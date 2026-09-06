El Compostela se estrella ante el Marino de Luanco y recibe un duro golpe de realidad

La temporada arrancó de la peor manera posible para la SD Compostela. El conjunto de Carlos de Lerma cayó con contundencia ante el Marino de Luanco (0-3) en San Lázaro en un partido de dos caras: los asturianos fueron superiores en la primera mitad y el Compos, pese a buscar la reacción tras el descanso, apenas encontró claridad en ataque. Juan Quirós y Guille Cueto encarrilaron el triunfo antes del descanso y Samu Pérez sentenció en el tramo final para propinar un duro golpe de realidad al conjunto santiagués.

Con motivo del esperado debut, Carlos de Lerma puso sus primeras cartas sobre la mesa. El técnico extremeño apostó por Edu Sousa en la meta, con una línea de tres centrales formada por Miguel Prado, Diego Uzal y Damián Noya y con Manu Rivas y Hermo formando en los carriles. Goris y Dani González actuaron de inicio en el doble pivote, mientras que Parapar y Guisande ejercieron de enganches, con Edu González como hombre más adelantado. Por su parte, el cuadro asturiano optó por un once muy reconocible, destacando la presencia del exsportinguista Lora en la medular.

El choque comenzó con un ritmo impropio de estas alturas de temporada. La batalla por la posesión del balón convirtió los primeros compases del encuentro en un tira y afloja constante en el que ningún equipo terminó de imponerse. Ambos conjuntos buscaban inquietar en cada posesión rival. Cada reinicio venía acompañado de una intensa presión. Y cada intercambio de pases se encontraba con un duro entramado defensivo.

Este contexto de igualdad únicamente se vio afectado por un despiste. Uzal y Miguel Prado perdieron la referencia de Juan Quirós, delantero del Marino, que aprovechó la situación para cabecear al fondo de las mallas un gran envío desde la banda izquierda para abrir el marcador (13’). El tanto avivó una mínima reacción de un Compos que tiró de orgullo para inquietar ligeramente la meta de Dennis.

El conjunto luanquín resistió sin aparentes dificultades el breve arreón local y continuó apretando en busca de aumentar su ventaja. Cueto, muy insistente en el primer acto, y Quirós, un quebradero de cabeza constante para la línea de tres centrales blanquiazul, lideraron las ofensivas de un Marino muy trabajado y especialmente intenso en los duelos.

Lance del partido entre Compostela y Marino de Luanco. / Antonio Hernández

El equipo local era incapaz de generar peligro desde el juego posicional. Únicamente las incorporaciones de Mario Hermo y Manu Rivas lograron sorprender al cuadro de Sergio Sánchez. El paso de los minutos reafirmó la postura de un cuadro visitante que encontró en Basurto su elemento diferencial. El mediapunta cántabro se desquitó con maestría de dos futbolistas, se internó en el área y sirvió en bandeja el segundo a Guille Cueto (29’).

Tras el tanto, el orgullo picheleiro, el calor sofocante y el desgaste físico hicieron mella en el Marino, que, por primera vez en el duelo, cedió espacio. La esedé embotelló al equipo asturiano en los minutos finales del primer acto, pero no encontró el camino hacia el gol. Parapar y Manu Rivas no acertaron desde la frontal y el Marino cortó la fluidez blanquiazul mediante constantes interrupciones que se saldaron con amonestaciones para Mario Sánchez, Quirós y Samu Pérez.

Segunda parte

De Lerma aprovechó el intermedio para corregir el planteamiento de su equipo y realizar el primer cambio. Ces Cotos ingresó al terreno de juego en detrimento de Goris. Tras la reanudación, el choque replicó el guion del final de la primera parte: el Compos, instalado en campo rival, buscaba un resquicio en la resistencia luanquina. El asedio local era total. Sin embargo, el Marino apenas sufrió ante la ausencia de un ariete de referencia en el ataque compostelano. El preparador blanquiazul lo percibió y, a falta de uno, optó por dar entrada a dos delanteros: Buba y Teofilović.

El monólogo fue en aumento, con el Marino obligado a amenazar únicamente desde las transiciones. En este sentido, la presencia de Teofilović reforzó el dominio compostelanista. El atacante serbio consiguió fijar a los centrales y probó a Dennis con un disparo potente que rechazó hábilmente el meta visitante.

Intentó frenar el dominio compostelanista Sergio Sánchez con tres sustituciones en tres minutos. Samu Montes, Berto y Álex Menéndez entraron al campo para dar aire al Marino. Carlos de Lerma respondió agotando los cambios a falta de un cuarto de hora, introduciendo a Armental y Unai Peón por los defensores Mario Hermo y Miguel Prado.

Edu González se lameta después de desperdiciar una ocasión ante el Marino de Luanco. / Antonio Hernández

El choque solo tenía un color, pero el tanto no llegaba. Rozó el descuento Ces Cotos con un disparo lejano que rozó la escuadra de la meta defendida por Dennis. También pudo recortar Dani González en un envío al área pequeña en el que San Lázaro demandó penalti por mano. No percibió infracción el colegiado.

La insistencia compostelanista no encontró premio y el Marino sentenció. Samu Pérez, muy comprometido en tareas defensivas durante todo el encuentro, resolvió con calidad un contragolpe visitante. Recortó a Unai y definió a la escuadra para ‘matar’ el choque a falta de diez minutos (80’).

Hasta ahí el partido. Dennis aseguró la portería a cero con una gran parada a bocajarro y el Compostela despidió el primer partido de la temporada con una dura derrota como local. Por su parte, el Marino de Luanco abre el curso con una importante y contundente victoria en tierras gallegas.