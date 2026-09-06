El Leyma Coruña destrona al Breogán en la Copa Galicia de Sar

La Copa Galicia cambió de dueño en Fontes do Sar, feudo del Monbus Obradoiro. El Leyma Coruña se impuso al Río Breogán (102-93) en una final que dominó durante más de 33 minutos y en la que terminó por romper al vigente campeón después del descanso. Sin el Obradoiro en la pelea por el título, eliminado el sábado por los lucenses, el parqué compostelano coronó al conjunto de Carles Marco en la 40ª edición del torneo.

El Breogán salió con algo más de chispa y llegó a disponer de cuatro puntos de renta (9-13), su máxima ventaja de la tarde. Duró poco. El Leyma subió revoluciones, encontró puntos corriendo y empezó a hacer daño cerca del aro para darle la vuelta al guion. Los coruñeses cerraron el primer cuarto por delante (25-20) y ya no volverían a ceder el mando.

Alonzo Verge manejaba los tiempos y encontraba compañeros mientras el reparto de responsabilidades ofensivas dificultaba cualquier ajuste de los de Luis Casimiro. Jorgensen amenazaba desde fuera y Conditt y Skapintsev daban consistencia en la pintura. El Breogán trataba de sostenerse con Brankovic, Andric y Aranitovic, pero el Leyma encontraba respuestas y alcanzó el descanso con nueve de margen (48-39).

La final se decidió realmente a la vuelta de vestuarios. El conjunto naranja imprimió una marcha más, dominó el rebote y castigó cada oportunidad de correr. El 59-48 al ecuador del tercer cuarto fue solo el aviso. La defensa coruñesa empezó a alimentar la transición y el Breogán perdió pie ante un rival mucho más cómodo a campo abierto. El parcial del periodo, 29-19, dejó el 77-58 con diez minutos por jugar y el título muy encarrilado.

El golpe todavía se prolongó al inicio del último acto. El Leyma enlazó una racha de once puntos sin respuesta hasta alcanzar su máxima diferencia, 84-58. Con 26 tantos de colchón, la final parecía sentenciada en Sar. Los lucenses, sin embargo, no entregaron el partido. Encontraron acierto exterior, elevaron el ritmo anotador y aprovecharon la relajación de su rival para recortar distancias. A cinco minutos del final aún mandaba Coruña por 90-72, margen suficiente para administrar una reacción que maquilló el marcador pero nunca llegó a amenazar de verdad la victoria.

El 102-93 confirmó el cambio de corona. El Leyma terminó con seis jugadores en dobles dígitos, encabezados por los 16 puntos de George Conditt, los 15 de Paul Jorgensen y los 14 de Radoncic y Skapintsev. Especialmente completa fue la actuación de Verge, con 11 puntos, 10 asistencias y un +31 con él en pista. En el Breogán destacaron Brankovic, con 16, y Andric, con 15 gracias a cinco triples.

La estadística retrató el partido: Coruña ganó el rebote (46-36) y destrozó a su rival al contraataque, con 33 puntos en transición por solo 14 de los lucenses. Sar, casa del Obradoiro durante todo el año, puso esta vez el escenario para que el Leyma levantase el primer título del curso y pusiera fin al reinado reciente del Breogán.