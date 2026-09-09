El Compostela vuelve a tropezar y se despide de la Copa Federación ante el Derio

La SD Compostela volvió a tropezar en su estreno copero y se despidió de la Copa Federación ante un CD Derio que resistió hasta los penaltis de los dieciseisavos de final [(1) 1-1 (3)]. Los de Carlos de Lerma dominaron buena parte del encuentro, remontaron el tanto visitante y dispusieron de ocasiones para evitar la prórroga, pero se toparon con un inspirado Alain Velarde, héroe de un conjunto vasco que terminó imponiéndose desde los once metros.

Tocaba reaccionar tras el traumático debut liguero y Carlos de Lerma optó por realizar una auténtica revolución en el once. Nueve cambios. Iago Domínguez relevó a Edu Sousa en la portería, mientras que Unai Peón, Pablo Crespo y Roque formaron una línea de tres centrales inédita. Turby y Armental ocuparon los carriles, con Ces Cotos y Goris aportando el equilibrio en el doble pivote. En ataque, Parapar repitió titularidad ante el ingreso de Buba y Teofilović.

Esta reestructuración general no afectó a la propuesta. El Compos, intenso en la presión y dinámico en ataque, tomó el control de los primeros compases alentado por el calor de San Lázaro y por la evidente diferencia de categoría. El Derio, motivado por el rival y el escenario, no se achicó ante el enérgico inicio local y resistió las primeras acometidas blanquiazules, lideradas por un especialmente inspirado Buba.

Once del Compos. / Nacho Castaño

El atacante gerundense se mostró como el jugador más activo durante el primer cuarto de hora. Desde una posición más exterior, estuvo a punto de adelantar al Compostela en dos ocasiones hasta que lo logró en el minuto 10, aunque el árbitro invalidó el tanto al señalar falta del propio Buba. Aparecía en todos lados. Incluso hasta para desbaratar uno de los escasos intentos de contragolpe del cuadro vasco, acción que le costó la tarjeta amarilla. La primera de la eliminatoria.

La energía de Buba llegó a eclipsar a su compañero en la ofensiva, un Teofilović que se presentó al partido con un intento fallido de chilena que acabó convirtiéndose en asistencia para que Ces Cotos rozase el gol con un remate franco desde el punto de penalti. En estas, Nando Alonso decidió realizar una pequeña modificación, que otorgó aire a los suyos: Esparza y Saralegui —carrileros— se cambiaron de banda. Eso sí, el respiro lo dio su portero, Alain Velarde, que firmó una notable parada ante un tiro cruzado de Goris desde dentro del área. Ese soplo de aire fresco permitió al Derio alcanzar el descanso con el empate inicial.

Goris pugna por el balón con los jugadores del CD Derio. / Nacho Castaño

Tras el descanso, De Lerma oxigenó al Compostela con tres cambios. Crespo, que había recibido amarilla, Armental y Ces Cotos dejaron su lugar en el campo a Damián Noya, Mario Hermo y Dani González. Un triple cambio que tardó en asentarse, propiciando unos primeros minutos de tanteo por parte de ambos conjuntos. Superado este impás, la esedé volvió a instalarse en campo contrario. En ese escenario de partido, emergió la figura de Teo, que se desgañitó para pedir penalti por un agarrón en el área y para picar un balón ante Velarde, que respondió con una firme mano.

Ya con el balcánico fuera del campo —entró Edu González—, el Compos recibió el primer golpe de la eliminatoria. Cansado de defender en mitad propia, el Derio salió a respirar. El cuadro vasco inició un contraataque que terminó en los pies de un recién incorporado Lacuesta que, con cierta fortuna, batió a Iago Domínguez desde fuera del área tras tocar en un defensa blanquiazul (67’). El tanto espoleó al equipo local y Mario Hermo se encargó de nivelar el marcador a los dos minutos (69’). El exfutbolista del Fabril ajustó su remate al palo corto de Velarde tras una gran triangulación compostelanista en el borde del área visitante.

Después de unos minutos de locura, Carlos de Lerma agotó las sustituciones con la entrada de Guisande en lugar de un cansado Buba. Los locales vaciaron el tanque en busca de evitar la prórroga, pero terminaron frustrados por la resistencia azulgrana y por el duro criterio arbitral. Tocaba coger aire para media hora más de eliminatoria. A la prórroga.

El choque se reanudó con el Derio protegido en 5-4-1. La idea de los vascos era proteger el resultado, pero a punto estuvieron de decantarlo. La primera gran oportunidad del tiempo extra corrió a cargo de los visitantes, que trenzaron una jugada en la que solo pudo evitar el gol Iago Domínguez con una notable intervención. Respondió su homónimo Velarde con tres paradas de mucho mérito frente a Edu González, Guisande y Roque.

El descanso de la prórroga dio paso al último cuarto de hora de la eliminatoria. Escaseaban las fuerzas y las piernas apenas respondían. Sobre todo para un Derio que continuaba con opciones gracias a su guardameta. Velarde protagonizó otra intervención clave después de una gran combinación entre Dani y Edu González que culminó el madrileño. Exhibición del joven portero de 20 años, el cual volvió a salvar a su equipo deteniendo, nuevamente, un disparo a bocajarro de Edu. El meta lideró la épica del Derio hasta los penaltis, donde su parada al lanzamiento de Dani Gonzalez, sumada a los errores de Parapar y Manu Rivas, fue clave para la clasificación del conjunto vasco de Tercera Federación. Un golpe mayúsculo para el inicio del proyecto de Carlos de Lerma que, tras caer en la primera jornada de liga, se despide prematuramente de la Copa Federación