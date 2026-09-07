La NFL en el Bernabéu acaba en los tribunales: vecinos demandan al Ayuntamiento por elevar los límites de ruido

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu ha acudido a los tribunales contra la autorización concedida por el Ayuntamiento de Madrid para la celebración el pasado noviembre de un evento de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu al considerar que el acto no estaba amparado por los supuestos previstos en la legislación sobre ruido y que la autorización municipal omitió requisitos esenciales para poder permitirlo.

La demanda, de la que informan los vecinos en un comunicado, cuestiona que el evento autorizado pueda encuadrarse en alguno de los actos excepcionales contemplados por la Ley del Ruido y sostiene que la autorización municipal carecía de la motivación necesaria y omitió un requisito que considera "esencial": acreditar que, mediante las mejores técnicas disponibles, no era posible mitigar el ruido previsto durante la celebración.

Los vecinos también cuestionan la legalidad del artículo 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de Madrid (OPCAT), al considerar que la normativa municipal habría ampliado los supuestos de autorización establecidos por la legislación estatal, a la que, según defienden, debe estar supeditada.

En concreto, la asociación sostiene que la ley estatal contempla autorizaciones excepcionales para acontecimientos de especial proyección oficial, religiosa, cultural o de naturaleza análoga. Entre los ejemplos que cita figuran el Día de las Fuerzas Armadas, la visita del Papa o una celebración vinculada a la conquista de un Mundial por parte de la selección española.

La organización considera, por tanto, que la ordenanza municipal habría incorporado supuestos de autorización diferentes de los previstos en la normativa estatal y cuestiona que un evento deportivo privado con interés comercial pueda acogerse a estas excepciones sin cumplir los requisitos legales.

Además, los vecinos alegan una vulneración del derecho europeo en materia de ruido y protección de la salud y han solicitado al juez que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La asociación asegura que no cuestiona la práctica deportiva y afirma creer "en las virtudes del deporte", pero reclama que cualquier acontecimiento debe desarrollarse dentro del marco legal. "Por encima de todas las cosas" sitúa el cumplimiento de la ley, que considera una exigencia que deben hacer los ciudadanos.

En este sentido, los Perjudicados por Bernabéu advierten de que combatirán "permanentemente" la celebración de eventos deportivos privados con interés comercial cuando, a su juicio, no se cumplan los requisitos establecidos legalmente.

"Tienen todo el derecho"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "razonable" que el Santiago Bernabéu acoja la NFL en noviembre y ha defendido que podrá celebrarse porque la tramitación se hizo "correctamente" y las autorizaciones concedidas son "las adecuadas".

"Es un partido que cuenta para la liga regular de la NFL. Por tanto, de primeras, parece razonable que un evento deportivo se celebre en un recinto deportivo", ha señalado a los medios desde la nueva sede de Siemens en España.

En relación a la denuncia, el primer edil ha afirmado que los vecinos "tienen todo el derecho" de acudir donde quieran "si creen que ha habido algún problema".

El regidor ha incidido en que el encuentro de fútbol americano es un evento deportivo y ha considerado lógico que pueda desarrollarse en el Bernabéu. "Parece razonable que, aparte del debate sobre los conciertos, un recinto deportivo pueda albergar eventos deportivos", ha afirmado.

Almeida ha concluido que el nuevo partido podrá desarrollarse este año "igual que se celebró el año pasado", cuando el Bernabéu acogió el primer encuentro oficial de la NFL disputado en España.

Noticias relacionadas

La competición regresará al estadio de la capital el próximo 8 de noviembre con un partido de temporada regular entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons.

Fuente: El Periódico de España