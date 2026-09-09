Un Ames de récord, capital mundial del ultrafondo

El municipio coruñés de Ames ha revelado los detalles logísticos, horarios y trazados oficiales del XXXIII Campeonato del Mundo IAU de 100 kilómetros, la cita reina del ultrafondo internacional que se celebrará el próximo domingo 20 de septiembre de 2026.

La presentación de la prueba contó con la presencia del alcalde de Ames, Blas García; la concejala de Deportes, Susana Señorís; el secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García; el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez; el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira; el coordinador del campeonato, Francisco Rico; el presidente de la Federación Galega de Atletismo y representante de la RFEA, Iván Sanmartín; la secretaria de organización del campeonato, Maribel Montes; y el técnico municipal de Deportes, Alberto Viaño.

Imagen del acto de presentación del Campeonato del Mundo IAU. / Concello de Ames

La prueba, coorganizada por el Club Ecodeporte y avalada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), convertirá la localidad amiense en el epicentro del atletismo mundial con una participación récord de 392 atletas procedentes de 43 países.

La competición oficial comenzará el domingo 20 de septiembre a las 08:30 horas, momento en el que se dará la salida conjunta a las categorías absoluta y máster en la calle Alcalde Lorenzo, en Bertamiráns, discurriendo por un circuito que pasará por Punxeiras Baixas, As Cortes, calle del Agro do Muíño, el camino de Sisalde (junto a la ETAP) y el puente de la Condomiña. La línea de meta se cerrará definitivamente a las 20:00 horas, otorgando a los corredores un tiempo límite de 11 horas y 30 minutos para completar la distancia mítica.

La primera vuelta de ajuste tendrá una distancia de 4.985,29 metros, mientras que las 19 vueltas restantes medirán exactamente 4.990 metros cada una.

Se estima que los atletas de élite mundial completarán los 100 kilómetros en un tiempo de entre 6 horas y 15 minutos y 6 horas y 30 minutos. Los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina recibirán un ramo de flores en la propia línea de meta nada más terminar. Posteriormente, la entrega de premios oficial se celebrará a las 20:30 horas en el parque del Ameneiral (trasladándose al pabellón polideportivo de Bertamiráns en caso de lluvia, al igual que la ceremonia de inauguración).

Participan 43 selecciones de los cinco continentes, donde resalta la presencia del lituano Aleksandr Sorokin, actual poseedor del récord mundial. Su presencia, unida a la reciente homologación del circuito el pasado 16 de agosto, abre la puerta a que se puedan batir plusmarcas continentales o mundiales en tierras gallegas.

El equipo masculino español defenderá el subcampeonato mundial logrado en Bangalore (India) en 2024, donde España firmó una actuación histórica. Tres de los integrantes de aquel equipo repiten convocatoria con la ilusión de volver a situar a España entre las grandes potencias del ultrafondo mundial. Este equipo está formado por Antonio Jesús Aguilar, Félix Pont, Carlos Gazapo, Marco Álvarez y Jesús Rafael González.

El equipo femenino estará formado por cuatro atletas, igualando la segunda participación más numerosa de la historia tras la de 2018, y estará encabezado por la actual campeona de España y plusmarquista nacional, Gemma Arenas, que estará acompañada de María Romero, Carmen María Pérez y Estefanía Unzu.

Y antes de la competición, concretamente el viernes 18 de septiembre, a las 18.30 horas, se va a celebrar la conferencia médica La psicología del rendimiento en pruebas de ultra resistencia, en el salón Jacobeo del Albergue del Monte del Gozo.

El sábado, 19 de septiembre, a las 16.30 horas se celebrará la inauguración del campeonato con un desfile de banderas de los diferentes países que participan en el campeonato, desde la plaza del Ayuntamiento hasta el parque del Ameneiral. Hay que destacar que los niños y niñas de los clubes de atletismo de Ames (MillaRaio y Ames Atletismo) serán los encargados de llevar las banderas. A continuación, a las 17.00h en el parque del Ameneiral, tendrá lugar la ceremonia de inauguración, que en caso de lluvia se trasladará al pabellón polideportivo de Bertamiráns.

Durante la ceremonia de inauguración actuarán dos grupos locales de música como son la agrupación de cantarinas Maianas, formado en Ames en el 2007, y el grupo Glasgow 15, una banda de covers que mostrará un repertorio variado de versiones musicales de múltiples géneros.