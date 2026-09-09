El Atlético se queda corto en Anfield

El Liverpool, con los goles de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Alliter, remontó el tanto inicial de Marcos Llorente y condenó al Atlético de Madrid a comenzar con derrota esta fase de grupos de la Liga de Campeones.

Los de Diego Simeone, pese a adelantarse a los veinte minutos con un buen gol de Llorente, el héroe de este estadio, pagaron caro echarse hacia atrás y permitieron al Liverpool remontar y quedarse con los tres primeros puntos de esta Champions.