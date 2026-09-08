El deporte inclusivo se consolida en los clubs gallegos

El deporte inclusivo continúa ganando terreno en Galicia. Cerca de nueve de cada diez clubs gallegos consideran ya viable integrar a deportistas con discapacidad en sus disciplinas ordinarias, frente al 62% que sostenía esta posibilidad hace cuatro años. Así lo recoge el informe «Evolución da práctica deportiva das persoas con discapacidade en Galicia (2022-2026)», elaborado por el Observatorio Galego do Deporte.

El estudio refleja un cambio significativo en el modelo de práctica deportiva tras la implantación de la Ley Estatal del Deporte de 2022, que impulsó la integración de las modalidades adaptadas dentro de las federaciones convencionales. Los clubs han pasado a convertirse en el principal espacio para la práctica de las personas con discapacidad, al concentrar el 31,3% de las respuestas, por delante del 27,1% correspondiente a instalaciones municipales.

El avance también se aprecia en la composición de las propias entidades. El 74,4% de los clubs consultados afirma contar ya con deportistas con discapacidad, mientras que el 38,5% prioriza su integración en grupos mixtos por encima de fórmulas segregadas o exclusivamente adaptadas.

Pese a la evolución, las barreras no han desaparecido. El 66,3% de las personas encuestadas afirma practicar deporte sin encontrar dificultades, pero el transporte continúa siendo el principal obstáculo para un 14,7%, seguido por la falta de adaptación de los centros deportivos, señalada por un 13,7%.

También mejora la accesibilidad de las entidades que prestan servicios deportivos. El 67,7% asegura disponer de instalaciones y materiales adaptados, frente al 40% registrado en 2022. El informe advierte, sin embargo, de que las medidas siguen centradas sobre todo en personas con movilidad reducida o discapacidad intelectual, mientras que recursos destinados a usuarios con discapacidad visual o auditiva siguen teniendo una implantación mucho menor.

La formación del personal aparece precisamente como uno de los grandes retos pendientes. El 54,8% de las entidades considera que sus técnicos cuentan con preparación suficiente para atender a estos usuarios, pero un 35,5% reconoce no disponer de profesionales debidamente cualificados. La capacitación de entrenadores y monitores alcanza así la misma importancia, con un 35,5%, que la propia adaptación física de las instalaciones.

El informe también pone el foco en las motivaciones de los deportistas. El bienestar personal constituye la principal razón para realizar actividad física: el 76% señala que practica deporte para «sentirse bien», mientras que el 46,9% lo hace con el objetivo de mantenerse en forma. Unos datos que confirman el avance de la inclusión en Galicia, aunque todavía con importantes retos para garantizar una práctica deportiva en plena igualdad de condiciones.