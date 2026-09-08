Chus Mateo no falta al EncestaRías y Sar será el destino previsto para el España-Grecia

«El baloncesto es mi pasión y este torneo merece mucho la pena». Con esas palabras, Chus Mateo, seleccionador español, resumió este martes su vínculo como padrino del EncestaRías, cuya undécima edición reunirá en Pontevedra a Valencia Basket, Baskonia, ALBA Berlín y Monbus Obradoiro. La cita, que se disputará los días 11 y 12 de septiembre, incorpora además una competición mini como principal novedad y tendrá al técnico madrileño como padrino.

Mateo, que reconoció su estrecha relación con la ciudad, explicó que lleva una década pasando parte de sus veranos en Pontevedra. «Son muchos los veranos que paso aquí. Me conozco perfectamente esta ciudad, su gente, su gastronomía y lo bien que me tratan», aseguró. Por ello, afirmó que «no dudé ni un segundo» cuando recibió la propuesta para apadrinar el torneo.

El cartel presenta a cuatro equipos que llegan con títulos recientes: Valencia Basket, campeón de la Liga ACB; Baskonia, vencedor de la Copa del Rey; ALBA Berlín, campeón alemán; y un Obradoiro que regresa a la máxima categoría tras proclamarse campeón de Primera FEB. Baskonia-ALBA y Obradoiro-Valencia abrirán la competición en el Pabellón Municipal.

Los equipos de base de Pontevedra asistieron a la presentación de la nueva edición del EncestaRías. / Pedro Mina / FDV

El seleccionador español puso también el foco en la presencia de los más jóvenes y en el estreno del torneo mini, una iniciativa vinculada al baloncesto de base. «Nunca hay que dejar de lado lo que realmente es la base de lo que luego son los equipos profesionales», destacó. Mateo confía en que los jugadores de los cuatro conjuntos sirvan de referencia para los niños que acudirán al torneo: «Van a ser un ejemplo absoluto de lo que es el esfuerzo, de no darse por vencido, de luchar hasta el final y de intentar llegar al máximo».

La organización explicó que el Río Breogán estaba inicialmente invitado, pero sus compromisos europeos impidieron su participación. El Básquet Coruña tampoco pudo incorporarse al estar ya cerradas las plazas. La baja del conjunto lucense abrió la puerta al ALBA Berlín, reforzando el carácter internacional del EncestaRías.

Mateo reivindicó además el momento que atraviesa el baloncesto gallego, tanto masculino como femenino, y destacó especialmente el ambiente de sus pabellones. «He sufrido en mis carnes como visitante cómo anima Galicia», bromeó el seleccionador, convencido de que esa pasión volverá a acompañar a España cuando dispute partidos en la comunidad.

Precisamente, el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, avanzó durante la presentación que Galicia acogerá el próximo 29 de noviembre el España-Grecia de clasificación para el Mundial de 2027, con el Multiusos Fontes do Sar como escenario previsto.

Noticias relacionadas

El EncestaRías afronta así su undécima edición con un cartel de nivel europeo, una mayor apuesta por la cantera y Chus Mateo como principal reclamo de una presentación marcada por su especial relación con Pontevedra.