SD Compostela
El Compostela busca resarcirse con la Copa del Rey en el horizonte
El conjunto de Carlos de Lerma recibe al CD Derio en San Lázaro apenas tres días después de la derrota ante el Marino de Luanco, con el objetivo de avanzar en la Copa Federación y mantener vivo el sueño copero
No queda otra que pasar página. La SD Compostela completó el pasado domingo un estreno liguero para el olvido. El cuadro de Carlos de Lerma cayó con estrépito ante el Marino de Luanco en San Lázaro. La esedé expuso su cara más desdibujada, incapaz de inquietar a un equipo muy sólido que demostró una eficacia notable para sumar tres puntos de oro en su visita a Galicia. Tres días después, el Compos está ante la oportunidad de resarcirse con un nuevo compromiso copero.
El conjunto santiagués se mide hoy al CD Derio en el Vero Boquete en los dieciseisavos de final de la Copa Federación, competición que esconde un premio mayúsculo: una plaza en la próxima Copa del Rey. En este primer escollo, el Compostela deberá superar a un equipo de Tercera RFEF que milita en el grupo vasco y que empató sin goles contra la Real Sociedad C en su estreno en liga.
Análisis del Derio
Fundado en 1977, el Club Deportivo Derio es un equipo vizcaíno que disputa sus encuentros en Ibaiondo y que ascendió por primera vez a Tercera en junio de 2023. El equipo está dirigido actualmente por Nando Alonso, que relevó a Iker Muniain luego de su salida al Salamanca UDS este mismo verano. El exjugador del Athletic dirigió al Derio el curso pasado, consiguiendo una meritoria clasificación al play-off de ascenso a Segunda Federación en el que cayó en semifinales ante el Leioa.
De la mano de Nando Alonso, un técnico con experiencia en el fútbol vasco tras pasar por Barakaldo o Urduliz, el Derio ha completado una pretemporada muy exigente. El conjunto azulgrana compitió ante Athletic Club, Sestao River o Portugalete, próximo rival liguero del Compostela que superó al Derio (0-2) en agosto.
El cuadro azulgrana ha alcanzado las eliminatorias nacionales de la Copa Federación después de superar la fase autonómica del País Vasco. El cuadro de Ibaiondo lideró un grupo de tres equipos conformado por Sodupe UC y CD San Ignacio. Sumó cuatro puntos tras vencer al San Ignacio (3-1) y empatar ante el Sodupe (2-2) y terminó clasificándose gracias a la diferencia de goles.
Ahora, el sorteo de dieciseisavos de final empareja a ambos conjuntos en el Grupo A (Copa A) junto a Bergantiños CF, Salamanca CF UDS, UD Santa Marta de Tormes, Caudal Deportivo, CF Vimenor y SD Leioa. La eliminatoria se disputa a partido único en San Lázaro, hoy, 9 de septiembre a partir de las 19.00 horas.
En caso de pasar de ronda, el Compostela disputaría otra eliminatoria a partido único frente a otro equipo del Grupo A. Así hasta unas hipotéticas semifinales, ronda en la que se enfrentarían los ganadores de los cuatro grupos (A vs. B y C vs. D). Los cuatro semifinalistas de la Copa Federación obtienen además la plaza para la fase final de la Copa del Rey, por lo que superar tres eliminatorias permitiría alcanzar ese objetivo.
Reponerse del duro golpe inicial
En clave compostelanista, el choque surge como una oportunidad para pasar página del tropiezo liguero ante el Marino de Luanco y permite a Carlos de Lerma introducir modificaciones en el equipo. La Copa llega en un momento interesante. El contexto (partido oficial, rival de inferior categoría) invita a pensar en que futbolistas con menos participación en la primera jornada podrían tener minutos hoy. El técnico extremeño podría aprovechar para repartir cargas, dar entrada a jugadores que no fueron titulares y probar alternativas tácticas. Respecto a la convocatoria, De Lerma cita a todos los disponibles, con el regreso de Pablo Crespo, el ingreso del juvenil de Hugo Arrojo y la baja de Rubén Vilela.
Todo ello, eso sí, dentro del objetivo competitivo. La intención del club es ganar y seguir avanzando rondas para continuar alimentando la ilusión de alcanzar la Copa del Rey. En ese sentido, el cuadro santiagués ya sabe lo que significa recorrer este camino. En 2024, el Compos alcanzó la final de la Copa Federación, después de doblegar al Vimenor, Lealtad de Villaviciosa, Sestao River y UD Poblense. Finalmente, en el choque por el título, perdió ante el CD Extremadura en el Francisco de la Hera (2-1) y, pese a la derrota, logró asegurar su presencia en la Copa del Rey.
Aquel premio permitió a la esedé recibir a un equipo de Primera División en San Lázaro. El sorteo emparejó a los santiagueses con el Deportivo Alavés, que venció por la mínima gracias a un gol en propia meta de Kike Vidal. A pesar de la eliminación, el cuadro compostelano dejó una gran imagen en su reencuentro con la élite, mientras las gradas de San Lázaro presentaron un aspecto espectacular para arropar al equipo en una noche que ahora el club aspira a repetir.
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