las manos en defensa. Llegaban a cuatro los de Casimiro. Se comían otra posesión los locales y Bolton confirmaba la remontada en penetración. Tiempo de Epi. Y es que tras poner el nivel físico a nivel ACB, se mostraron las costuras picheleiras, especialmente sin un base. De hecho, Epi debía pedir otro tiempo tras probar que eran incapaces de atacar (47-52). Entraba Agada por Quintela.

Se desmoronaban con el mate de Brown y una falta en ataque. El joven Riga daba aire sacando dos tiros libres, con un solo acierto. No cesaba el ‘fuego’ lucense, pero también percutía desde fuera Barcello, buscando respuesta en los suyos (51-57). Se estrenaba con el Obra Soriano, con dos tiros libres. Pero el bonus también lo aprovechaban los lucenses, que cerraban el cuarto mandando 57-60. Eso sí, un buen dato para los de Epi era el reboteador, con 38 frente a 27.

Último cuarto

Último acto y seguía el recital defensivo del Breo. Tiro desesperado del Obra sin suerte y también un tapón de Brankovic. Eso sí, la primera era a aro pasado de Barcello, siguiendo el mate de Brankovic. Soriano conectaba a media distancia y respondía Brankovic. Pero Barcello seguía con su delirio ofensivo, otro triple para empatar a 64 y 17 puntos en su casillero.

No cesaba el intercambio físico, endureciendo la posibilidad de canasta. Galán cometía su cuarta falta y se ponía en la misma situación que Riga. También llegaba la cuarta local, con Quintela gritando desesperado al cometerla y Brown sumando los dos intentos (67-68). Kasibabu quedaba fuera del duelo con cinco faltas, negando el mate de Dos Anjos. Solo rescataba un punto. Por contra, Bolton castigaba de tres. Aranitovic cometía la cuarta de los suyos también.

Alonso seguía poniendo tierra de por medio a media distancia. Quintela se estaba cegando con el balón. Eso sí, cuando se animó a soltarla encontró el mate de Dos Anjos (70-73). Llegaba la quinta personal del Obra y los dos tiros libres de Brown. Agada dirigía ahora y encontraba una buena bomba, contestada por Bolton. Barcello los acercaba con otro triple, con 20 puntos para él (75-77). Agada era el siguiente en ser expulsado y volvía Sergi. El tiempo era muy ajustado y parecía sentenciar desde el triple Andric. El Obra lo intentó, pero el hito fue imposible en manos de Brito (81-84).

Homenaje a Corbacho

Alberto Corbacho fue homenajeado por parte de la Federación Gallega de Baloncesto antes del inicio del duelo entre Obradoiro y Leyma. El presidente del ente federativo, Julio Bernárdez, junto a los mandatarios de los picheleiros y los lucenses, Raúl López y Carmen Lence, respectivamente, le entregaron una placa y una camiseta por ser el jugador con más Copas Galicia (9), ganadas con ambos clubs. También hubo un homenaje a veteranos del baloncesto gallego.

Leyma 94-89 Ourense

La primera semifinal fue más igualada de lo que la categoría de cada equipo podía hacer prever. El COB de Moncho López igualó fuerzas con el Coruña, al que superó en la primera parte (43-49). Pero en la segunda, las piernas y talento de los de Carles Marco les permitieron revertir la situación y rondar ellos los diez de diferencia. Pese a todo, los de Moncho apretaron y volvieron a igualar el duelo, que finalmente se llevaron los herculinos por 94-89. Moncho fue expulsado en el último cuarto tras una polémica falta en contra de los suyos.