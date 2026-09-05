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Fórmula 1

Russell manda también en Libres 3 y apunta a la pole en Monza

El británico sigue al frente y lidera la última sesión de ensayos libres antes de la decisiva batalla por la pole

Tras el británico se han situado Hamilton y Verstappen. Sainz (16º) y Alonso (19º) siguen muy lejos en una pista de velocidad pura

Russell, el más rápido en Monza.

Russell, el más rápido en Monza. / ANNA SZILAGYI/EFE

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Fue el más rápido el viernes y también este sábado en la tercera y úlitma sesión de ensayos libres del GP de Italia. George Russell se postula claramente para la pole en Monza, aunque las 'espadas' siguen en alto y Ferrari no se rinde ante sus tifosi.

El piloto británico ha batido a Lewis Hamilton por dos décimas y a Max Verstappen, por tres. El de Red Bull ha resurgido a base de astucia en los rebufos. Y Charles Leclerc, fuera del top cinco provisional, tampoco se descarta del pulso de esta tarde (16:00 h).

Russell ha sido el último piloto en salir a pista, ha tardado casi 25 minutos, pero desde que ha entrado en acción ha comandado la tabla de tiempos. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, que el domingo saldrá al fondo de la parrilla ante su afición tras cambiar la unidad de potencia del Mercedes, ha terminado este FP3 en cuarta posición, a tres decimas de su compañero y por delante del campeón Lando Norris (McLaren) y del Ferrari de Leclerc.

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Carlos Sainz ha sido decimosexto a 1,6 y Fernando Alonso, decimonoveno a 2.7. El madrileño ha ganado su particular pulso con Ocon (Haas) y su compañero Albon, mientras que el asturiano ha superado a los Cadillac y a su 'vecino' de box Lance Stroll. Poco más pueden hacer este fin de semana los dos españoles en un circuito de velocidad pura y que castiga duramente al Williams y en especial, a un Aston Martin sin potencia en recta.

Fuente: Sport

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