La nueva temporada ya rueda en el fútbol modesto de la comarca

La nueva temporada futbolística ya es una realidad. La mayoría de competiciones dieron el pasado fin de semana su pistoletazo de salida con la disputa de la primera jornada. Además de Segunda y Tercera Federación, el campeonato de liga ha comenzado para los equipos que este curso compiten en Preferente y Primera Futgal, entre los que se encuentran más de veinte clubes de la comarca de Santiago y alrededores.

La SD Negreira, primer líder de Preferente

La SD Negreira ha aprovechado la inercia competitiva que le otorgaron la Copa Deputación da Coruña y la Supercopa Galicia para comenzar la temporada con un convincente triunfo sobre la UD Paiosaco (3-1) en el Jesús García Calvo. El cuadro negrirés superó al equipo verdiblanco gracias a los tantos de Xabi Sánchez (45+2’), Rulo García (57’) y Hugo Suárez Amoedo (84’) y se convierte en el primer líder del campeonato.

Además, el Negreira fue el único equipo de la comarca que consiguió los tres puntos. SD Dubra (vs. Dumbría), CSD Arzúa (Carral), Sigüeiro FC (Chantada), Puebla FC (Betanzos) y SDC Órdenes (Galicia Mugardos) empataron en su estreno liguero, mientras que el CF Noia cayó frente a la SD Pol (2-1) pese al tanto inicial de Mario Regueiro.

Firme comienzo de Bertamiráns y Praíña

En el grupo 2 de Primera Futgal, el fútbol ha retomado su actividad con una jornada plagada de goles. El Bertamiráns demostró su gran potencial ofensivo a domicilio con un contundente triunfo ante el Muxía en Arliña (1-4). Javi López (3’, 29’), Pablo Bibang (40’) y Ronquete (82’) fueron los autores de los tantos en la goleada aurinegra.

Por su parte, el Praíña comenzó la temporada con una importante victoria en el Juan Amado de Pontevea. El equipo de José Antonio doblegó al Castriz (3-0) mediante un doblete de David Calvo (33’, 53’) y un gol de Brais Calvo (85’). En Brión, el Bastavales también logró sumar los primeros tres puntos del curso al vencer al Xallas (2-0) con goles de Pablo Fernández (49’) y Diego Vázquez (83’).

Pero esta lluvia de goles afectó de forma negativa a Racing San Lorenzo, SD Tordoia y SD Luaña. El conjunto santiagués recibió un importante correctivo en su visita al Vizoño (5-1). El CCD Queixas salió victorioso del duelo de la jornada (4-3) ante un Tordoia que llegó a rozar el triunfo gracias a las dianas de Víctor Vilariño, Denis y Alejandro Iglesias, mientras que el Luaña sufrió una dura goleada (5-0) por parte de uno de los favoritos al ascenso, el Club do Mar, en su regreso a la categoría.

Mal inicio también para dos de las grandes revelaciones del curso pasado: SD Cacheiras y SR Calo. El cuadro de A Cañoteira fue superado por el Sporting Cambre (2-0) en su desplazamiento al Dani Mallo, a la vez que sus vecinos cayeron en Rebordelo (0-1) frente a la SD San Lorenzo.

El Cordeiro vence al Unión en el debut

Tiempo de repaso para aquellos equipos de la zona que han quedado encuadrados en el grupo 5 de Primera Futgal junto a conjuntos de la provincia de Pontevedra. La primera jornada del campeonato deparó un interesante duelo entre Cordeiro CF y CD Unión que se saldó con victoria de los de Valga (2-0), con tantos de Marcos Gándara (28’) y Moisés Bernárdez (38’).

El Abanqueiro SD iguala con tres puntos al Cordeiro después de vencer al San Martín de Vilaxoán (1-2) en el encuentro que inauguró la jornada. Raúl Millán y Óscar Alcalde hicieron los goles del cuadro boirense. Por otro lado, el Cidade de Ribeira se conformó con sumar un punto en su regreso a Primera después de igualar (1-1) en campo del CD Arcade. Menos suerte para Flavia SD y Sport Team Estrada. El conjunto padronés perdió ante el Marcón Atlético (2-0) y el equipo estradense cayó frente al Umia CF (4-1).

Fútbol juvenil

El primer fin de semana de septiembre también acogió el estreno de las competiciones de División de Honor y Liga Nacional juvenil. La SD Compostela inició su sexto curso consecutivo en la máxima categoría del fútbol base nacional con una derrota. El conjunto blanquiazul perdió en Santa Isabel contra la Gimnástica de Torrelavega (1-2) pese al gol de Óscar Vázquez.

En Nacional, el Conxo consiguió sumar un punto en su visita al Racing de Ferrol. La escuadra picheleira resistió tras el tanto inicial de los locales (27’) y acabó empatando en los minutos finales (75’) gracias a una volea de Pablo Pérez. Por su parte, el Xuventude de Oroso goleó al Boiro en Valiño (1-4) con goles de Bruno Fernández (4’), Hugo Cancela (47’) y Rubén Rama (56’, 67’).